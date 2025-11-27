“อดอล์ฟ ฮิตเลอร์” แห่งนามิเบีย จ่อคว้าชัยเลือกตั้งสมัย 2 คะแนนนิยมยังดี
“อดอล์ฟ ฮิตเลอร์” นักการเมืองนามิเบีย จ่อชนะเลือกตั้งสมัย 2 เจ้าตัวแจงพ่อตั้งให้เพราะไม่รู้ความหมาย ยันไม่เกี่ยวนาซีและไม่คิดเปลี่ยนชื่อ
ชื่อของ “อดอล์ฟ ฮิตเลอร์” กลับมาเป็นประเด็นร้อนในแวดวงข่าวต่างประเทศอีกครั้ง เมื่อ นายอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ อูโนนา (Adolf Hitler Uunona) นักการเมืองวัย 59 ปี จากประเทศนามิเบีย กำลังลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาภูมิภาคเป็นสมัยที่ 2 ในเขตเลือกตั้งออมปุนจา (Ompundja) ซึ่งมีกำหนดลงคะแนนในวันพุธที่ 26 พ.ย. ที่ผ่านมา
อูโนนา เคยสร้างชนะการเลือกตั้งครั้งแรกในปี 2020 ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นถึงร้อยละ 85 และในครั้งนี้ อูโนนา ได้รับการคาดหมายว่าจะได้รับชัยชนะอีกครั้ง แม้ว่าชื่อของเขาจะทำให้นึกถึงผู้นำเผด็จการนาซีผู้โด่งดังในทางลบก็ตาม
อูโนนา ยืนยันว่า ตนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือศรัทธาในอุดมการณ์ของ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ แต่อย่างใด พร้อมอธิบายเสริมว่า บิดาเป็นคนตั้งชื่อนี้ให้ โดยตอนนั้นบิดาอาจไม่ทราบถึงวีรกรรมและความหมายของชื่อนี้ ซึ่งในวัยเด็กเขาก็มองว่าเป็นชื่อปกติทั่วไป จนกระทั่งโตขึ้นจึงได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น
อูโนนา กล่าวว่า ตนไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนชื่อ เพราะชื่ออยู่ในเอกสารราชการทั้งหมดแล้ว และเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนมานาน พร้อมระบุว่า ในชีวิตประจำวันเขาใช้ชื่อว่า “อดอล์ฟ อูโนนา” และคนในครอบครัวก็เรียกเขาว่า อดอล์ฟ เฉย ๆ ทั้งนี้เขาต่อต้านทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเผด็จการนาซี
นามิเบีย เคยตกเป็นอาณานิคมของเยอรมนีในช่วงปี 2427-2458 ก่อนที่ในเวลาต่อมาจะได้รับอิสรภาพ ส่งผลให้ชื่อบุคคลและสถานที่ทั่วไปในประเทศยังคงเป็นภาษาเยอรมัน
