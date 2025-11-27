ข่าว
เกิดอะไรขึ้นกับเงินเยนร่วงครั้งใหญ่ จะหยุดที่ตรงไหน?
บทนำ
- ค่าเงินเยนกำลังอ่อนค่าหนักที่สุดในรอบหลายปี จนสร้างความกังวลทั้งในญี่ปุ่นและตลาดการเงินทั่วโลก
- การอ่อนค่ามาจากหลายปัจจัยร่วมกัน ทั้งนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของ BOJ ส่วนต่างดอกเบี้ยกับสหรัฐฯ และแรงกดดันจาก Carry Trade
- ข้อมูลเชิงกราฟและตัวเลขเศรษฐกิจยังชี้ว่าแนวโน้มเยนยังไม่กลับตัวในระยะสั้น
- บทความนี้สรุปปัจจัยหลักและประเมินว่า “เยนจะหยุดร่วงที่จุดไหน” พร้อมแนวโน้มในอนาคตแบบเข้าใจง่าย
นโยบายการเงินญี่ปุ่นที่ยังผ่อนคลายเป็นพิเศษ
- BOJ (Bank of Japan) คงดอกเบี้ยต่ำมานาน ทำให้เยนเป็นสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
- แม้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น แต่ BOJ ยังไม่มั่นใจว่าจะแข็งแรงพอ จึงยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ย
- นโยบาย YCC (Yield Curve Control) กดผลตอบแทนพันธบัตรให้อยู่ในกรอบแคบ ทำให้เงินทุนไหลออกจากญี่ปุ่น
- ภาพรวมตลาดมองว่า BOJ เข้มงวดช้า ส่งผลให้เยนจึงยังอ่อนต่อเนื่อง
ส่วนต่างดอกเบี้ยญี่ปุ่น–สหรัฐฯ ที่กว้างที่สุดในรอบหลายปี
- สหรัฐฯ คงดอกเบี้ยสูงราว 5% ขณะที่ญี่ปุ่นยังเกือบ 0%
- ช่องว่างดอกเบี้ยที่ต่างกันมาก ทำให้ดอลลาร์น่าถือกว่าเยนอย่างชัดเจน
- เงินทุนไหลเข้า Dollar Assets ทั้งพันธบัตรและตลาดเงินสหรัฐฯ เพราะคนอยากไปถือเพื่อทำกำไรมากขึ้น
- ส่งผลให้โครงสร้างตลาดเอื้อต่อการถือ USD และขาย JPY อย่างต่อเนื่อง นี่แหละคือเหตุผลที่เงินเยนญี่ปุ่น อ่อนลงอย่างต่อเนื่อง
กระแส Carry Trade ที่ยังหนุนให้เยนอ่อนต่อเนื่อง
- นักลงทุนกู้เงินเยนที่ดอกเบี้ยต่ำมาก เพื่อนำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า
- ดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่ยังอยู่ระดับสูง ทำให้ Carry Trade ยิ่งน่าสนใจ
- การปิดสถานะ เกิดขึ้นน้อยมาก จึงไม่มีแรงซื้อเยนกลับ
- ภาพรวมตลาดยังเอื้อให้ “ขายเยน” ต่อเนื่องในระยะสั้นถึงกลาง
โครงสร้างเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่กดดันค่าเงินในระยะยาว
- ประชากรผู้สูงอายุจำนวนมากทำให้การบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอลง
- โรงงานญี่ปุ่นจำนวนมากย้ายไปต่างประเทศ ส่งผลให้รายได้ไม่ได้ถูกแปลงกลับมาเป็นเงินเยนเหมือนในอดีต
- บริษัทญี่ปุ่นเพิ่มการถือเงินดอลลาร์หรือสกุลเงินอื่นไว้มากขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินเยนที่ผันผวนและอ่อนค่าต่อเนื่อง
- ปัจจัยระยะยาวเหล่านี้ทำให้เยนฟื้นตัวยากกว่าประเทศอื่นอย่างต่อเนื่อง
สัญญาณจากกราฟที่ชี้ว่าเยนยังอ่อนต่อในระยะกลาง–ยาว
- ราคาบนกราฟรายเดือนกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกช่วงเวลา
- แท่งเทียนเขียวขยายตัวต่อเนื่อง แสดงแรงซื้อฝั่ง USD ที่แข็งแรงขึ้น
- โครงสร้างราคาอยู่ในรูปแบบ Higher High ชัดเจน ยืนยันแนวโน้มขาขึ้น
- ตลาดยังไม่แสดงสัญญาณกลับตัวของเยนในภาพระยะกลาง–ยาว
- แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ในโซน 165–170 หากยังคงเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
การคาดการณ์แนวโน้มเงินเยนในอนาคต
- ระยะสั้น เยนยังมีโอกาสอ่อนต่อ เพราะดอกเบี้ยสหรัฐฯ สูงมาก ขณะที่ BOJ ยังไม่ส่งสัญญาณเข้มงวด ทำให้ส่วนต่างดอกเบี้ยยังเอียงไปทางดอลลาร์
- ระยะกลาง หาก FED เริ่มลดดอกเบี้ยก่อน แรงสนับสนุนดอลลาร์จะเริ่มอ่อนลง และกระแส Carry Trade จะชะลอตัวลงตาม
- ระยะยาว ถ้า BOJ ค่อย ๆ ปรับขึ้นดอกเบี้ย หรือลดความผ่อนคลายทางนโยบาย ช่องว่างดอกเบี้ยจะยิ่งแคบลง เพิ่มโอกาสให้เยนเริ่มกลับตัวได้ชัดขึ้น
สรุป
- ค่าเงินเยนอ่อนค่าต่อเนื่องจากความแตกต่างด้านนโยบายการเงินของ BOJ
- กระแส Carry Trade ยังคงหนุนแรงขายเยน เนื่องจากต้นทุนการกู้ยืมต่ำและผลตอบแทนในต่างประเทศสูงกว่า
- ปัจจัยโครงสร้างของเศรษฐกิจญี่ปุ่น รวมทั้งรายได้ต่างประเทศที่ไม่ถูกแปลงกลับมาเป็นเยน กดทับโอกาสการฟื้นตัวของค่าเงิน
- กราฟรายเดือน USD/JPY ยังสะท้อนแนวโน้มขาขึ้น
กลยุทธ์การลงทุน ควรจับตาความต่างของนโยบายการเงินสหรัฐฯ–ญี่ปุ่นเป็นหลัก โดยระยะสั้นเยนยังเสี่ยงอ่อนต่อ ส่วนจุดน่าสนใจสำหรับการลงทุนจะเกิดขึ้นเมื่อสัญญาณกลับตัวและส่วนต่างดอกเบี้ยเริ่มแคบลง.
อ้างอิง
- Why Is the Yen So Weak? 8 Key Factors Behind Yen Drop
- https://www.ebc.com/forex/why-is-the-yen-so-weak-key-factors-behind-its-decline
- Yen dips as rate hike talk fades; sterling lifted by UK budget
- https://www.reuters.com/world/asia-pacific/dollar-slips-investors-bet-us-rate-cuts-kiwi-jumps-after-rbnz-decision-2025-11-26/
- Why has the yen fallen to a decade’s low and what does it mean for Japan’s economy?
- https://www.theguardian.com/world/2024/apr/30/japan-economy-yen-currency-value-falling-low-impact
บทความนี้เขียนโดย
สมชัย วิทยา – บรรณาธิการ Thai Broker Forex
ประสบการณ์เทรด Forex : 14 ปี , ตลาดคริปโต 6 ปี
เชี่ยวชาญเรื่องการเทรดข่าว , scalping , เทรด EA , การตลาดยุคใหม่ ,คริปโทเคอร์เรนซี และบล็อคเชน
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ
ตร.จับชายวัย 26 ฉี่ใส่ขวดชายี่ห้อดัง วางปนชั้นสินค้าร้านสะดวกซื้อ อ้าง เครียดเรื่องงาน
27 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
“อดอล์ฟ ฮิตเลอร์” แห่งนามิเบีย จ่อคว้าชัยเลือกตั้งสมัย 2 คะแนนนิยมยังดี
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
“พอลลีน” อาลัยถึง “ท่านชายใหม่” ทรงจุดบุหรี่ให้-คุยเรื่องบอลเป็นกันเอง ไร้มาดเจ้ายศเจ้าอย่าง
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
สตราส์บูร์ก พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 วันที่ 27 พ.ย. 68
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ มัลโม ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 27 พ.ย. 68
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
กัมพูชา ถอนอีก ยกเลิกส่งทีมวอลเลย์บอล ร่วมสู้ศึก ซีเกมส์ 2025 แม้เคยคว้ารองแชมป์
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
จอย บียอนด์ ร่ำไห้ สูญเสียพ่อ เหมือนฟ้าผ่ากลางอก-ตาบอด เจอข่าวร้ายที่สุดในชีวิต
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
หมอหมู วิเคราะห์ 5 ปัจจัย ผู้ประสบภัยไล่ยิงกู้ภัย ชี้ภาวะ สมองแปรปรวน จากเหตุวิกฤติ
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
แอสตัน วิลล่า พบ ยัง บอยส์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 27 พ.ย. 68
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
เซ็นทรัล หาดใหญ่ ยกระดับตั้ง “ศูนย์อำนวยการภัยพิบัติน้ำท่วม ไทยรวมใจที่เซ็นทรัล”
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
“เขต 8 หาดใหญ่” ไขดราม่าอุทกภัยหนัก! แต่ยิงปืนขู่กู้ภัย 20 นัด ชื่อนี้คนพื้นที่การันตี
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ส.ส.สงขลาโพสต์ภาพสะเทือนใจ “หาดใหญ่อย่างกับวันสิ้นโลก” คนแย่งอาหารริมถนน-ศพลอยตามน้ำ
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
หมอสุภัทร แนะรัฐบาลเร่งวางระบบ ‘จัดการศพ’ หลังน้ำลด ชี้อย่าปิดบังความจริง ซ้ำเติมทุกข์
5 ชั่วโมง ที่แล้ว