เกิดอะไรขึ้นกับเงินเยนร่วงครั้งใหญ่ จะหยุดที่ตรงไหน?

เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 19:02 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 18:10 น.
บทนำ

  • ค่าเงินเยนกำลังอ่อนค่าหนักที่สุดในรอบหลายปี จนสร้างความกังวลทั้งในญี่ปุ่นและตลาดการเงินทั่วโลก
  • การอ่อนค่ามาจากหลายปัจจัยร่วมกัน ทั้งนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของ BOJ ส่วนต่างดอกเบี้ยกับสหรัฐฯ และแรงกดดันจาก Carry Trade
  • ข้อมูลเชิงกราฟและตัวเลขเศรษฐกิจยังชี้ว่าแนวโน้มเยนยังไม่กลับตัวในระยะสั้น
  • บทความนี้สรุปปัจจัยหลักและประเมินว่า “เยนจะหยุดร่วงที่จุดไหน” พร้อมแนวโน้มในอนาคตแบบเข้าใจง่าย

นโยบายการเงินญี่ปุ่นที่ยังผ่อนคลายเป็นพิเศษ

  • BOJ (Bank of Japan) คงดอกเบี้ยต่ำมานาน ทำให้เยนเป็นสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
  • แม้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น แต่ BOJ ยังไม่มั่นใจว่าจะแข็งแรงพอ จึงยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ย
  • นโยบาย YCC (Yield Curve Control) กดผลตอบแทนพันธบัตรให้อยู่ในกรอบแคบ ทำให้เงินทุนไหลออกจากญี่ปุ่น
  • ภาพรวมตลาดมองว่า BOJ เข้มงวดช้า ส่งผลให้เยนจึงยังอ่อนต่อเนื่อง

ส่วนต่างดอกเบี้ยญี่ปุ่น–สหรัฐฯ ที่กว้างที่สุดในรอบหลายปี

  • สหรัฐฯ คงดอกเบี้ยสูงราว 5% ขณะที่ญี่ปุ่นยังเกือบ 0%
  • ช่องว่างดอกเบี้ยที่ต่างกันมาก ทำให้ดอลลาร์น่าถือกว่าเยนอย่างชัดเจน
  • เงินทุนไหลเข้า Dollar Assets ทั้งพันธบัตรและตลาดเงินสหรัฐฯ เพราะคนอยากไปถือเพื่อทำกำไรมากขึ้น
  • ส่งผลให้โครงสร้างตลาดเอื้อต่อการถือ USD และขาย JPY อย่างต่อเนื่อง นี่แหละคือเหตุผลที่เงินเยนญี่ปุ่น อ่อนลงอย่างต่อเนื่อง

กระแส Carry Trade ที่ยังหนุนให้เยนอ่อนต่อเนื่อง

  • นักลงทุนกู้เงินเยนที่ดอกเบี้ยต่ำมาก เพื่อนำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า
  • ดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่ยังอยู่ระดับสูง ทำให้ Carry Trade ยิ่งน่าสนใจ
  • การปิดสถานะ เกิดขึ้นน้อยมาก จึงไม่มีแรงซื้อเยนกลับ
  • ภาพรวมตลาดยังเอื้อให้ “ขายเยน” ต่อเนื่องในระยะสั้นถึงกลาง

โครงสร้างเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่กดดันค่าเงินในระยะยาว

  • ประชากรผู้สูงอายุจำนวนมากทำให้การบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอลง
  • โรงงานญี่ปุ่นจำนวนมากย้ายไปต่างประเทศ ส่งผลให้รายได้ไม่ได้ถูกแปลงกลับมาเป็นเงินเยนเหมือนในอดีต
  • บริษัทญี่ปุ่นเพิ่มการถือเงินดอลลาร์หรือสกุลเงินอื่นไว้มากขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินเยนที่ผันผวนและอ่อนค่าต่อเนื่อง
  • ปัจจัยระยะยาวเหล่านี้ทำให้เยนฟื้นตัวยากกว่าประเทศอื่นอย่างต่อเนื่อง

สัญญาณจากกราฟที่ชี้ว่าเยนยังอ่อนต่อในระยะกลาง–ยาว

  • ราคาบนกราฟรายเดือนกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกช่วงเวลา
  • แท่งเทียนเขียวขยายตัวต่อเนื่อง แสดงแรงซื้อฝั่ง USD ที่แข็งแรงขึ้น
  • โครงสร้างราคาอยู่ในรูปแบบ Higher High ชัดเจน ยืนยันแนวโน้มขาขึ้น
  • ตลาดยังไม่แสดงสัญญาณกลับตัวของเยนในภาพระยะกลาง–ยาว
  • แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ในโซน 165–170 หากยังคงเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
ภาพแสดงกราฟราคา กรอบเวลาต่อเดือนของ USD/JPY
ภาพแสดงกราฟราคา กรอบเวลาต่อเดือนของ USD/JPY

การคาดการณ์แนวโน้มเงินเยนในอนาคต

  • ระยะสั้น เยนยังมีโอกาสอ่อนต่อ เพราะดอกเบี้ยสหรัฐฯ สูงมาก ขณะที่ BOJ ยังไม่ส่งสัญญาณเข้มงวด ทำให้ส่วนต่างดอกเบี้ยยังเอียงไปทางดอลลาร์
  • ระยะกลาง หาก FED เริ่มลดดอกเบี้ยก่อน แรงสนับสนุนดอลลาร์จะเริ่มอ่อนลง และกระแส Carry Trade จะชะลอตัวลงตาม
  • ระยะยาว ถ้า BOJ ค่อย ๆ ปรับขึ้นดอกเบี้ย หรือลดความผ่อนคลายทางนโยบาย ช่องว่างดอกเบี้ยจะยิ่งแคบลง เพิ่มโอกาสให้เยนเริ่มกลับตัวได้ชัดขึ้น

สรุป

  • ค่าเงินเยนอ่อนค่าต่อเนื่องจากความแตกต่างด้านนโยบายการเงินของ BOJ
  • กระแส Carry Trade ยังคงหนุนแรงขายเยน เนื่องจากต้นทุนการกู้ยืมต่ำและผลตอบแทนในต่างประเทศสูงกว่า
  • ปัจจัยโครงสร้างของเศรษฐกิจญี่ปุ่น รวมทั้งรายได้ต่างประเทศที่ไม่ถูกแปลงกลับมาเป็นเยน กดทับโอกาสการฟื้นตัวของค่าเงิน
  • กราฟรายเดือน USD/JPY ยังสะท้อนแนวโน้มขาขึ้น

กลยุทธ์การลงทุน ควรจับตาความต่างของนโยบายการเงินสหรัฐฯ–ญี่ปุ่นเป็นหลัก โดยระยะสั้นเยนยังเสี่ยงอ่อนต่อ ส่วนจุดน่าสนใจสำหรับการลงทุนจะเกิดขึ้นเมื่อสัญญาณกลับตัวและส่วนต่างดอกเบี้ยเริ่มแคบลง.

อ้างอิง

  • Why Is the Yen So Weak? 8 Key Factors Behind Yen Drop
    • https://www.ebc.com/forex/why-is-the-yen-so-weak-key-factors-behind-its-decline
  • Yen dips as rate hike talk fades; sterling lifted by UK budget
    • https://www.reuters.com/world/asia-pacific/dollar-slips-investors-bet-us-rate-cuts-kiwi-jumps-after-rbnz-decision-2025-11-26/
  • Why has the yen fallen to a decade’s low and what does it mean for Japan’s economy?
    • https://www.theguardian.com/world/2024/apr/30/japan-economy-yen-currency-value-falling-low-impact

บทความนี้เขียนโดย

สมชัย วิทยา – บรรณาธิการ Thai Broker Forex

ประสบการณ์เทรด Forex : 14 ปี , ตลาดคริปโต 6 ปี

เชี่ยวชาญเรื่องการเทรดข่าว , scalping , เทรด EA , การตลาดยุคใหม่ ,คริปโทเคอร์เรนซี และบล็อคเชน

เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 19:02 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 18:10 น.
Photo of Thaiger

Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

