“พอลลีน” อาลัยถึง “ท่านชายใหม่” ทรงจุดบุหรี่ให้-คุยเรื่องบอลเป็นกันเอง ไร้มาดเจ้ายศเจ้าอย่าง
พอลลีน งามพริ้ง โพสต์อาลัย พล.ต. ม.จ.จุลเจิม ยุคล เผยความทรงจำสุดประทับใจเมื่อครั้งเจอที่สถานีไอทีวี ทรงไม่ถือองค์ ยืนสูบบุหรี่คุยเรื่องฟุตบอลแบบกันเอง
พอลลีน งามพริ้ง อดีตประธานชมรมเชียร์ไทยพาวเวอร์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว บอกเล่าประสบการณ์ตรงที่เคยได้สัมผัสกับ พลตรี หม่อมเจ้า จุลเจิม ยุคล เมื่อประมาณปี 2014 (พ.ศ. 2557) สมัยที่เธอยังเป็น “พินิจ งามพริ้ง”
ตอนนั้นทั้งคู่ได้รับเชิญไปสัมภาษณ์ในรายการสดของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี พอลลีนไปในฐานะประธานชมรมเชียร์ไทยพาวเวอร์ ส่วนท่านชายใหม่ไปในฐานะประธานสโมสรฟุตบอลราชวิถี
พอลลีนเล่าถึงเหตุการณ์ประทับใจระหว่างรอเข้ารายการว่า เธอได้สอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อจะออกไปสูบบุหรี่ที่ระเบียง ปรากฏว่าท่านชายใหม่ได้ตรัสขึ้นมาว่า “ผมไปสูบด้วย” เมื่อออกไปที่ระเบียง ท่านชายได้ทรงยื่นไฟแช็กมาจุดบุหรี่ให้เธอด้วยพระองค์เอง
“ท่านชายใหม่ ไม่มีทีท่าของความเจ้ายศเจ้าอย่าง พอลลีนในรูปลักษณ์ของ ‘พินิจ’ ยืนคุยกับ ‘ท่านชายใหม่’ อย่างออกรส …ไม่มีการใช้ราชาศัพท์หรือสรรพนามที่เวอร์วังเกินจริง มจ. จุลเจิมก็เรียกเราว่า ‘คุณพินิจ’ เราเองก็เรียกท่านว่า ‘ท่านชาย'” พอลลีนระบุในโพสต์
เธอยังกล่าวทิ้งท้ายว่า ชีวิตคนคนหนึ่งมีมิติที่หลากหลาย มีมุมมองที่แตกต่างกันไปในสายตาคนอื่น แต่เธอต้องการถ่ายทอดมุมมองความเป็นกันเองที่ได้สัมผัสด้วยตัวเองเพื่อบันทึกไว้ในความทรงจำ พร้อมกล่าวคำอาลัยขอให้ท่านชายหลับให้สบาย
