ประกาศด่วน! รวมจิตอาสาทุกภาคส่วน วางแผนช่วยหาดใหญ่ “ศบภ.4 ส่วนหน้า”
กองทัพประกาศ ขอรวมจิตอาสาทุกภาคส่วน วางแผนช่วยหาดใหญ่ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 ส่วนหน้า ค่ายเสนาณรงค์ มทบ.42
วันที่ 27 พฤสจิกายน 2568 เมื่อเวลา 09.35 น.ที่ผ่านมา เพจกองทัพบก ทันกระแส เผยแพร่ประกาศ โดยระบุ “รบกวนทีมงานจิตอาสาทุกภาคส่วนในพื้นที่หาดใหญ่ พบกันที่กองอำนวยการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 ส่วนหน้า ค่ายเสนาณรงค์ มทบ.42 เพื่อขอข้อมูล คำแนะนำ และวางแผนร่วมกันให้ช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุมพื้นที่ และปลอดภัยมากที่สุด”
เมื่ออุปสรรคมีมากขึ้น ทั้งเวลาและสิ่งแวดล้อม ต้องผนึกกำลัง ทั้งแรงกายแรงใจ “ประชาชนอย่าท้อ กองทัพไม่ทิ้ง”
จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้ หลายจังหวัดได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่มีประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมสูง ซึ่งมีแนวโน้มขยายวงกว้างไปหลายพื้นที่ และคาดว่าสถานการณ์อาจทวีความรุนแรงขึ้นจากปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือน เส้นทางสัญจร และโครงสร้างพื้นฐาน รัฐบาลจึงประกาศให้จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่สถานการณ์ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อให้สามารถบูรณาการและระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก (ศบภ.ทบ.) สั่งการให้ทุกหน่วยทหารบูรณการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ภายใต้การอำนวยการของศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยส่วนหน้า (ศป.ฉก.) เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนและครอบคลุมทุกมิติ โดยมีการปฏิบัติ ดังนี้
สำหรับการอพยพประชาชนและช่วยขนย้ายสิ่งของ : ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 (ส่วนหน้า) ดำเนินการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย จำนวน 3,000 คน ยอดสะสม 7,250 คน (ข้อมูล 26 พ.ย.67).
