อาสากู้ภัย ยกเลิกภารกิจ จุดสะพานคลอง ร.1 ชั่วคราว หลังถูกไล่ยิงกว่า 20 นัด
โดนอีก! อาสากู้ภัย ยกเลิกภารกิจแจกข้าว จุดสะพานคลอง ร.1 ชั่วคราว หลังถูกผู้ประสบภัยควักปืนยิงไล่กว่า 20 นัด
สถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ยังคงวิกฤติต่อเนื่อง และการช่วยเหลือจากทุก ๆ หน่วยงานก็เป็นไปได้ยากลำบากเช่นกัน เมื่อช่วงกลางดึกวานนี้ (26 พ.ย. 68) เพจสมาคมกู้ภัยสันกำแพง จ.เชียงใหม่ โพสต์รายงานว่า ชาวบ้านยิงปืนใส่เรือเจ้าหน้าที่ที่กำลังเข้าไปแจกข้าว จึงต้องประกาศยกเลิกภารกิจชั่วคราว จุดสะพานคลองร.1 เมื่อเวลา 20.30 น.ที่ผ่านมา
ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ได้ออกมาอัดคลิปพูดถึงเหตุการณ์ถูกชาวบ้านผู้ประสบภัยยิงไล่ระหว่างการนำอาหารเข้าไปแจก ในแคปชั่นระบุว่า “ตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้ว รถสูงสามารถเข้าไปได้ บางจุดยังต้องใช้เรือเข้าไป ยังมีผู้ป่วยกับเด็กที่ยังไม่มีนมกับยารักษาโรค และส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับอาหาร เราพยามเข้าช่วยเหลือให้ได้มากที่สุด แต่ชาวบ้านยิงปืนใส่เรือที่ไปส่งอาหาร ทำให้เราไม่ปลอดภัย จึงขอยกเลิกภารกิจวันนี้เท่านี้ ขอโทษพี่น้องหาดใหญ่ด้วยนะครับ เราทำเต็มที่แล้วครับ”
เนื้อหาในคลิประบุว่า “ตอนนี้ทีมของเราปักหลักที่สะพานคลอง ร.1 ซึ่งเป็นจุดปฏิบัติการของเทศบาลควนลัง ก็ยังมีจุดที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ มีผู้ป่วยติดเตียง เด็ก ทารก สัตว์เลี้ยงและเคสดำอีกเยอะที่ยังไม่ได้รับการจัดการ
ช่วง 17.00 ได้ยินเสียงปืนประมาณ 2 แม็ก จากจุดที่กู้ภัยนำเรือเข้าไปแจกอาหาร จึงได้มีการบินโดรนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เขาหยุดยิง หลังจากนั้น ประมาณ 20.30 ก็ได้ยินอีก 4 นัด หัวหน้าทีมจึงสั่งการให้ยกเลิกภารกิจ และกลับที่ตั้งทันที”
ล่าสุดช่วงเช้าวันนี้ (27 พ.ย. 68) ทีมกู้ภัยสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ประกาศเริ่มลุยกันต่อในเวลาประมาณ 08.00 น. จุดพื้นที่สะพานคลองร.1 โดยทางเพจได้โพสต์แจ้งว่า “เริ่มงานเวลานี้ครับ ลุยกันต่อ “เราจะไม่ทิ้งพี่น้องหาดใหญ่ครับ” #สะพานคลองร.1”
อ้างอิงจาก : FB สมาคมกู้ภัยสันกำแพง จ.เชียงใหม่
