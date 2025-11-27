ร้อยโทหญิง วราลักษณ์ ร้อยตรีหญิง ปิยากร ได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์และเหรียญราชรุจิ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์และเหรียญราชรุจิ มีเนื้อหาว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์และเหรียญราชรุจิทองแก่ข้าราชบริพารในพระองค์ ดังนี้
เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5
1. ร้อยโทหญิง วราลักษณ์ คนโต
2. ร้อยตรีหญิง ปิยากร ดวงราษี
เหรียญราชรุจิทอง
1. ร้อยตรีหญิง ปิยากร ดวงราษี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2568
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน
ในวันเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษา ยังได้เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย มีเนื้อหาว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ จำนวน 8 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2568
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน
รายนามข้าราชบริพารในพระองค์ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก
1. พลโท จักรชัย ศรีคชา
2. พลตรี อาสาศึก ขันติรัตน์
3. พลตรี เพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรี
ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
1. พลตรี จิรวุฒิ อัมพุนันทน์
2. พลตรี ธีระพงษ์ ชูตินันทน์
3. พลตรี สมพร โตภาพ
4. พลตรี สราพงษ์ ทิพวาที
5. พลตรี ธนิต ลีฬหาธีรพงศ์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ในหลวง พระราชทานน้ำมหาสังข์ เจ้าคุณพระสินีนาถ ในวาระ เสด็จฯ เปลี่ยนเครื่องทรง ‘พระแก้วมรกต’ เข้าสู่ฤดูหนาว
- ชื่นมื่น “เดวิด เบ็คแฮม” เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รับยศ “เซอร์” อย่างเป็นทางการ
- น้องหมิว บัณฑิตจิ๋วทุนพระราชทาน เปิดใจได้สิทธิคนละครึ่งครั้งแรก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: