ร้อยโทหญิง วราลักษณ์ ร้อยตรีหญิง ปิยากร ได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์และเหรียญราชรุจิ

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 10:40 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 10:40 น.
126
ราชกิจจานุเบกษา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์และเหรียญราชรุจิ มีเนื้อหาว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์และเหรียญราชรุจิทองแก่ข้าราชบริพารในพระองค์ ดังนี้

เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5

1. ร้อยโทหญิง วราลักษณ์ คนโต
2. ร้อยตรีหญิง ปิยากร ดวงราษี

เหรียญราชรุจิทอง

1. ร้อยตรีหญิง ปิยากร ดวงราษี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2568

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน

ในวันเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษา ยังได้เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย มีเนื้อหาว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ จำนวน 8 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2568

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน

รายนามข้าราชบริพารในพระองค์ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

ชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก

1. พลโท จักรชัย ศรีคชา
2. พลตรี อาสาศึก ขันติรัตน์
3. พลตรี เพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรี

ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

1. พลตรี จิรวุฒิ อัมพุนันทน์
2. พลตรี ธีระพงษ์ ชูตินันทน์
3. พลตรี สมพร โตภาพ
4. พลตรี สราพงษ์ ทิพวาที
5. พลตรี ธนิต ลีฬหาธีรพงศ์

