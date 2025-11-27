สรุปผลฟุตบอล ตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส หลังจบเกมนัดที่ 5

สรุปผลฟุตบอล ตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ฤดูกาล 2025/26 รอบลีกเฟส หลังจบการแข่งขันในเกมที่ 5 ครบทุกทีม
จบลงไปแล้วสำหรับเกมนัดที่ 5 ของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรป ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ฤดูกาล 2025/26 รอบลีกเฟส สัปดาห์นี้มีทีมใหญ่หลายทีมที่เก็บผลการแข่งขันที่ต้องการไม่ได้ รวมไปถึงมีการยิงประตูค่อนข้างเยอะ
ผลการแข่งขัน UCL 25/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 5
วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2568
- อาแจ็กซ์ 0-2 เบนฟิก้า
- กาลาตาซาราย 0-1 ยูนียง แซงต์-ชิลลัวส์
- แมนฯ ซิตี้ 0-2 เลเวอร์คูเซ่น
- เชลซี 3-0 บาร์เซโลนา
- ดอร์ทมุนด์ 4-0 บียาร์เรอัล
- นาโปลี 2-0 คาราบัก
- สลาเวีย ปราก 0-0 แอธ.บิลเบา
- โบโด กลิมท์ 2-3 ยูเวนตุส
- มาร์กเซย 2-1 นิวคาสเซิล
วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2568
- โคเปนเฮเก้น 3-2 ไครัต
- ปาฟอส 2-2 โมนาโก
- เปแอสเช 5-3 สเปอร์ส
- ลิเวอร์พูล 1-4 พีเอสวี
- อาร์เซนอล 3-1 บาเยิร์น มิวนิค
- แอต.มาดริด 2-1 อินเตอร์ มิลาน
- แฟร้งค์เฟิร์ต 0-0 อตาลันต้า
- สปอร์ติ้ง ลิสบอน 3-0 คลับ บรูช
- โอลิมเปียกอส 3-4 เรอัล มาดริด
ตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส
- อาร์เซนอล แข่ง 5 เกม ชนะ 5 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 15 คะแนน
- เปแอสเช แข่ง 5 เกม ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 12 คะแนน
- บาเยิร์น มิวนิค แข่ง 5 เกม ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 12 คะแนน
- อินเตอร์ มิลาน แข่ง 5 เกม ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 12 คะแนน
- เรอัล มาดริด แข่ง 5 เกม ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 12 คะแนน
- ดอร์ทมุนด์ แข่ง 5 เกม ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 10 คะแนน
- เชลซี แข่ง 5 เกม ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 10 คะแนน
- สปอร์ติ้ง ลิสบอน แข่ง 5 เกม ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 10 คะแนน
- แมนฯ ซิตี้ แข่ง 5 เกม ชนะ ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 10 คะแนน
- อตาลันต้า แข่ง 5 เกม ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 10 คะแนน
- นิวคาสเซิล แข่ง 5 เกม ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 9 คะแนน
- แอต.มาดริด แข่ง 5 เกม ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 9 คะแนน
- ลิเวอร์พูล แข่ง 5 เกม ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 9 คะแนน
- กาลาตาซาราย แข่ง 5 เกม ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 9 คะแนน
- พีเอสวี แข่ง 5 เกม ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 8 คะแนน
- สเปอร์ส แข่ง 5 เกม ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 8 คะแนน
- เลเวอร์คูเซ่น แข่ง 5 เกม ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 8 คะแนน
- บาร์เซโลนา แข่ง 5 เกม ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 7 คะแนน
- คาราบัก แข่ง 5 เกม ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 7 คะแนน
- นาโปลี แข่ง 5 เกม ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 7 คะแนน
- มาร์กเซย แข่ง 5 เกม ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 3 มี 6 คะแนน
- ยูเวนตุส แข่ง 5 เกม ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 1 มี 6 คะแนน
- โมนาโก แข่ง 5 เกม ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 1 มี 6 คะแนน
- ปาฟอส แข่ง 5 เกม ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 1 มี 6 คะแนน
- ยูนียง แซงต์-ชิลลัวส์ แข่ง 5 เกม ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 3 มี 6 คะแนน
- คลับ บรูช แข่ง 5 เกม ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 มี 4 คะแนน
- แอธ.บิลเบา แข่ง 5 เกม ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 มี 4 คะแนน
- แฟร้งค์เฟิร์ต แข่ง 5 เกม ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 มี 4 คะแนน
- โคเปนเฮเก้น แข่ง 5 เกม ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 มี 4 คะแนน
- เบนฟิก้า แข่ง 5 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 4 มี 3 คะแนน
- สลาเวีย ปราก แข่ง 5 เกม ชนะ 0 เสมอ 3 แพ้ 2 มี 3 คะแนน
- โบโด กลิมท์ แข่ง 5 เกม ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 3 มี 2 คะแนน
- โอลิมเปียกอส แข่ง 5 เกม ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 3 มี 2 คะแนน
- บียาร์เรอัล แข่ง 5 เกม ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 4 มี 1 คะแนน
- ไครัต แข่ง 5 เกม ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 4 มี 1 คะแนน
- อาแจ็กซ์ แข่ง 5 เกม ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 5 มี 0 คะแนน
หมายเหตุ – สีน้ำเงิน = เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย , สีเขียว = เข้ารอบเพลย์ออฟ , สีแดง = ตกรอบ
