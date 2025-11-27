ข่าวกีฬาฟุตบอล

สรุปผลฟุตบอล ตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส หลังจบเกมนัดที่ 5

เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 09:21 น.
สรุปผลฟุตบอล ตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ฤดูกาล 2025/26 รอบลีกเฟส หลังจบการแข่งขันในเกมที่ 5 ครบทุกทีม

จบลงไปแล้วสำหรับเกมนัดที่ 5 ของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรป ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ฤดูกาล 2025/26 รอบลีกเฟส สัปดาห์นี้มีทีมใหญ่หลายทีมที่เก็บผลการแข่งขันที่ต้องการไม่ได้ รวมไปถึงมีการยิงประตูค่อนข้างเยอะ

ผลการแข่งขัน UCL 25/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 5

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2568

  • อาแจ็กซ์ 0-2 เบนฟิก้า
  • กาลาตาซาราย 0-1 ยูนียง แซงต์-ชิลลัวส์
  • แมนฯ ซิตี้ 0-2 เลเวอร์คูเซ่น
  • เชลซี 3-0 บาร์เซโลนา
  • ดอร์ทมุนด์ 4-0 บียาร์เรอัล
  • นาโปลี 2-0 คาราบัก
  • สลาเวีย ปราก 0-0 แอธ.บิลเบา
  • โบโด กลิมท์ 2-3 ยูเวนตุส
  • มาร์กเซย 2-1 นิวคาสเซิล

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2568

  • โคเปนเฮเก้น 3-2 ไครัต
  • ปาฟอส 2-2 โมนาโก
  • เปแอสเช 5-3 สเปอร์ส
  • ลิเวอร์พูล 1-4 พีเอสวี
  • อาร์เซนอล 3-1 บาเยิร์น มิวนิค
  • แอต.มาดริด 2-1 อินเตอร์ มิลาน
  • แฟร้งค์เฟิร์ต 0-0 อตาลันต้า
  • สปอร์ติ้ง ลิสบอน 3-0 คลับ บรูช
  • โอลิมเปียกอส 3-4 เรอัล มาดริด

ตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส

  1. อาร์เซนอล แข่ง 5 เกม ชนะ 5 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 15 คะแนน
  2. เปแอสเช แข่ง 5 เกม ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 12 คะแนน
  3. บาเยิร์น มิวนิค แข่ง 5 เกม ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 12 คะแนน
  4. อินเตอร์ มิลาน แข่ง 5 เกม ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 12 คะแนน
  5. เรอัล มาดริด แข่ง 5 เกม ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 12 คะแนน
  6. ดอร์ทมุนด์ แข่ง 5 เกม ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 10 คะแนน
  7. เชลซี แข่ง 5 เกม ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 10 คะแนน
  8. สปอร์ติ้ง ลิสบอน แข่ง 5 เกม ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 10 คะแนน
  9. แมนฯ ซิตี้ แข่ง 5 เกม ชนะ ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 10 คะแนน
  10. อตาลันต้า แข่ง 5 เกม ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 10 คะแนน
  11. นิวคาสเซิล แข่ง 5 เกม ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 9 คะแนน
  12. แอต.มาดริด แข่ง 5 เกม ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 9 คะแนน
  13. ลิเวอร์พูล แข่ง 5 เกม ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 9 คะแนน
  14. กาลาตาซาราย แข่ง 5 เกม ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 9 คะแนน
  15. พีเอสวี แข่ง 5 เกม ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 8 คะแนน
  16. สเปอร์ส แข่ง 5 เกม ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 8 คะแนน
  17. เลเวอร์คูเซ่น แข่ง 5 เกม ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 8 คะแนน
  18. บาร์เซโลนา แข่ง 5 เกม ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 7 คะแนน
  19. คาราบัก แข่ง 5 เกม ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 7 คะแนน
  20. นาโปลี แข่ง 5 เกม ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 7 คะแนน
  21. มาร์กเซย แข่ง 5 เกม ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 3 มี 6 คะแนน
  22. ยูเวนตุส แข่ง 5 เกม ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 1 มี 6 คะแนน
  23. โมนาโก แข่ง 5 เกม ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 1 มี 6 คะแนน
  24. ปาฟอส แข่ง 5 เกม ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 1 มี 6 คะแนน
  25. ยูนียง แซงต์-ชิลลัวส์ แข่ง 5 เกม ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 3 มี 6 คะแนน
  26. คลับ บรูช แข่ง 5 เกม ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 มี 4 คะแนน
  27. แอธ.บิลเบา แข่ง 5 เกม ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 มี 4 คะแนน
  28. แฟร้งค์เฟิร์ต แข่ง 5 เกม ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 มี 4 คะแนน
  29. โคเปนเฮเก้น แข่ง 5 เกม ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 มี 4 คะแนน
  30. เบนฟิก้า แข่ง 5 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 4 มี 3 คะแนน
  31. สลาเวีย ปราก แข่ง 5 เกม ชนะ 0 เสมอ 3 แพ้ 2 มี 3 คะแนน
  32. โบโด กลิมท์ แข่ง 5 เกม ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 3 มี 2 คะแนน
  33. โอลิมเปียกอส แข่ง 5 เกม ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 3 มี 2 คะแนน
  34. บียาร์เรอัล แข่ง 5 เกม ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 4 มี 1 คะแนน
  35. ไครัต แข่ง 5 เกม ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 4 มี 1 คะแนน
  36. อาแจ็กซ์ แข่ง 5 เกม ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 5 มี 0 คะแนน

หมายเหตุ – สีน้ำเงิน = เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย , สีเขียว = เข้ารอบเพลย์ออฟ , สีแดง = ตกรอบ

Credit : X @ChampionsLeague

อ้างอิง : uefa.com

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

