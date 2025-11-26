ข่าวกีฬาฟุตบอล

ลิเวอร์พูล พบ พีเอสวี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68

เผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 11:29 น.
52

26 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 5 ระหว่าง ลิเวอร์พูล พบ พีเอสวี ที่สนาม แอนฟิลด์ เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ลิเวอร์พูล VS พีเอสวี ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 5
  • แมตช์การแข่งขัน : ลิเวอร์พูล พบ พีเอสวี
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : แอนฟิลด์
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 4
Credit : Liverpool FC

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพหงส์แดง ของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, คอเนอร์ แบรดลี่ย์ และ สเตฟาน บายเซติช ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อลิสซง เบ็คเกอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน โดมินิค โซบอสไล, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน แดนกลางเป็น ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด ซาลาห์, เคอร์ติส โจนส์, โคดี้ กัคโป ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อเล็กซานเดอร์ อิซัค

Credit : Liverpool FC

พีเอสวี

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ ปีเตอร์ บอสซ์ จะไม่มีชื่อของ อลาสซาเน่ เปลอา กับ รูเบน ฟาน บอมเมล ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาเตย์ โควาร์ พร้อมกองหลัง 4 คน เซร์จินโญ่ เดสต์, เยอร์ดี้ เชาเทน, ยาเร็ค กาซิโอรอฟสกี้, อานาสส์ ซาลาห์-เอ็ดดีน แดนกลางเป็น เมาโร จูเนียร์, โยอี้ เวียร์มัน แนวรุกนำทัพมาโดย เดนนิส ม็อง, อิสมาเอล ไซบารี่, อิวาน เปริซิช ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น กุส ทิล

Credit : PSV

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลิเวอร์พูล – พีเอสวี

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 29/01/25 พีเอสวี 3-2 ลิเวอร์พูล (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 09/12/02 พีเอสวี 1-3 ลิเวอร์พูล (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 01/10/08 ลิเวอร์พูล 3-1 พีเอสวี (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 11/04/07 ลิเวอร์พูล 1-0 พีเอสวี (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 03/04/07 พีเอสวี 0-3 ลิเวอร์พูล (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล

  • 22/11/25 แพ้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/11/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/11/25 ชนะ เรอัล มาดริด 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 01/11/25 ชนะ แอสตัน วิลล่า 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/10/25 แพ้ คริสตัล พาเลซ 0-3 (คาราบาว คัพ)

พีเอสวี

  • 22/11/25 ชนะ เอ็นเอซี เบรด้า 1-0 (เอเรดิวิซี่)
  • 09/11/25 ชนะ อาแซด อัล์คมาร์ 5-1 (เอเรดิวิซี่)
  • 04/11/25 เสมอ โอลิมเปียกอส 1-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 31/10/25 ชนะ ฟอร์ทูน่า ซิดตาร์ด 5-2 (เอเรดิวิซี่)
  • 26/10/25 ชนะ เฟเยนูร์ด 3-2 (เอเรดิวิซี่)
Credit : Liverpool FC

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสซง เบ็คเกอร์ (GK) – โดมินิค โซบอสไล, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน – ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ – โมฮาเหม็ด ซาลาห์, เคอร์ติส โจนส์, โคดี้ กัคโป – อเล็กซานเดอร์ อิซัค

พีเอสวี (4-2-3-1) : มาเตย์ โควาร์ (GK) – เซร์จินโญ่ เดสต์, เยอร์ดี้ เชาเทน, ยาเร็ค กาซิโอรอฟสกี้, อานาสส์ ซาลาห์-เอ็ดดีน – เมาโร จูเนียร์, โยอี้ เวียร์มัน – เดนนิส ม็อง, อิสมาเอล ไซบารี่, อิวาน เปริซิช – กุส ทิล

Credit : PSV

Thaiger ทายผลบอล ลิเวอร์พูล 2-1 พีเอสวี

 

