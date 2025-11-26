ลิเวอร์พูล พบ พีเอสวี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68

26 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 5 ระหว่าง ลิเวอร์พูล พบ พีเอสวี ที่สนาม แอนฟิลด์ เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ลิเวอร์พูล VS พีเอสวี ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 5
- แมตช์การแข่งขัน : ลิเวอร์พูล พบ พีเอสวี
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : แอนฟิลด์
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 4
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพหงส์แดง ของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, คอเนอร์ แบรดลี่ย์ และ สเตฟาน บายเซติช ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อลิสซง เบ็คเกอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน โดมินิค โซบอสไล, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน แดนกลางเป็น ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด ซาลาห์, เคอร์ติส โจนส์, โคดี้ กัคโป ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อเล็กซานเดอร์ อิซัค
พีเอสวี
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ ปีเตอร์ บอสซ์ จะไม่มีชื่อของ อลาสซาเน่ เปลอา กับ รูเบน ฟาน บอมเมล ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาเตย์ โควาร์ พร้อมกองหลัง 4 คน เซร์จินโญ่ เดสต์, เยอร์ดี้ เชาเทน, ยาเร็ค กาซิโอรอฟสกี้, อานาสส์ ซาลาห์-เอ็ดดีน แดนกลางเป็น เมาโร จูเนียร์, โยอี้ เวียร์มัน แนวรุกนำทัพมาโดย เดนนิส ม็อง, อิสมาเอล ไซบารี่, อิวาน เปริซิช ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น กุส ทิล
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลิเวอร์พูล – พีเอสวี
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 29/01/25 พีเอสวี 3-2 ลิเวอร์พูล (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 09/12/02 พีเอสวี 1-3 ลิเวอร์พูล (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 01/10/08 ลิเวอร์พูล 3-1 พีเอสวี (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 11/04/07 ลิเวอร์พูล 1-0 พีเอสวี (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 03/04/07 พีเอสวี 0-3 ลิเวอร์พูล (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล
- 22/11/25 แพ้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 09/11/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/11/25 ชนะ เรอัล มาดริด 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 01/11/25 ชนะ แอสตัน วิลล่า 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/10/25 แพ้ คริสตัล พาเลซ 0-3 (คาราบาว คัพ)
พีเอสวี
- 22/11/25 ชนะ เอ็นเอซี เบรด้า 1-0 (เอเรดิวิซี่)
- 09/11/25 ชนะ อาแซด อัล์คมาร์ 5-1 (เอเรดิวิซี่)
- 04/11/25 เสมอ โอลิมเปียกอส 1-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 31/10/25 ชนะ ฟอร์ทูน่า ซิดตาร์ด 5-2 (เอเรดิวิซี่)
- 26/10/25 ชนะ เฟเยนูร์ด 3-2 (เอเรดิวิซี่)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสซง เบ็คเกอร์ (GK) – โดมินิค โซบอสไล, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน – ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ – โมฮาเหม็ด ซาลาห์, เคอร์ติส โจนส์, โคดี้ กัคโป – อเล็กซานเดอร์ อิซัค
พีเอสวี (4-2-3-1) : มาเตย์ โควาร์ (GK) – เซร์จินโญ่ เดสต์, เยอร์ดี้ เชาเทน, ยาเร็ค กาซิโอรอฟสกี้, อานาสส์ ซาลาห์-เอ็ดดีน – เมาโร จูเนียร์, โยอี้ เวียร์มัน – เดนนิส ม็อง, อิสมาเอล ไซบารี่, อิวาน เปริซิช – กุส ทิล
Thaiger ทายผลบอล ลิเวอร์พูล 2-1 พีเอสวี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: