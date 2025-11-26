น้ำป่าถล่มตรัง ย่านตาขาว สาวใหญ่ ไม่ยอมทิ้งบ้าน ยืนกรานอยู่เฝ้าหมา 36 ตัว
น้ำท่วมตรังวิกฤตหนัก หญิงวัย 55 ปี ย่านตาขาว ไม่ยอมอพยพออกจากบ้าน ยืนยันขออยู่ดูแลสุนัข 36 ตัว แม้น้ำท่วมสูง ลั่นถ้าช่วยหมาออกไม่ได้ทั้งหมด ตนก็จะไม่ไปไหน
สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ยังคงน่าเป็นห่วง หลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาจากเทือกเขาบรรทัด ประกอบกับปริมาณฝนที่ตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่ซ้ำเป็นระลอกที่ 2 โดยระดับน้ำในบางจุดยังคงทรงตัวและสูงเกือบมิดหลังคาบ้านชั้นเดียว
นายณรงค์ ตุลยสุข เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานตรัง เปิดเผยว่า ทีมกู้ภัยได้เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ในบ้านเรือนตั้งแต่เมื่อวานนี้ โดยสามารถอพยพชาวบ้านกว่า 100 ชีวิต ออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยได้แล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมีชาวบ้านบางส่วนที่ยังคงติดค้างอยู่ โดยเฉพาะในพื้นที่ลึกที่ติดลำคลองซึ่งระดับน้ำสูงถึง 2-3 เมตร
ทั้งนี้หญิงวัย 55 ปีรายหนึ่ง ซึ่งอาศัยอยู่เพียงลำพังในบ้านชั้นเดียวพร้อมกับสุนัขคู่ใจจำนวนมากถึง 36 ตัว เธอตัดสินใจที่จะไม่ยอมอพยพออกจากบ้าน แม้ระดับน้ำจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยให้เหตุผลว่า หากไม่สามารถพาสุนัขทั้งหมดออกไปด้วยได้ครบ ก็ขออยู่ดูแลสุนัขต่อไป
เธอยอมสละทรัพย์สินและข้าวของมีค่าทั้งหมดภายในบ้าน เพื่อยกพื้นที่ให้สูงที่สุดสำหรับเป็นที่หลบภัยของสุนัข โดยเธอเองต้องสวมเสื้อชูชีพลอยคอฝ่ากระแสน้ำเพื่อออกไปหาอาหารมาให้สุนัขประทังชีวิต
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้พยายามให้ความช่วยเหลือโดยการนำสุนัขตัวเล็กบางส่วนย้ายไปฝากไว้ที่บ้านสองชั้นข้างเคียง แต่สุนัขตัวใหญ่ยังคงต้องอาศัยอยู่ในบ้านเดิม
