พยาบาล รพ.หาดใหญ่ โพสต์ไม่มีข้าวให้ผู้ป่วย-บุคลากรแล้ว ขาดแคลนหนักมาก

เผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 13:18 น.
พยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่ โพสต์ไม่มีข้าวให้ผู้ป่วย-บุคลากรแล้ว ขาดแคลนหนักมาก น้ำและไฟโดนตัด สวนทางกับสิ่งที่ สธ. พูด

ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Parim Pim ซึ่งเป็นพยาบาลของโรงพยาบาลหาดใหญ่ โพสต์ข้อความระบุว่า “ตอนนี้โรงพยาบาลหาดใหญ่ไม่มีข้าวให้บุคคลากรและผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยแล้ว ขาดแคลนหนักจริงๆ

ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่น้ำและไฟโดดตัดมาแล้ว 2 วันกว่าๆ ต้องขึ้นมาหาสัญญาณชั้น 10-14 เพื่อโทรหาที่บ้าน มาทำหน้าที่พยาบาล ทิ้งลูกทิ้งครอบครัว ทิ้งบ้านมาทำหน้าที่”

ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวนั้นใกล้เคียงกับผู้ใช้เฟซบุ๊กอีกคนชื่อ Luddawal Buangam ที่ระบุไปในทิศทางคล้ายๆกันว่า “ตอนนี้ รพ.หาดใหญ่ไม่ค่อยมีอาหารให้ยังชีพแล้ว ไม่มีน้ำ ไม่มีไฟ ตรงนี้เกือบหมื่นชีวิตที่ต้องการความช่วยเหลือ

ทั้งคนไข้ไม่มีออกซิเจนใช้ ญาติ และเจ้าหน้าที่ตตอนนี้เจ้าหน้าที่เริ่มล้าหมดกำลัง วอนขอผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือหน่อย

ตอนนี้พอจะมีอาหารเพิ่มมาแล้ว”

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กโต้กระแสข่าวเรื่องผู้ป่วยและบุคลากรแพทย์ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ขาดแคลนอาหาร โดยระบุว่า “ข้อมูล รพ.หาดใหญ่ ไม่มีอาหาร สำหรับผู้ป่วยและญาติตั้งแต่ เย็นวันนี้ (25 พ.ย. 68) ไม่เป็นความจริง รพ.หาดใหญ่ ทำอาหารเองส่วนหนึ่ง และ รพ.สงขลา จัดส่งไปให้มื้อละ 1000 กล่อง ตั้งแต่เย็นวันนี้ (25 พ.ย. 68) เป็นต้นไป”

