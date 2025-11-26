ปภ. เปิดจำนวนผู้เสียชีวิตน้ำท่วมภาคใต้ ตายแล้ว 18 ศพ กระทบล้านครัวเรือน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดจำนวนผู้เสียชีวิตน้ำท่วมภาคใต้ เสียชีวิจแล้ว 18 ศพ และมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า 1 ล้านครัวเรือน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. รายงานสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ระหว่างวันที่ 17 พ.ย. 2568 – ปัจจุบัน มีสถานการณ์ในพื้นที่ 12 จ. (ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา) 114 อำเภอ 732 ตำบล 5,495 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,006,263 ครัวเรือน 2,783,310 คน
ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 9 จังหวัด (สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 101 อำเภอ 682 ตำบล 5,127 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 986,018 ครัวเรือน 2,734,318 คน มีผู้เสียชีวิต 18 ราย (นครศรีธรรมราช 6 ราย, ปัตตานี 3 ราย, ยะลา 2 ราย, พัทลุง 2 ราย, สงขลา 5 ราย ) ดังนี้
1. จ.สุราษฎร์ธานีเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน 4 อำเภอ 25 ตำบล 203 หมู่บ้าน ดังนี้ อ.ท่าฉาง อ.กาญจนดิษฐ์ อ.เคียนซา และ อ.พระแสง ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,034 ครัวเรือน 39,370 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิต
2. จ.นครศรีธรรมราช เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 22 อำเภอ 161 ตำบล 1,483 หมู่บ้าน 134 ชุมชน ดังนี้ อ.ชะอวด อ.เมืองฯ อ.ท่าศาลา อ.พรหมคีรี อ.ทุ่งสง อ.ร่อนพิบูลย์ อ.นาบอน อ.สิชล อ.ฉวาง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.หัวไทร อ.ลานสกา อ.พระพรหม อ.บางขัน อ.ช้างกลาง อ.ปากพนัง อ.จุฬาภรณ์ อ.นบพิตำ อ.พิปูน อ.เชียรใหญ่ อ.ถ้ำพรรณรา และ อ.ทุ่งใหญ่ ประชาชนได้รับผลกระทบ 223,221 ครัวเรือน 637,267 คน มีผู้เสียชีวิต 6 ราย และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
3. จ.ตรัง เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 9 อำเภอ 54 ตำบล 283 หมู่บ้าน ดังนี้ อ.นาโยง อ.ห้วยยอด อ.รัษฎา อ.วังวิเศษ อ.กันตัง อ.เมืองฯ อ.สิเภา อ.ปะเหลียน และ อ.ย่านตาขาว ประชาชนได้รับผลกระทบ 12,647 ครัวเรือน 47,426 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิต โดย ศูนย์ ปภ. เขต 11 สุราษฎร์ธานี สนง.ปภ.จ. อำเภอ จนท.ตร. อปท. จิตอาสา อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจความเสียหาย ติดตั้งป้ายเตือนน้ำท่วมขัง อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่
4. จ.พัทลุง เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 11 อำเภอ 65 ตำบล 670 หมู่บ้าน 45 ชุมชน ดังนี้ อ.เมืองฯ อ.ควนขนุน อ.กงหรา อ.เขาชัยสน อ.ศรีนครินทร์ อ.บางแก้ว อ.ป่าบอน อ.ปากพะยูน อ.ศรีบรรพต อ.ป่าพะยอม และอ.ตะโหมด ประชาชนได้รับผลกระทบ 148,115 ครัวเรือน 370,878 คน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
5. จ.สตูล เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 7 อำเภอ 30 ตำบล 214 หมู่บ้าน ดังนี้ อ.ควนโดน อ.ละงู อ.ท่าแพ อ.มะนัง อ.เมืองฯ อ.ทุ่งหว้า และ อ.ควนกาหลง ประชาชนได้รับผลกระทบ 26,219 ครัวเรือน 68,410 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิต
6. จ.สงขลา เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 16 อำเภอ 118 ตำบล 909 หมู่บ้าน 252 ชุมชน ดังนี้ อ.รัตภูมิอ.เมืองฯ อ.คลองหอยโข่ง อ.ระโนด อ.กระแสสินธุ์ อ.สทิงพระ อ.หาดใหญ่ อ.ควนเนียง อ.นาทวี อ.สิงหนคร อ.จะนะ อ.นาหม่อม อ.สะเดา อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย และ อ.บางกล่ำ ประชาชนได้รับผลกระทบ 320,887 ครัวเรือน 836,206 คน สถานที่ราชการ (รพ.สต.) 1 แห่ง ถนน 6 สาย มีผู้เสียชีวิต 5 ราย และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
7. จ.ปัตตานี เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 12 อำเภอ 115 ตำบล 697 หมู่บ้าน 22 ชุมชน ดังนี้ อ.สายบุรี อ.แม่ลาน อ.มายอ อ.ยะรัง อ.ไม้แก่น อ.ยะหริ่ง อ.ปะนาเระ อ.ทุ่งยางแดง อ.กะพ้อ อ.หนองจิก อ.เมืองฯ และ อ.โคกโพธ์ ประชาชนได้รับผลกระทบ 114,620 ครัวเรือน 337,865 คน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
8. จ.ยะลา เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 8 อำเภอ 53 ตำบล 289 หมู่บ้าน 4 ชุมชน ดังนี้ อ.เมืองฯ อ.รามัน อ.เบตง อ.บันนังสตา อ.ธารโต อ.กรงปินัง อ.ยะหา และ อ.กาบัง ประชาชนได้รับผลกระทบ 45,634 ครัวเรือน 122,350 คน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
9. จ.นราธิวาส เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 12 อำเภอ 56 ตำบล 364 หมู่บ้าน 38 ชุมชน ดังนี้ อ.บาเจาะ อ.ยี่งอ อ.เมืองฯ อ.ระแงะ อ.ตากใบ อ.สุไหงปาดี อ.ศรีสาคร อ.รือเสาะ อ.สุไหงโก-ลก อ.สุคิริน อ.เจาะไอร้อง และ อ.จะแนะ ประชาชนได้รับผลกระทบ 79,641 ครัวเรือน 274,546 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีเสียชีวิต
