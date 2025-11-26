ไอซ์ อภิษฎา ช็อก รกพันคอลูกชาย น้ำคร่ำเข้าปอด โชคดีผ่าตัดเร็ว-ปลอดภัยแล้ว

ไอซ์ อภิษฎา เล่านาทีผ่าคลอดลูกชายคนที่ 2 เผยสาเหตุรกเสื่อม รกพันคอน้องโนอา-น้ำคร่ำเข้าปอด โชคดีผ่าคลอดก่อนเกิดอันตราย ฝั่ง ‘น้องเลอา’ ต้อนรับน้องชายคนแรกอย่างอบอุ่น
ร่วมแสดงความยินดีกับคุณแม่คนสวย ‘ไอซ์ อภิษฎา’ ที่ล่าสุดได้ให้กำเนิดทายาทคนที่ 2 เป็นลูกชายสุดน่ารัก ‘น้องโนอา’ (Nöah) โดยมีพี่สาวคนโต ‘น้องเลอา’ (Léa) ต้อนรับน้องชายด้วยรอยยิ้มอย่างอบอุ่น แต่เบื้องหลังความสุขนั้นมีนาทีระทึกที่เกือบจะทำให้อันตรายร้ายแรงเกิดขึ้น
ไอซ์ อภิษฎา ได้คลอดลูกชายคนที่ 2 แล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เธอเผยภาพสุดอบอุ่นผ่านอินสตาแกรม apitsada ระบุแคปชั่นต้อนรับลูกชายคนเล็กว่า “มาแล้ว สรุปหรั่งคู่ Nöah โนอาHello, world! Our little miracle is here” ส่วนน้องเลอาได้กลายเป็นพี่สาวเต็มตัวอุ้มน้องโนอาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มอย่างน่ารักน่าเอ็นดู
หลังจากพักฟื้นไม่นาน คุณแม่ไอซ์ออกมาแชร์ประสบการณ์คลอดลูกชายคนที่ 2 ผ่าน TikTok ice_apitsad ยอมรับว่า เป็นการตัดสินใจที่ถูกมากที่ผ่าคลอด เนื่องจากพบสัญญาณอันตรายที่อาจทำให้เด็กโตไม่ทัน เนื่องจากรกเสื่อมสภาพและรกพันคอเด็ก พร้อมอัปเดตว่าตอนนี้ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์
“มันเป็นการตัดสินใจที่ถูกมาก ที่ผ่าเมื่อคืน เพราะอะไรรู้ปะ คือรกพันคอเด็ก อาทิตย์ที่ผ่านมา ปกติเด็กจะขึ้นประมาณ 200 กรัม แต่นี่คือไม่ขึ้นเลย หมอก็เลยบอกว่าน่าจะต้องออกมาโตข้างนอกแล้วแหละ แต่ก็คือครบเทอมนะ 38 วีคกับ 4 วัน หมอก็บอกมันถึงเวลาแล้ว ก็คือรกฉันเสื่อมค่ะ เหมือนคุณภาพมันไม่ได้แล้ว เหมือนแคลเซียมไปเกาะแล้วรกเสื่อม ทำให้เด็กกินอาหารอะไรไม่ได้แล้ว ไม่ว่าจะกินอะไรก็ไม่ส่งไปถึงลูกแล้ว ซึ่งโชคดีมากที่เอาออกเร็ว เพราะเมื่อคืนรกพันคอลูก
หมอบอกว่าโชคดีที่ไม่รุนแรงมาก แต่ก็มีรอยช้ำที่คอนิดนึง คงแบบพันรอบเดียว ถ้าพัน 2 รอบอาจจะหนัก หรืออาจจะเพิ่งเริ่มพัน เกิดจากเด็กอาจจะพลิกตัวแล้วเพิ่งเริ่มพัน เรื่องรกพันเด็กเป็นเรื่องที่ฉันนอย ก่อนหน้านี้เคยถามหมอแล้วได้คำตอบว่ามันเป็นธรรมชาติของเด็ก บางทีเด็กพลิกตัว, หมุนตัว หรือ เล่นแล้วกลับไม่ได้
ตอนนั้นนั่งมองหน้ากันประมาณ 1 นาที แต่เขายังไม่เอาลูกมาถ่ายรูป เพราะว่าน้ำคร่ำมันเข้าไปในปอดเยอะเลยต้องดูดออกเยอะ ลูกก็ร้อง
ตอนนี้ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทุกอย่างคือโชคดีมาก”
@ice_apitsada ได้วันคลอดที่เป๊ะมาก ทุกอย่างลงตัวเป๊ะเวอร์ โนอาออกมาแข็งแรง แม่สบายใจ #ไอซ์อภิษฎา #iceapitsada #Nöahโนอา #IceLeaNoah ♬ original sound – Iceapitsada
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไอซ์ อภิษฎา น้ำตาซึม เผยข้อความสุดท้าย แตงโมส่งหา ก่อนเสียชีวิต
- “ไอซ์ อภิษฎา” ซื้อยาอมที่อิตาลี ราคาแพงหูฉี่ เทียบในไทย จ่ายเพียงหลักสิบ
- ส่องบ้าน “ไอซ์ อภิษฎา” วิวสวยหลักล้าน อลังการ ท่ามกลางขุนเขา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: