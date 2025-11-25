มาร์กเซย พบ นิวคาสเซิล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 25 พ.ย. 68

25 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 5 ระหว่าง มาร์กเซย พบ นิวคาสเซิล ที่สนาม สต๊าด เวโลโดรม เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก มาร์กเซย VS นิวคาสเซิล ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 5
- แมตช์การแข่งขัน : มาร์กเซย พบ นิวคาสเซิล
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : สต๊าด เวโลโดรม
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 4
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
มาร์กเซย
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ โรแบร์โต้ เด แซร์บี้ จะยังไม่มีชื่อของ อามีร์ มูริลโล่, ฮาเหม็ด ตราโอเร่, นายีฟ อาเกิร์ด และ อามีน กูอิรี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 5-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น เคโรนิโน่ รูยี่ พร้อมกองหลัง 5 คน ทิโมธี่ เวอาห์, แบ็งฌาแม็ง ปาวาร์, ซีเจ อีแกน-ไรลี่ย์, เลโอนาร์โด บาแลร์ดี้, เอเมอร์ซอน แดนกลางเป็น เมสัน กรีนวู้ด, แมตต์ โอไรลี่ย์, ปิแอร์ ฮอยเบียร์, อิกอร์ ไปเซา ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ปิแอร์-เอเมริค โอบาเมยอง
นิวคาสเซิล
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพสาลิกาดง ภายใต้การคุมทัพของ เอ็ดดี้ ฮาว จะยังไม่มีชื่อของ โยอัน วิสซ่า ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนันกเตะที่เหลือพร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น นิค โป๊ป พร้อมกองหลัง 4 คน คีแรน ทริปเปียร์, สเวน บ็อตแมน, มาลิค เจา, แดน เบิร์น แดนกลางเป็น บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่, โจลินตอน ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์, นิค โวลเทอมาเดอ, แอนโธนี่ กอร์ดอน
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ มาร์กเซย – นิวคาสเซิล
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 06/05/04 มาร์กเซย 2-0 นิวคาสเซิล (ยูโรป้า ลีก)
- 22/04/04 นิวคาสเซิล 0-0 มาร์กเซย (ยูโรป้า ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
มาร์กเซย
- 21/11/25 ชนะ นีซ 5-1 (ลีกเอิง)
- 08/11/25 ชนะ แบรสต์ 3-0 (ลีกเอิง)
- 05/11/25 แพ้ อตาลันต้า 0-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 01/11/25 ชนะ โอแซร์ 1-0 (ลีกเอิง)
- 29/10/25 เสมอ อองเช่ร์ 2-2 (ลีกเอิง)
นิวคาสเซิล
- 22/11/25 ชนะ แมนฯ ซิตี้ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 09/11/25 แพ้ เบรนท์ฟอร์ด 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/11/25 ชนะ แอธ.บิลเบา 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 02/11/25 แพ้ เวสต์แฮม 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/10/25 ชนะ สเปอร์ส 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
มาร์กเซย (5-4-1) : เคโรนิโน่ รูยี่ (GK) – ทิโมธี่ เวอาห์, แบ็งฌาแม็ง ปาวาร์, ซีเจ อีแกน-ไรลี่ย์, เลโอนาร์โด บาแลร์ดี้, เอเมอร์ซอน – เมสัน กรีนวู้ด, แมตต์ โอไรลี่ย์, ปิแอร์ ฮอยเบียร์, อิกอร์ ไปเซา – ปิแอร์-เอเมริค โอบาเมยอง
นิวคาสเซิล (4-3-3) : นิค โป๊ป (GK) – คีแรน ทริปเปียร์, สเวน บ็อตแมน, มาลิค เจา, แดน เบิร์น – บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่, โจลินตอน – ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์, นิค โวลเทอมาเดอ, แอนโธนี่ กอร์ดอน
Thaiger ทายผลบอล มาร์กเซย 1-2 นิวคาสเซิล
