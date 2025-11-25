สื่อนอกตี ดับแล้ว 19 ศพ “ฝน 300 ปี” ถล่มหาดใหญ่ สาเหตุหลักไฟดูด-อุบัติเหตุ
ภาคใต้อ่วมหนักเผชิญพายุ “300 ปีมีหน” สังเวยแล้ว 19 ศพ หาดใหญ่จมบาดาลลึกกว่า 2 เมตร ตัดขาดโลกภายนอก พยาบาลกู้ชีพทารกแรกเกิดกลางความมืดหลังไฟดับ-น้ำจ่อทะลักชั้น 2
วันนี้ (25 พ.ย.68) ซีเอ็นเอ็น สื่อของสหรัฐ เผยแพร่บทความตีแผ่สถานการณ์น้ำท่วมหนักทาง “ภาคใต้” ของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันกำลังเผชิญกับบททดสอบจากธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ เมื่อพายุฝนระดับ “300 ปีจะเกิดขึ้นสักครั้ง” ได้พัดถล่มพื้นที่อย่างหนักหน่วง ส่งผลให้มวลน้ำมหาศาลไหลบ่าเข้าท่วมเมือง สูงกว่า 8 ฟุต (ราว 2.5 เมตร) ตัดขาดเส้นทางคมนาคมและสร้างวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรม โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ซึ่งมีทารกแรกเกิดกว่า 30 ชีวิตติดค้างอยู่ภายใน
“กระทรวงสาธารณสุข” รายงานตัวเลขความสูญเสียล่าสุด พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 19 รายทั่วภาคใต้ โดยสาเหตุหลักมาจากการถูกไฟดูดและอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วม
กรมชลประทานระบุว่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าและคมนาคมสำคัญ เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด โดยวัดปริมาณฝนได้ในระดับที่เรียกว่า “หนักที่สุดในรอบ 300 ปี” ซึ่งเจ้าหน้าที่อธิบายกับ CNN ว่า ตัวเลขนี้หมายถึงความน่าจะเป็นทางสถิติของพายุฝนระดับมหึมาเช่นนี้ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในรอบ 3 ศตวรรษ
สถานการณ์ล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา พื้นที่ 9 จังหวัดในภาคใต้ยังคงจมอยู่ใต้น้ำ บ้านเรือนประชาชนกว่า 127,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบ บางพื้นที่มีปริมาณฝนสะสมสูงเกือบ 400 มิลลิเมตร ซ้ำเติมด้วยแม่น้ำที่เอ่อล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลาก
ที่อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา สภาพเมืองเปลี่ยนไปจนแทบจำเค้าเดิมไม่ได้ มวลน้ำสูงถึง 2.5 เมตรได้เปลี่ยนถนนให้กลายเป็นคลอง บ้านเรือนจมอยู่ใต้น้ำครึ่งหลัง เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เรือแล่นฝ่ากระแสน้ำเพื่ออพยพผู้คนและส่งเสบียง
วิกฤตการณ์ในหอผู้ป่วย ทารกน้อยท่ามกลางความมืด
สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงที่สุดเกิดขึ้นภายใน “โรงพยาบาลหาดใหญ่” บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานแข่งกับเวลาท่ามกลางความขาดแคลน ทั้งน้ำประปาและไฟฟ้าที่ถูกตัดขาดไปบางส่วนตั้งแต่เย็นวันจันทร์
ฟาซียา ฟาตอนี (Fasiya Fatonni) พยาบาลประจำโรงพยาบาล เปิดเผยด้วยความกังวลว่า มีทารกแรกเกิดประมาณ 30 รายติดอยู่ในหอผู้ป่วยโดยที่พ่อแม่ไม่สามารถเดินทางมาหาได้ เนื่องจากระดับน้ำที่สูงจนตัดขาดการคมนาคมทุกเส้นทาง
“ทางโรงพยาบาลต้องดูแลเด็กๆ เหล่านี้แทนพ่อแม่ พวกเขากังวลใจมากแต่ก็จนปัญญาที่จะฝ่ากระแสน้ำเข้ามา” ฟาซียากล่าว พร้อมเผยภาพห้องพักทารกที่มืดสลัว มีเพียงแสงไฟจากโคมไฟดวงเดียวและพัดลมตั้งพื้นที่ถูกนำมาเป่าเพื่อระบายความร้อนให้ทารกน้อยในเปล
แม้หอผู้ป่วยจะตั้งอยู่บนชั้น 3 ซึ่งเธอยังหวังว่าจะปลอดภัยจากการอพยพ แต่ ปัตติยา ร่วมสุข (Pattiya Ruamsook) พยาบาลอีกราย กลับแสดงความกังวลต่อระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
“เมื่อวานน้ำท่วมแค่ชั้นหนึ่ง แต่วันนี้มันลามขึ้นมาถึงชั้นสองแล้ว” ปัตติยากล่าว
ข้อมูลระบุว่า ณ วันอังคารที่ 25 พ.ย. 2568 มีผู้ติดค้างอยู่ในโรงพยาบาลราว 500 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยในถึง 200 คน เธอได้ส่งเสียงอ้อนวอนขอความช่วยเหลือเร่งด่วน โดยเฉพาะน้ำดื่มสะอาดสำหรับผู้ที่ติดค้าง
ปฏิบัติการกู้วิกฤตและผลกระทบเพื่อนบ้าน
กรมชลประทานกำลังเร่งประสานงานกับทุกหน่วยงานเพื่อระดมรถบรรทุกส่งเสบียงและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง พร้อมเร่งระบายน้ำด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำหลายสิบเครื่อง เพื่อเร่งระบายมวลน้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทย โดยคาดว่าหากฝนหยุดตก สถานการณ์จะค่อยๆ คลี่คลาย แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพิเศษ
อิทธิพลของพายุลูกนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในไทย ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียก็ได้รับผลกระทบหนัก มีผู้ต้องอพยพไปศูนย์พักพิงกว่า 15,000 คน ขณะที่เวียดนามตอนกลางเผชิญน้ำท่วมและดินถล่ม คร่าชีวิตผู้คนไปแล้ว 91 ราย และประชาชนกว่า 1.1 ล้านครัวเรือนต้องใช้ชีวิตโดยปราศจากไฟฟ้า แม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงบ้างแล้วก็ตาม.
