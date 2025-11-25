นาโปลี พบ คาราบัก ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 25 พ.ย. 68

25 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 5 ระหว่าง นาโปลี พบ คาราบัก ที่สนาม สตาดิโอ ดิเอโก้ อาร์มันโด้ มาราโดน่า เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก นาโปลี VS คาราบัก ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 5
- แมตช์การแข่งขัน : นาโปลี พบ คาราบัก
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : สตาดิโอ ดิเอโก้ อาร์มันโด้ มาราโดน่า
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 6
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
นาโปลี
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ อันโตนิโอ คอนเต้ จะยังไม่มีชื่อของ บิลลี่ กิลมอร์, โรเมลู ลูกากู, เควิน เดอ บรอยน์, อเล็กซ์ เมเร็ต, แฟรงค์ อองกิสซ่า และ ลอเรนโซ่ ลุชก้า ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น วานย่า มิลินโควิช-ซานวิช พร้อมกองหลัง 4 คน โจวานนี่ ดิ ลอเรนโซ่, อามีร์ ราห์มานี่, อเลสซานโดร บวนจอร์โน่, มิเกล กูเตียร์เรซ แดนกลางเป็น เอลยิฟ เอลมาส, สตานิสลาฟ โลบ็อตก้า, สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ มัตเตโอ โปลิตาโน่, ราสมุส ฮอยลุนด์ และ ดาวิด เนเรส
คาราบัก
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ กูร์บาน กูร์บานอฟ สภาพทีมค่อนข้างพร้อม ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเลยแม้แต่คนเดียว
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาเตอุสซ์ โคชัลสกี้ พร้อมแดนหลัง 4 คน มาเธอุส ซิลวา, เควิน เมดิน่า, บาห์ลุล มุสตาฟาซาด้า, เอลวิน คาฟากูลิเยฟ ขยับแดนกลางเป็น มาร์โก ยานโควิช, เปโดร บิคัลโญ่ แนวรุกนำทัพมาโดย คาดี้ บอร์เกส, เลอันโดร อันดราเด้, อับเดลลาห์ ซูบีร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น คามิโล่ ดูราน
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ นาโปลี – คาราบัก
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- ไม่เคยเจอกันมาก่อน
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
นาโปลี
- 22/11/25 ชนะ อตาลันต้า 3-1 (เซเรียอา)
- 09/11/25 แพ้ โบโลญญ่า 0-2 (เซเรียอา)
- 04/11/25 เสมอ แฟร้งค์เฟิร์ต 0-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 01/11/25 เสมอ โคโม่ 0-0 (เซเรียอา)
- 28/10/25 ชนะ เลชเช่ 1-0 (เซเรียอา)
คาราบัก
- 21/11/25 (อาเซอร์ไบจาน พรีเมียร์ลีก)
- 09/11/25 (อาเซอร์ไบจาน พรีเมียร์ลีก)
- 05/11/25 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 31/10/25 (อาเซอร์ไบจาน พรีเมียร์ลีก)
- 26/10/25 (อาเซอร์ไบจาน พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
นาโปลี (4-3-3) : วานย่า มิลินโควิช-ซานวิช (GK) – โจวานนี่ ดิ ลอเรนโซ่, อามีร์ ราห์มานี่, อเลสซานโดร บวนจอร์โน่, มิเกล กูเตียร์เรซ – เอลยิฟ เอลมาส, สตานิสลาฟ โลบ็อตก้า, สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์ – มัตเตโอ โปลิตาโน่, ราสมุส ฮอยลุนด์, ดาวิด เนเรส
คาราบัก (4-2-3-1) : มาเตอุสซ์ โคชัลสกี้ (GK) – มาเธอุส ซิลวา, เควิน เมดิน่า, บาห์ลุล มุสตาฟาซาด้า, เอลวิน คาฟากูลิเยฟ – มาร์โก ยานโควิช, เปโดร บิคัลโญ่ – คาดี้ บอร์เกส, เลอันโดร อันดราเด้, อับเดลลาห์ ซูบีร์ – คามิโล่ ดูราน
Thaiger ทายผลบอล นาโปลี 2-1 คาราบัก
