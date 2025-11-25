ข่าวกีฬาฟุตบอล

นาโปลี พบ คาราบัก ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 25 พ.ย. 68

เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 17:40 น.| อัปเดต: 25 พ.ย. 2568 11:22 น.
68

25 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 5 ระหว่าง นาโปลี พบ คาราบัก ที่สนาม สตาดิโอ ดิเอโก้ อาร์มันโด้ มาราโดน่า เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก นาโปลี VS คาราบัก ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 5
  • แมตช์การแข่งขัน : นาโปลี พบ คาราบัก
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : สตาดิโอ ดิเอโก้ อาร์มันโด้ มาราโดน่า
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 6

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

นาโปลี

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ อันโตนิโอ คอนเต้ จะยังไม่มีชื่อของ บิลลี่ กิลมอร์, โรเมลู ลูกากู, เควิน เดอ บรอยน์, อเล็กซ์ เมเร็ต, แฟรงค์ อองกิสซ่า และ ลอเรนโซ่ ลุชก้า ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น วานย่า มิลินโควิช-ซานวิช พร้อมกองหลัง 4 คน โจวานนี่ ดิ ลอเรนโซ่, อามีร์ ราห์มานี่, อเลสซานโดร บวนจอร์โน่, มิเกล กูเตียร์เรซ แดนกลางเป็น เอลยิฟ เอลมาส, สตานิสลาฟ โลบ็อตก้า, สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ มัตเตโอ โปลิตาโน่, ราสมุส ฮอยลุนด์ และ ดาวิด เนเรส

Credit : SSC Napoli

คาราบัก

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ กูร์บาน กูร์บานอฟ สภาพทีมค่อนข้างพร้อม ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเลยแม้แต่คนเดียว

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาเตอุสซ์ โคชัลสกี้ พร้อมแดนหลัง 4 คน มาเธอุส ซิลวา, เควิน เมดิน่า, บาห์ลุล มุสตาฟาซาด้า, เอลวิน คาฟากูลิเยฟ ขยับแดนกลางเป็น มาร์โก ยานโควิช, เปโดร บิคัลโญ่ แนวรุกนำทัพมาโดย คาดี้ บอร์เกส, เลอันโดร อันดราเด้, อับเดลลาห์ ซูบีร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น คามิโล่ ดูราน

Credit : Qarabağ FK

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ นาโปลี – คาราบัก

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • ไม่เคยเจอกันมาก่อน

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

นาโปลี

  • 22/11/25 ชนะ อตาลันต้า 3-1 (เซเรียอา)
  • 09/11/25 แพ้ โบโลญญ่า 0-2 (เซเรียอา)
  • 04/11/25 เสมอ แฟร้งค์เฟิร์ต 0-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 01/11/25 เสมอ โคโม่ 0-0 (เซเรียอา)
  • 28/10/25 ชนะ เลชเช่ 1-0 (เซเรียอา)

คาราบัก

  • 21/11/25 (อาเซอร์ไบจาน พรีเมียร์ลีก)
  • 09/11/25 (อาเซอร์ไบจาน พรีเมียร์ลีก)
  • 05/11/25 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 31/10/25 (อาเซอร์ไบจาน พรีเมียร์ลีก)
  • 26/10/25 (อาเซอร์ไบจาน พรีเมียร์ลีก)
Credit : SSC Napoli

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

นาโปลี (4-3-3) : วานย่า มิลินโควิช-ซานวิช (GK) – โจวานนี่ ดิ ลอเรนโซ่, อามีร์ ราห์มานี่, อเลสซานโดร บวนจอร์โน่, มิเกล กูเตียร์เรซ – เอลยิฟ เอลมาส, สตานิสลาฟ โลบ็อตก้า, สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์ – มัตเตโอ โปลิตาโน่, ราสมุส ฮอยลุนด์, ดาวิด เนเรส

คาราบัก (4-2-3-1) : มาเตอุสซ์ โคชัลสกี้ (GK) – มาเธอุส ซิลวา, เควิน เมดิน่า, บาห์ลุล มุสตาฟาซาด้า, เอลวิน คาฟากูลิเยฟ – มาร์โก ยานโควิช, เปโดร บิคัลโญ่ – คาดี้ บอร์เกส, เลอันโดร อันดราเด้, อับเดลลาห์ ซูบีร์ – คามิโล่ ดูราน

Credit : Qarabağ FK

Thaiger ทายผลบอล นาโปลี 2-1 คาราบัก

 

