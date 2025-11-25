วิธีแจ้งพิกัดผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมเป็นอาสาสมัคร ผ่าน Jitasa Care แบบเรียลไทม์
เปิดวิธีแจ้งพิกัดผู้ติดค้าง ขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่แบบเรียลไทม์ แค่แชร์ก็ช่วยชีวิตคนได้ ผ่านเว็บไซต์ Jitasa Care ส่งข้อมูลแม่นยำ ป้องกันการช่วยเหลือซ้ำซ้อน
ท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยที่รุนแรงในหลายพื้นที่ การเข้าถึงและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ตามบ้านเรือนนั้นเป็นเรื่องเร่งด่วน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่าง เด็ก, ผู้สูงอายุ, คนป่วย, และสัตว์เลี้ยง ที่รอความช่วยเหลืออยู่จริง ๆ ล่าสุด โครงการ Jitasa Care (จิตอาสาแคร์) เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคเทคโนโลยี, ภาคประชาชน, และอาสาสมัครภาคสนาม ที่ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยชีวิตคนในสถานการณ์ภัยพิบัติ
ไม่ว่าคุณจะช่วยด้วยแรงหรือด้วยการแชร์ข้อมูลนี้ มันคือความช่วยเหลือที่สามารถช่วยชีวิตคนได้
วิธีแจ้งพิกัดขอความช่วยเหลือ-เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
สำหรับประชาชนที่ต้องการขอความช่วยเหลือ หรือผู้ที่พร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือและบริจาคอุปกรณ์ สามารถเข้าแจ้งหรือเข้าร่วมได้ง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ https://jitasa.care หลังจากเข้าสู่เว็บไซต์แล้ว ให้กด “ยอมรับ” คำสงวนสิทธิ์ จากนั้นเลือกเมนูด้านล่างหน้าจอตามความต้องการ ดังนี้
- ข้อมูลข่าวสาร : สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัย เช่น แนวทางการปฏิบัติตัว, พยากรณ์อากาศล่วงหน้า, และข้อมูลหน่วยงานช่วยเหลือ
- แผนที่ : ใช้ตรวจสอบพื้นที่และพิกัดที่เกิดเหตุ
- อาสาสมัคร : ท่านที่ต้องการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร สามารถล็อกอินด้วยเบอร์โทรศัพท์เพื่อสมัครเป็นอาสาสมัครช่วยวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ได้
- ขอความช่วยเหลือ : ท่านที่ต้องการความช่วยเหลือจากการประสบอุทกภัยสามารถแจ้งเหตุได้ที่นี่
ทั้งนี้ ระบบจะช่วยส่งข้อมูลให้ทีมภาคสนามแบบเรียลไทม์ ข้อมูลที่แม่นยำจะช่วยให้ไม่เกิดความช่วยเหลือซ้ำซ้อนในจุดที่ได้รับการช่วยเหลือแล้ว ช่วยให้มั่นใจว่าทุกเคสที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจะได้รับการส่งต่อข้อมูลอย่างทันท่วงที
