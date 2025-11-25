ข่าว

วิธีแจ้งพิกัดผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมเป็นอาสาสมัคร ผ่าน Jitasa Care แบบเรียลไทม์

เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 11:25 น.| อัปเดต: 25 พ.ย. 2568 11:26 น.
วิธีแจ้งพิกัด-ขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ผ่านเว็บไซต์ Jitasa Care

เปิดวิธีแจ้งพิกัดผู้ติดค้าง ขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่แบบเรียลไทม์ แค่แชร์ก็ช่วยชีวิตคนได้ ผ่านเว็บไซต์ Jitasa Care ส่งข้อมูลแม่นยำ ป้องกันการช่วยเหลือซ้ำซ้อน

ท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยที่รุนแรงในหลายพื้นที่ การเข้าถึงและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ตามบ้านเรือนนั้นเป็นเรื่องเร่งด่วน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่าง เด็ก, ผู้สูงอายุ, คนป่วย, และสัตว์เลี้ยง ที่รอความช่วยเหลืออยู่จริง ๆ ล่าสุด โครงการ Jitasa Care (จิตอาสาแคร์) เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคเทคโนโลยี, ภาคประชาชน, และอาสาสมัครภาคสนาม ที่ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยชีวิตคนในสถานการณ์ภัยพิบัติ

ไม่ว่าคุณจะช่วยด้วยแรงหรือด้วยการแชร์ข้อมูลนี้ มันคือความช่วยเหลือที่สามารถช่วยชีวิตคนได้

วิธีแจ้งพิกัดขอความช่วยเหลือ-เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร

สำหรับประชาชนที่ต้องการขอความช่วยเหลือ หรือผู้ที่พร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือและบริจาคอุปกรณ์ สามารถเข้าแจ้งหรือเข้าร่วมได้ง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ https://jitasa.care หลังจากเข้าสู่เว็บไซต์แล้ว ให้กด “ยอมรับ” คำสงวนสิทธิ์ จากนั้นเลือกเมนูด้านล่างหน้าจอตามความต้องการ ดังนี้

  • ข้อมูลข่าวสาร : สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัย เช่น แนวทางการปฏิบัติตัว, พยากรณ์อากาศล่วงหน้า, และข้อมูลหน่วยงานช่วยเหลือ
  • แผนที่ : ใช้ตรวจสอบพื้นที่และพิกัดที่เกิดเหตุ
  • อาสาสมัคร : ท่านที่ต้องการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร สามารถล็อกอินด้วยเบอร์โทรศัพท์เพื่อสมัครเป็นอาสาสมัครช่วยวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ได้
  • ขอความช่วยเหลือ : ท่านที่ต้องการความช่วยเหลือจากการประสบอุทกภัยสามารถแจ้งเหตุได้ที่นี่

ทั้งนี้ ระบบจะช่วยส่งข้อมูลให้ทีมภาคสนามแบบเรียลไทม์ ข้อมูลที่แม่นยำจะช่วยให้ไม่เกิดความช่วยเหลือซ้ำซ้อนในจุดที่ได้รับการช่วยเหลือแล้ว ช่วยให้มั่นใจว่าทุกเคสที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจะได้รับการส่งต่อข้อมูลอย่างทันท่วงที

วิธีแจ้งพิกัดขอความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วิธีแจ้งพิกัดขอความช่วยเหลือและเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร ผ่าน Jitasa Care
ภาพจาก : jitasa.care

