เช็กด่วน 5 ราศี ดวงมีศัตรูแอบแฝง จ้องแทงข้างหลังเรื่องงาน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 พ.ย. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 17:00 น.
110
หมอดูเตือน 5 ราศี (เมษ, กรกฏ, สิงห์, กันย์, พิจิก) ดวงการงานมีอุปสรรค คนใกล้ตัวอาจนำปัญหามาให้ ระวังโดนขัดแข้งขัดขาในช่วงนี้

การแข่งขันในที่ทำงานเป็นเรื่องปกติ แต่ในช่วงนี้การโคจรของดวงดาวส่งผลให้เกิดความอิจฉาริษยา ปัญหา “คน” ดูเหมือนจะหนักหนากว่า “งาน”

หมอดูได้ออกมาเตือน 5 ราศีเป็นพิเศษ ที่ดวงชะตากำลังมี “ศัตรูแอบแฝง” ปรากฏขึ้น คนเหล่านี้อาจเป็นคนที่คุณไว้ใจ หรือคนที่ยิ้มให้คุณทุกวัน แต่กำลังจ้องหาโอกาสขัดแข้งขัดขา หรือรอแทงข้างหลังเมื่อคุณเผลอ ต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวให้มาก

สำหรับ 5 ราศี ที่ต้องตั้งการ์ดสูงในที่ทำงาน ได้แก่

1. ราศีเมษ

ชาวราศีเมษเป็นคนตรงไปตรงมา ลุยงานเร็ว ตัดสินใจไว ความมุ่งมั่นของคุณอาจไปขัดใจ หรือเหยียบเท้าคนอื่นโดยไม่รู้ตัว ศัตรูของคุณคือคนขี้อิจฉา หรือคนที่เสียผลประโยชน์จากการทำงานของคุณ พวกเขาจะรวมกลุ่มกันนินทา หรือพยายามบิดเบือนผลงานของคุณ

2. ราศีกรกฏ

โดยพื้นฐานชาวราศีกรกฏเป็นคนจิตใจดี ขี้สงสาร ชอบช่วยเหลือคนอื่น มองที่ทำงานเหมือนครอบครัว จุดอ่อนคือการปฏิเสธคนไม่เป็น ช่วงนี้ต้องระวัง คนที่คุณเคยช่วยเหลือ หรือคนที่คุณเผลอเล่าความลับให้ฟัง อาจขโมยผลงาน หรือนำความลับของคุณไปปล่อยต่อ สร้างความเสียหายได้

3. ราศีสิงห์

ความโดดเด่นเป็นภัย ชาวราศีสิงห์มักเป็นดาวเด่นในที่ทำงาน ผลงานดี เป็นที่รักของเจ้านาย ความสำเร็จของคุณดึงดูดความอิจฉาอย่างเลี่ยงไม่ได้ ศัตรูของคุณคือคนที่ “ยิ้มให้” แต่ลับหลังจ้องจับผิดเรื่องเล็กน้อย เพื่อนำไปรายงานเจ้านาย หวังทำลายความน่าเชื่อถือของคุณ

4. ราศีกันย์

ชาวราศีกันย์เป็นคนเจ้าระเบียบ ทำงานละเอียดรอบคอบ ความตั้งใจดีของคุณที่อยากให้งานออกมาสมบูรณ์แบบ อาจถูกมองว่าเป็นการจับผิด หรือสร้างความลำบากให้คนอื่น ศัตรูของคุณคือคนทำงานชุ่ย พวกเขาไม่พอใจที่คุณคอยตรวจเช็กงาน ระวังการถูกโยนความผิดพลาดที่ตัวเองไม่ได้ก่อ

5. ราศีพิจิก

ชาวราศีพิจิกเป็นคนเก่ง ทำงานใหญ่สำเร็จเงียบๆ มักเป็นคนคุมเกม หรือมีอำนาจต่อรองในทีม ช่วงนี้จะมีคนอยาก “โค่น” คุณ หรืออิจฉาในความสามารถของคุณ ต้องระวังคนใกล้ชิดที่พยายามล้วงความลับ หรือหาจุดอ่อน เพื่อทำลายอำนาจของคุณ

คำแนะนำส่งท้าย

ช่วงนี้ทั้ง 5 ราศี ต้องมีสติให้มาก “อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน” ทำอะไรให้รอบคอบ เก็บความลับเรื่องงานให้ดี เอกสารทุกอย่างต้องชัดเจน เน้นทำงานของเราให้ดีที่สุด หากเราไม่มีจุดอ่อน ศัตรูที่คิดร้ายก็ทำอะไรคุณไม่ได้

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

