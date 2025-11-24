“เท้ง” ลั่นพรรคประชาชน พร้อมเป็นรัฐบาล เดินหน้าพาไทยไม่เทา
เท้ง ณัฐพงษ์ ลั่นพรรคประชาชน พร้อมเป็นรัฐบาลของประชาชน เดินหน้าพาไทยไม่เทา ไทยเท่ากัน และ ไทยทันโลก หลังเปิดตัวแคนดิเดต
นาย ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน และแคนดิเดตนายกของพรรค อันดับ 1 ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กหลังเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้งสามคนว่า “พรรคประชาชนพร้อมเป็น“รัฐบาลของประชาชน” เดินหน้าพาไทย–ไม่–เทา, ไทย–เท่า–กัน และ ไทย–ทัน–โลก
ประเทศไทยในฝันของเราทุกคนควรเป็นประเทศที่พวกเรามองเห็นอนาคตของลูกหลานชัดเจน
และที่มีทำงานที่ดี มีคุณภาพ แต่ความจริงวันนี้ ประเทศไทยกลับตรงกันข้ามทุกประการตลอดทุกช่วงวัยของประชาชนจากครรภ์มารดา วัยเรียน วัยทำงาน จนถึงวัยเกษียณ ซึ่งภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตช้ากว่าภาพรวมของอาเซียนและต่ำกว่าภาพรวมของโลก
คำถามว่าทำไมประเทศไทยถึงเป็นประเทศที่ขนาดตัวทางเศรษฐกิจช้าไม่ทันต่ออาเซียน คนไทยหลายคนถึงเลือกเดินทางไปใช้ศึกษาและแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในต่างแดน ปัจจุบันทำไมนักลงทุนถึงเลือกเดินทางไปลงทุน ณ ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน เพราะเรามีรัฐบาลที่ไม่มีเจตจำนงทางการเมือง ขาดวิสัยทัศน์ และไม่มีคณะผู้บริหารประจำกระทรวงไม่ตรงกับงาน แต่ทั้งหมดนี้กลับมาด้วยการแบ่งสรรปัญส่วนโควต้าทางการเมืองเพื่อตอบแทนทางการเมืองแก่กันและกัน
สภาพแวดล้อมของประเทศทียังไม่ดีพอสำหรับประชาชนพรรคประชาชนจึงเสนอ รัฐแพลตฟอร์ม ประเทศไทยเวอร์ชันใหม่ที่ยกระดับทั้ง กติกา ระบบราชการ โครงสร้างพื้นฐาน คน เมือง ดิจิทัล ต่างประเทศให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่คนไทยยากอยู่ในประเทศของตนเอง นักลงทุนอยากเข้ามาลงทุนในประเทศ และประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ประเทศไทยจำเป็นต้องมีรัฐบาลที่มีเจตจำนงทางการเมืองที่ชัดเจน ทีมบริหารมีความสามารถ และมีการวางบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกอย่างสง่างาม และยึดผลประโยชน์ชาติ โดยการยึดผลประโยชน์ของประเทศอาเซียน และยึดหลักสากลนิยม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถมีที่ยืนในเวทีโลกโดยไม่เกรงใจชาติมหาอำนาจ ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้หากประเทศไทยมีผู้นำประเทศที่กล้าหาญ มีความสามารถ และมีความชอบธรรมทางการเมือง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกเราได้ทำงานและสะสมประสบการณ์มากเพียงพอ และรู้ว่าประเทศไทยต้องมีหน้าตาของผู้บริหารประเทศอย่างไร และในวันนี้พรรคประชาชนเรามีความพร้อมที่จะเป็น“รัฐบาลของประชาชน” ผมในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนและเป็นว่าที่แคนดิเดทนายกรัฐมนตรี คนที่ 1 รับผิดชอบงานบริหารภาพรวมและโดยเฉพาะการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในทุกระดับ โดยใช้เครื่องมือทางดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสำคัญ เรียกว่า เป็นภารกิจล้างบางให้ ไทย-ไม่-เทา
ขอประกาศแคนดิเดทนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาชน อีก 2 คน เพื่อมาร่วมกับผมในการบริหารประเทศ ขับเคลื่อนรัฐบาลประชาชนเพื่อสร้างประเทศไทยที่ เท่ากัน และทันโลก ด้วยได้แก่
คุณศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน ฝ่ายนโยบาย เป็นว่าที่แคนดิเดท คนที่ 2 จะรับผิดชอบงานด้าน การปฏิรูปรัฐ การคลัง เพื่อทำให้รัฐมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตอบสนองต่อประชาชน ทำให้อำนาจรัฐรับใช้คนส่วนใหญ่ ไม่ใช่คนส่วนน้อย เรียกว่า การปฏิรูปกลไกรัฐให้ “ไทย-เท่า-กัน”
รองศาสตร์จารย์วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรคประชาชน ฝ่ายยุทธศาสตร์ เป็นว่าที่แคนดิเดท คนที่ 3 จะรับผิดชอบงานด้านนโยบายอุตสาหกรรมใหม่และการต่างประเทศ โดยนำพาไทยไปอยู่ในเวทีโลกอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมไทย และสร้างศักยภาพการแข่งขัน สร้างงานที่ดี ให้กับเศรษฐกิจภายใน เรียกว่า เป็นงานด้านการทำให้ “ไทย-ทัน-โลก”
นอกจากพวกเราทั้ง 3 คน ผมยืนยันว่าเรามีทีมบริหารที่มีศักยภาพมีประสบการณ์จากหลากหลายฝ่าย ที่พร้อมจะนำความรู้ความสามารถของตนเองมารับใช้ประเทศชาติ
คำถามสำคัญที่สุดคือ เมื่อไหร่? คำตอบอยู่ที่ “ประชาชน” หากต้องการเห็นประเทศไทยที่เท่าเทียมกัน ที่ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถกล้าที่จะขับเคลื่อนวาระของประเทศไทศให้สำเร็จได้พวกเราต้องได้รับแรงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนให้มากขึ้นจากเดิมเพื่อสร้างความมั่นคงใหม่ เศรษฐกิจใหม่ บริหารประเทศแบบใหม่ สร้างประเทศไทยที่ไม่แพ้ใครในเวทีโลก”
