วิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่ “แม่หมอไอซ์” โพสต์สั่งลา น้ำมิดชั้น 2 ชาวบ้านติดในบ้านไร้คนช่วย
แม่หมอไอซ์ แชร์โพสต์สั่งลา ระดับน้ำ หาดใหญ่ สูงวิกฤตปิดตายทางออก ชาวบ้านติดค้างไร้การช่วยเหลือจากภาครัฐ วอนเร่งเข้าพื้นที่ก่อนแบตมือถือหมด
สถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ยังคงวิกฤต ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้แชร์ข้อความขอความช่วยเหลือเร่งด่วนจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “แม่หมอไอซ์แมรี่เจน” ซึ่งกำลังเผชิญชะตากรรมลำบากในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเจ้าตัวระบุว่านี่อาจเป็นการสื่อสารครั้งสุดท้ายเนื่องจากแบตเตอรี่โทรศัพท์ใกล้หมด และยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้ความช่วยเหลือ
พิกัดที่แจ้งขอความช่วยเหลือคือ ซอยปลักหว้า 8 คลอง ร.1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ สภาพปัจจุบันระดับน้ำท่วมสูงถึงชั้น 2 ของตัวบ้าน ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ไม่สามารถสัญจรหรือหนีออกมาได้ โดยเฉพาะบ้านเรือนที่ไม่มีระเบียง ซึ่งทำให้ผู้พักอาศัยติดค้างอยู่ภายในเหมือนถูกขัง
ข้อความจากผู้ประสบภัยระบุอย่างชัดเจนว่า จนถึงขณะนี้ยังไร้การดูแลจากเทศบาลและภาครัฐอย่างสิ้นเชิง พร้อมตัดพ้อว่าหากเกิดเหตุร้ายขึ้น สาเหตุหลักมาจากการถูกทอดทิ้งจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานการณ์ในพื้นที่ถือว่าน่าเป็นห่วงอย่างมากเนื่องจากมีประชาชนติดค้างและระดับน้ำยังทรงตัวในระดับสูง
สำหรับหน่วยงานกู้ภัยหรือเจ้าหน้าที่ที่สามารถนำเรือเข้าไปช่วยเหลือได้ สามารถติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 090-180-4346 และ 064-908-8860 โดยขอให้เร่งดำเนินการก่อนที่จะขาดการติดต่อสื่อสารกับผู้ประสบภัยกลุ่มนี้
