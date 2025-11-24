ประวัติ โฟล์ค ภูมิพัฒน์ บุตรชาย เก่ง การุณ ลงสนาม สส. เขตดอนเมือง สู้ศึกเลือกตั้ง
เจาะ ประวัติ โฟล์ค ภูมิพัฒน์ ทายาทการเมือง เก่ง การุณ เปิดตัวลงสมัคร สส. กทม. เขต 10 ดอนเมือง ในนามพรรคเพื่อไทย ประกาศสานต่องานพ่อด้วยพลังคนรุ่นใหม่
สนามการเมืองกรุงเทพมหานครกลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อพรรคเพื่อไทยขยับตัวเปิดเกมรุกในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญอย่าง เขตดอนเมือง หรือ เขต 10 ด้วยการส่งคนรุ่นใหม่ที่มีนามสกุลคุ้นหูชาวบ้านอย่าง โฟล์ค ภูมิพัฒน์ โหสกุล ลงชิงเก้าอี้ สส. อย่างเป็นทางการ การเปิดตัวครั้งนี้เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ไม่ได้เป็นเพียงการแนะนำผู้สมัครหน้าใหม่ แต่เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าเพื่อไทยต้องการทวงคืนพื้นที่ฐานเสียงสำคัญ โดยวางเดิมพันไว้กับทายาทสายตรงของอดีตเจ้าของพื้นที่อย่าง เก่ง การุณ โหสกุล
จากลูกชายผู้ติดตามสู่ผู้สมัครเต็มตัว
ภูมิพัฒน์ โหสกุล หรือที่คนในพื้นที่เรียกกันติดปากว่า โฟล์ค คือบุตรชายของ เก่ง การุณ โหสกุล นักการเมืองชื่อดังเจ้าของฉายาแห่งทุ่งดอนเมือง เขาเติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในดอนเมืองมาร่วม 26 ปี ทำให้ภาพจำของเขาในสายตาชาวบ้านไม่ใช่คนแปลกหน้า แต่เป็นเด็กหนุ่มที่ติดตามพ่อลงพื้นที่มาตั้งแต่จำความได้
ภูมิพัฒน์ซึมซับบรรยากาศการทำงานการเมืองและการแก้ไขปัญหาชาวบ้านมาโดยตลอด จนกลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้เขาตัดสินใจก้าวเข้าสู่เส้นทางสายนี้อย่างเต็มตัว เพื่อพิสูจน์ฝีมือในฐานะนักการเมืองอาชีพ
ก่อนจะสวมเสื้อพรรคเพื่อไทย ภูมิพัฒน์ได้สั่งสมประสบการณ์ภาคสนามมาอย่างต่อเนื่อง ย้อนกลับไปเมื่อปี 2565 เขาเคยปรากฏตัวเคียงข้างคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยในขณะนั้น ลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในดอนเมือง
บทบาทของเขาในช่วงเวลานั้นคือทายาทการเมืองที่ขยันขันแข็ง เคาะประตูบ้านพี่น้องประชาชน และเรียนรู้งานการเมืองแบบถึงลูกถึงคนจากผู้เป็นพ่อ ทำให้เขามีฐานต้นทุนทางสังคมที่แข็งแรงในระดับหนึ่งก่อนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ความท้าทายในรอยต่อระหว่างพ่อและลูก
ไฮไลต์สำคัญของการลงสมัครครั้งนี้คือบริบททางการเมืองที่เปลี่ยนไปของครอบครัวโหสกุล ในขณะที่ลูกชายตัดสินใจปักหลักกับพรรคเพื่อไทย ผู้เป็นพ่ออย่าง การุณ โหสกุล กลับย้ายไปสังกัดพรรคกล้าธรรม หลังจากที่เคยลงสมัครในนามพรรคไทยสร้างไทยมาก่อนหน้านี้
ประเด็นพ่อลูกอยู่คนละพรรคกลายเป็นที่จับตามองของคอการเมืองทันที แต่แกนนำพรรคเพื่อไทยอย่าง ดนุพร ปุณณกันต์ ได้ออกมายืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อุปสรรค หากผู้สมัครมีอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับพรรคและมุ่งมั่นทำเพื่อประชาชน
บนเวทีเปิดตัวที่มีแกนนำระดับสูงอย่าง สรวงศ์ เทียนทอง และ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ร่วมให้กำลังใจ ภูมิพัฒน์ได้แสดงวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นและชัดเจน เขาย้ำว่าการเติบโตมากับคนดอนเมืองทำให้เขามองเห็นทุกปัญหาอย่างทะลุปรุโปร่ง และพร้อมที่จะเข้าไปยืนอยู่ตรงจุดที่ประชาชนเดือดร้อนเพื่อแก้ไขให้สำเร็จ ที่น่าสนใจคือคำประกาศอันหนักแน่นของเขาที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถดูแลคนดอนเมืองได้ไม่แพ้ หรืออาจจะทำได้ดีกว่าสิ่งที่พ่อเคยทำไว้เสียอีก
การเดิมพันครั้งนี้ของพรรคเพื่อไทยและภูมิพัฒน์จึงเป็นมากกว่าการเลือกตั้งทั่วไป แต่เป็นการพิสูจน์ตัวตนของคนรุ่นใหม่ที่ต้องก้าวข้ามเงาความสำเร็จของคนรุ่นพ่อ ท่ามกลางสายตาของชาวดอนเมืองที่จะเป็นผู้ตัดสินว่า โฟล์ค ภูมิพัฒน์ ดีพอที่จะรับไม้ต่อและเป็นที่พึ่งคนใหม่ของพวกเขาได้หรือไม่
