คลิปนาทีเครื่องบินรบอินเดีย ดิ่งพสุธาระทึก! ต่อหน้าคนดู งานดูไบแอร์โชว์
เกิดเหตุระทึกส่งท้ายงาน Dubai Airshow เมื่อเครื่องบินรบ HAL Tejas ตกกระแทกพื้นไฟลุกท่วม เป็นความสูญเสียครั้งที่ 2 ของรุ่นนี้ ซ้ำเติมวิกฤตความขัดแย้งน่านฟ้าอินเดีย-ปากีสถาน
“เครื่องบินรบ” ที่ผลิตโดยประเทศอินเดีย ประสบเหตุตกและเกิดเพลิงไหม้รุนแรงระหว่างงานแสดงการบิน ดูไบแอร์โชว์ (Dubai Airshow) ส่งผลให้นักบินเสียชีวิต เหตุการณ์นี้นับเป็นอุบัติเหตุครั้งที่ 2 ของอากาศยานรุ่นนี้ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในความพยายามปรับปรุงกองทัพอากาศอินเดีย
อ้างอิงจากรายงานของสื่อต่างประเทศระบุ เหตุสลดเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ของวันศุกร์ (21 พ.ย.) เครื่องบินรบ “HAL Tejas” ตกกระแทกพื้นระหว่างทำการบินโชว์ต่อหน้าผู้ชมจำนวนมากที่สนามบินดูไบ เวิลด์ เซ็นทรัล ซึ่งกำลังจัดงานวันสุดท้าย
กองทัพอากาศอินเดีย (IAF) แถลงยืนยันผ่านโซเชียลมีเดียว่า นักบินได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงแก่ชีวิต และทางกองทัพเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการตกครั้งนี้
แถลงการณ์ระบุ กองทัพอากาศเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสีย และขอยืนเคียงข้างครอบครัวผู้เสียชีวิตในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้า
สื่ออินเดียเผยแพร่ภาพนาทีระทึก ขณะเครื่องบินถูกเพลิงลุกไหม้ท่วมลำพร้อมกลุ่มควันสีดำขนาดใหญ่ พยานผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้สำนักข่าวรอยเตอร์ฟังว่า เครื่องบินบินในระดับต่ำก่อนจะดิ่งลงอย่างรวดเร็วและกลายเป็นลูกไฟยักษ์ เสียงไซเรนดังระงมไปทั่วสนามบินนานาชาติอัลมักตุม สถานที่จัดงานแสดงการบินระดับโลกที่จัดขึ้นทุก 2 ปี และคาดว่ามีผู้เข้าชมงานราว 150,000 คนในปีนี้ เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บอื่นเพิ่มเติม
สำนักงานสื่อรัฐบาลดูไบโพสต์ข้อความผ่าน X (Twitter) ระบุว่า การเสียชีวิตของนักบินเป็นเรื่องน่าเศร้าสลด พร้อมเผยภาพเจ้าหน้าที่กำลังฉีดน้ำดับเพลิงซากเครื่องบิน โดยระบุว่าทีมดับเพลิงและกู้ภัยเข้าพื้นที่ระงับเหตุและควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
การแสดงการบินกลับมาดำเนินต่อได้ในอีกไม่ถึง 2 ชั่วโมงถัดมา หลังจากเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว
เครื่องบินเจ็ต Tejas รุ่นนี้ ผลิตโดย Hindustan Aeronautics Limited ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของอินเดีย รัฐบาลนิวเดลีมุ่งหวังให้เป็นสัญลักษณ์สำคัญในการยกระดับฝูงบินของกองทัพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงที่จีนเข้ามามีบทบาทช่วยเสริมศักยภาพทางอากาศให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างปากีสถาน
การตกและเสียชีวิตที่ดูไบครั้งนี้ ถือเป็นความสูญเสียซ้ำเติมกองทัพอากาศอินเดียอย่างหนัก (ดูคลิป)
เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา อินเดียและปากีสถานปะทะกันหนักหน่วงที่สุดในรอบหลายทศวรรษ โดยทั้งสองฝ่ายใช้เครื่องบินรบและขีปนาวุธร่อนเข้าใส่กัน หลังจากกลุ่มติดอาวุธสังหารนักท่องเที่ยวมากกว่า 20 รายในเมืองปาฮาลกัม แคว้นแคชเมียร์ส่วนที่อินเดียปกครองเมื่อเดือนเมษายน รัฐบาลนิวเดลีกล่าวโทษว่าอิสลามาบัดอยู่เบื้องหลังการโจมตี แต่อีกฝ่ายปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างแข็งขัน
ปากีสถานอ้างว่าฝ่ายตนยิงเครื่องบินอินเดียตกอย่างน้อย 5 ลำในระหว่างความขัดแย้ง ในช่วงแรกอินเดียปฏิเสธและระบุว่าเป็นข้อมูลเท็จ แต่ต่อมานายพลระดับสูงของอินเดียออกมายอมรับในเดือนมิถุนายนว่า กองทัพสูญเสียเครื่องบินจริงโดยไม่ระบุจำนวนแน่ชัด
ขณะที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ กล่าวย้ำในเดือนก.ค.ที่ผ่านมาว่า มีเครื่องบินถูกยิงตกประมาณ 4 หรือ 5 ลำ โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม จนกระทั่งเดือนพฤศจิกายน คณะกรรมาธิการตรวจสอบเศรษฐกิจและความมั่นคงสหรัฐฯ-จีน รายงานต่อสภาคองเกรสว่า ความขัดแย้งดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์จากจีน แม้รายงานจะอ้างถึงการสูญเสียเครื่องบินอินเดียเพียง 3 ลำก็ตาม
นอกจากนี้ ข้อมูลยังระบุว่าจีนเป็นผู้จัดหาอาวุธให้ปากีสถานมากกว่าร้อยละ 80 ในช่วงปี 2019 ถึง 2023
ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมีนาคม สื่อเอ็นดีทีวี (NDTV) ของอินเดียรายงานเหตุเครื่องบิน “Tejas” ตกในรัฐราชสถาน ซึ่งถือเป็นอุบัติเหตุครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มทำการบินทดสอบในปี 2001 โดยในครั้งนั้นนักบินรอดชีวิตมาได้.
ที่มา : Indianexpres , AP
