ตัดเกรด 11 แข้ง “ลิเวอร์พูล” แพ้ ฟอเรสต์ คาบ้าน 0-3
ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ลิเวอร์พูล พบ ฟอเรสต์ แชมป์เก่ายิ่งเล่นยิ่งทรุด พ่ายเป็นนัดที่ 6 ของฤดูกาล โดนทีเด็ดบอลยาว ฌอน ไดช์ เล่นงานเละคาแอนฟิลด์ สกอร์ขาดลอย 0-3 ท่ามกลางดราม่าวีเออาร์ “VAR” เมินลูกล้ำหน้า จุดชนวนความพ่ายแพ้ที่แฟนหงส์รับไม่ได้
สถานการณ์ของ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล เข้าขั้นวิกฤตอย่างแท้จริง ! เมื่อพวกเขาเปิดรังแอนฟิลด์พ่ายให้กับ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ไปอย่างขาดลอย 0-3 ส่งผลให้ “แชมป์เก่า” ต้องพบกับความพ่ายแพ้ในลีกเป็นนัดที่ 6 จาก 7 เกมหลังสุด ร่วงลงไปอยู่ในอันดับ 11 โซนล่างของตารางคะแนนเป็นที่เรียบร้อย
เกมนี้มีประเด็นให้พูดถึงตั้งแต่ประตูแรก เมื่อ “มูริลโล” เซนเตอร์แบ็กบราซิล วัย 23 ปี ยิงประตูขึ้นนำให้ทีมเยือน ท่ามกลางข้อกังขาของแฟนบอลเจ้าถิ่น เนื่องจาก แดน เอ็นดอย ยืนอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าและบังทัศนวิสัยของ อลิสซง เบคเกอร์ ผู้รักษาประตูลิเวอร์พูลอย่างชัดเจน แต่เทคโนโลยีวีเออาร์กลับมองข้ามและยืนยันให้เป็นประตู โดยศูนย์ควบคุมการแข่งขันระบุว่า “เอ็นดอย ไม่ได้รบกวนการเล่นของนายด่านเจ้าถิ่น”
เหตุการณ์นี้สร้างความกังขาให้กับกูรูลูกหนังอย่าง ไมเคิล ดอว์สัน ที่กล่าวในรายการซอกเกอร์ ซัตเทอร์เดย์ ว่า ผมตกตะลึงมาก ! ที่ลูกนี้ไม่ถูกริบสกอร์
แม้ฟอเรสต์จะพลาดโอกาสได้ประตูที่สองจากจังหวะ อิกอร์ เฆซุส ยิงเข้าไปแต่ถูกจับแฮนด์บอล แต่ลิเวอร์พูลก็ไม่สามารถฉกฉวยโอกาสจากความโชคดีนั้นได้ และเริ่มครึ่งหลังเพียง 39 วินาที หายนะก็มาเยือนเจ้าบ้าน เมื่อ เนโก วิลเลียมส์ เลี้ยงฝ่าแนวรับที่ประกบตัวกันอย่างหลวมๆ ก่อนเปิดทางให้ นิโคโล โซโวน่า ซัดประตูหนีห่างเป็น 2-0 แสดงให้เห็นถึงความหละหลวมของแผงหลังลิเวอร์พูลอย่างชัดเจน
ทีมเยือนปิดกล่องด้วยประตูที่สามจาก มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์ ที่ได้รับบอลจาก โอมาริ ฮัทชิสัน ซึ่งเลี้ยงผ่าน แอนดี้ โรเบอร์ตสัน ราวกับแบ็คซ้ายเจ้าถิ่นไม่มีตัวตนในสนาม จบเกม ฟอเรสต์ ภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนใหม่ ฌอน ไดซ์ เก็บชัยชนะสวยหรู พร้อมดีดตัวเองพ้นโซนตกชั้นได้สำเร็จ
สถิติที่น่าตกใจ นี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1965 ในยุคของบิลล์ แชงคลี่ (Bill Shankly) ที่ลิเวอร์พูลแพ้ติดต่อกันด้วยผลต่างประตู 3 ลูกขึ้นไป ถือเป็นสถิติที่เลวร้ายที่สุดในรอบหลาย 10 ปี
เจาะลึกฟอร์มการเล่น : ดาวดังหายเข้ากลีบเมฆ กูรูชี้ปัญหาใหญ่ อาร์เนอ สล็อต คือ เหล่าซูเปอร์สตาร์นัดกันฟอร์มตก โมฮาเหม็ด ซาลาห์ เริ่มเกมได้ดีแต่แผ่วปลายอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ อเล็กซานเดอร์ อิซัค แทบไม่มีส่วนร่วมกับเกม โดยแพ้การดวลตัวต่อตัวทั้ง 7 ครั้ง ก่อนถูกเปลี่ยนตัวออก กลายเป็นนักเตะลิเวอร์พูลคนแรกในยุคพรีเมียร์ลีกที่แพ้รวดในการลงตัวจริง 4 นัดแรก
เสียงจากห้องแต่งตัว เวอร์กิล ฟาน ไดจ์ค กัปตันทีมยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า “บรรยากาศในทีมตอนนี้แย่มาก เราต้องส่องกระจกดูตัวเอง เราพยายามเร่งเกมจนรวนไปหมดเมื่อเสียประตู”
ด้าน อาร์เนอ สล็อต ผู้จัดการทีม ออกมายอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว การแพ้ 3-0 ในบ้านเป็นผลการแข่งขันที่เลวร้ายมาก ผมรับผิดชอบต่อความพ่ายแพ้นี้ เราสร้างโอกาสได้เยอะแต่ทำไม่ได้ ในขณะที่คู่แข่งทำได้ทุกครั้งที่บุกมา
ส่วน ฌอน ไดซ์ กุนซือฟอเรสต์ กล่าวอย่างภูมิใจว่า “เราเปลี่ยนแท็กติกขนานใหญ่ เลิกต่อบอลสั้นแล้วหันมาใช้บอลยาว เพราะรู้ว่าลิเวอร์พูลจะบีบสูง นี่คือชัยชนะที่เกิดจากการวางแผนล้วนๆ”
ตัดเกรดแข้งลิเวอร์พูลเละคาบ้าน! ไร้เงา “แมนออฟเดอะแมตช์” สล็อต สอบตกซ้ำซาก “อิซัค” ฟอร์มบู่กู่ไม่กลับ !
อ้างอิงข้อมูลจาก Thisisanfield.com ระบุชัดเจน นัดนี้ไม่มีใครสมควรได้รับตำแหน่ง “แมน ออฟ เดอะ แมตช์” ในเกมนี้ ลิเวอร์พูลพ่ายแพ้อย่างหมดรูป 0-3 เป็นความพ่ายแพ้นัดที่ 3 จาก 5 เกมหลังสุด ส่งผลให้แชมป์เก่าร่วงลงไปกองอยู่ในครึ่งล่างของตารางพรีเมียร์ลีก
นี่คือบทสรุปคะแนนความสามารถนักเตะรายบุคคลจากเกมนัดนี้
ลิเวอร์พูล 0-3 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
พรีเมียร์ลีก (นัดที่ 12) | สนามแอนฟิลด์ 22 พฤศจิกายน 2025
ผู้ทำประตู : มูริลโล 33 น., ซาโวนา 46 น. และกิ๊บส์-ไวท์ 79 น.
11 ผู้เล่นตัวจริง
อลิสซง เบคเกอร์ – 5/10 เป็นเรื่องดีที่เห็นเขากลับมาเฝ้าเสา แต่หลังจากเซฟได้เพียงครั้งเดียว เขาก็ต้องก้มลงไปเก็บลูกบอลจากก้นตาข่ายลูกแล้วลูกเล่า เริ่มจากลูกยิงของ มูริลโล แม้จะมีช็อตเซฟสำคัญช่วยไม่ให้ทีมโดนนำ 3-0 ได้ก่อนหน้านั้น แต่สุดท้ายก็ต้านทานไม่ไหว เขาคงกำลังสงสัยว่าตัวเองกลับมาเจอกับสภาพทีมแบบไหนกันแน่
โดมินิก โซโบสไล – 6/10 แม้ในวันที่ทีมเล่นแย่ แต่ชื่อเสียงของ โซบอสไล ยังพอรักษาไว้ได้ เขาถูกจับไปเล่นแบ็คขวา ซึ่งเขายังโชว์การจ่ายบอลสวยๆ และมีจังหวะยิงแฉลบหลุดกรอบ แต่การจับเขาไปเล่นตรงนั้นถือว่า “เสียของ” อย่างมาก พอช่วงหลังถูกขยับกลับมาแดนกลาง รูปเกมก็ยิ่งสับสนไปกันใหญ่
อิบราฮิม โกนาเต้ – 4/10 ลิเวอร์พูลว่าแย่แล้วในฤดูกาลนี้ แต่ฟอร์มโกนาเต้แย่ยิ่งกว่า ! ครึ่งแรกเขาเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานมาก เป็น “จุดเกิดเหตุ” ของทั้งประตูที่เสียไปและลูกที่โดนริบสกอร์ พอครึ่งหลังถูกเปลี่ยนตัวออก แฟนบอลแทบไม่รู้สึกว่าทีมขาดเขาไปเลย โจ โกเมซ ที่นั่งดูอยู่คงคิดในใจว่า “ส่งผมลงยังดีกว่า”
เวอร์กิล ฟาน ไดจ์ค – 5/10 ไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดร้ายแรง เขาพยายามอย่างที่สุดที่จะประคองแนวรับในขณะที่คู่หูอย่าง โกนาเต้ ออกทะเล แต่พูดกันตามตรง หากคุณเป็นกัปตันทีมเซ็นเตอร์แบ็ค แล้วทีมแพ้คาบ้าน 0-3 คงไม่มีใครจดจำผลงานของคุณในแง่ดีได้
มิลอส เคอร์เคซ – 5/10 ได้โอกาสลงสนามแทน แอนดี้ โรเบิร์ตสัน เขาไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดชัดเจน แต่ในเกมรับ แบ็คชาวฮังการีรายนี้ทำให้คนดูต้องใจหายใจคว่ำอยู่ตลอด แม้จะพยายามใช้ความเร็วเติมเกมรุกบ้าง ถือว่าฟอร์มส่วนตัวดีขึ้นกว่านัดก่อนๆ
ไรอัน กราเวนแบร์ค – 5/10 เช่นเดียวกับเพื่อนร่วมทีมหลายคน กราเฟนแบร์ก เริ่มต้นได้ดูดีมีอนาคต แต่แผ่วลงอย่างชัดเจนก่อนจบครึ่งแรก เกมนี้ต้องการความแข็งแกร่งมากกว่านี้เพื่อเจาะแนวรับคู่แข่ง ช่วงท้ายเกมเขาหายไปจากเกมโดยสิ้นเชิง แถมยังต้องถอยไปยืนเซ็นเตอร์แบ็คตามสูตรพิลึกของ สล็อต อีกครั้ง
อเล็กซิส แม็คอัลลิสเตอร์ – 5/10 ท่ามกลางบรรยากาศที่ไร้ใจในแอนฟิลด์ แม็ค อัลลิสเตอร์ คือคนหนึ่งที่ยังแสดงความใจสู้ เขาเกือบทำประตูได้ตั้งแต่ต้นเกมแต่ถูกสกัดจากเส้น แต่นั่นก็ยังห่างไกลจากฟอร์มที่ดีที่สุดของเขา และดูเหมือนเขาจะหมดแรงข้าวต้มกลางเกมอยู่บ่อยครั้ง
เคอร์คิส โจนส์ – 5/10 ได้รับโอกาสลงสนามแทน ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ ที่หายไป โจนส์ เริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยม มีจังหวะตอกส้นริมเส้นที่เรียกเสียงฮือฮา เขาเล่นได้น่าประทับใจทั้งตอนมีบอลและไม่มีบอล จนกระทั่งทีมเสียประตู จากนั้นฟอร์มเขาก็ดิ่งลงเหว ยิ่งพอต้องไปยืนแบ็คขวาหลัง โกนาเต้ ออกไป เขาก็ไปไม่เป็นเหมือนกัน
โม ซาลาห์ – 6/10 “ซาลาห์” เริ่มเกมได้ดุดัน เล่นงาน เนโก วิลเลียมส์ อดีตเด็กเก่าหงส์แดงได้ตลอดและดูกระหายประตู แต่บทบาทของเขาก็ลดน้อยลงเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป น่าเป็นห่วงที่ประตูและแอสซิสต์เริ่มหายไปจากสถิติของเขาในฤดูกาลนี้
โคดี้ กัคโป – 5/10 จังหวะเข้าบอลที่เหยาะแหยะสรุปทุกอย่างในฟอร์มการเล่นของเขาได้ดี ขาดความดุดันเกินไป แม้จะมีจังหวะลากเลื้อยสวยๆ ไปจ่ายให้ แม็ค อัลลิสเตอร์ ลุ้นประตู และมีความวูบวาบบ้าง แต่โดยรวมแล้วน่าหงุดหงิด ตัวสูงตั้ง 6 ฟุต 4 นิ้ว เป็นปีกร่างยักษ์ ช่วยใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์หน่อยเถอะ โคดี้
อเล็กซานเดอร์ อิซัค – 3/10 เราต่างฝันหวานว่านี่จะเป็นเกมแจ้งเกิดของ อิซัค กับลิเวอร์พูล แต่มันเป็นแค่ฝันค้าง นักเตะเจ้าของสถิติค่าตัวแพงที่สุดของสโมสรได้จับบอลเพียง “ครั้งเดียว” ใน 20 นาทีแรก และจูนกับเพื่อนร่วมทีมไม่ติดเลย สถิติระบุว่าเขาแพ้การดวลตัวต่อตัวทั้ง 7 ครั้งที่เข้าปะทะ ได้สัมผัสบอลน้อยที่สุดในบรรดาตัวจริง ดูขาดทั้งความฟิตและฟอร์มการเล่น คำถามคือ ทำไมถึงส่งเขาลงตัวจริงในเกมนี้ แทนที่จะเป็นเกมเจอ พีเอสวี เมื่อวันพุธ?
นอกจากนี้ยังมีการเผยสถิติเลวร้ายของกองหน้าวัย 26 ปี ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมลีกรวม 4 นัด ปรากฏทีมของสล็อต แพ้ 100% ซึ่งทำให้ดาวยิงเจ้าของค่าตัว 125 ล้านปอนด์ เป็นนักเตะในถิ่นแอนฟิลด์คนแรกรอบ 119 ปี ที่มีผลงานเลวร้ายดังกล่าวเทียบเท่ากับ เพอร์ซีย์ ซาอูล อดีตกองหลังของสโมสรเมื่อปี 1906 ซึ่งลงเล่นเป็นตัวจริงเกมลีก 4 นัดแรก และแพ้ทั้งหมดเช่นกัน
ตัวสำรอง
ฮูโก้ เอกีติเก้ (แทน โกนาเต้ น.55) – 6 ดูมีชีวิตชีวากว่า “อิซัค” แน่นอน (แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องยาก) ควรได้ลงตัวจริงมากกว่า
แอนดี้ โรเบิร์ตสัน (แทน เคอร์เคซ น.68) – 5 กลางสัปดาห์เล่นทีมชาติสนุกกว่านี้เยอะ! แต่ก็มีจังหวะบล็อกสำคัญช่วยไม่ให้โดนลูกที่ 4
เฟเดริโก เคียซ่า (แทน อิซัค น.68) – 5 ลงมาตอนเกมแทบจะจบแล้ว ทำอะไรไม่ได้มาก แต่เรื่องความทุ่มเทไว้ใจได้เสมอ
ริโอ เอ็นกูโมฮา (แทน Jones น.78) – 5 ลงมาปุ๊บโดนยิงลูกที่ 3 ปั๊บ ไม่มีเวลาได้โชว์ของ
อาร์เนอ สล็อต – 3/10 ถึงเวลาต้องคุยกันแบบซีเรียสหรือยัง?
วงการฟุตบอลอาจจะตัดสินกันเร็วเกินไป แต่การแพ้ถึง 6 นัด จากการคุมทีมในลีก 12 นัดแรก ถือว่าแย่มากสำหรับทุกทีม ! ยิ่งกับทีมดีกรี “แชมป์เก่า” ยิ่งรับไม่ได้ โดยหลังเริ่มต้นฤดูกาลได้ดี “ลิเวอร์พูล” ก็แผ่วลงอย่างน่าใจหาย สิ่งที่น่ากังวลที่สุด คือ “ใจมด” พอเจอสถานการณ์ยากลำบากก็ถอดใจกันง่ายๆ
ปัญหานี้เริ่มจากตัวผู้จัดการทีม อาร์เนอ สล็อต ดูเหมือนกำลังหลงทางเรื่องแท็กติก ใส่ตัวรุกมั่วซั่วลงไปเต็มสนามโดยไร้ทรงบอลและความเข้าใจเกม นักเตะอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้น แต่พวกเขาดูเหมือนลงเล่นโดย “ไร้แผนการ” ว่าจะเจาะคู่แข่งอย่างไร ซึ่งนั่นคือความรับผิดชอบของโค้ชเต็มๆ.
