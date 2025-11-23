ข่าวดาราบันเทิง

เข้าตาจน! นานา ไรบีนา เปิดใจครั้งแรก ยันไม่หนี ร่ำไห้ขอโทษครอบครัว-เพื่อนที่ต้องโกหก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 พ.ย. 2568 09:00 น.| อัปเดต: 22 พ.ย. 2568 23:56 น.
150
นานา ร่ำไห้แจงทุกข้อสงสัย ยันไม่หนี ขอโทษครอบครัว-เพื่อนๆ ที่ทำให้ผิดหวัง

พูดครั้งแรก! นานา ไรบีนา ร่ำไห้กลางไลฟ์สด ยันไม่ได้หนีตามที่เป็นข่าว ขอโทษครอบครัว-เพื่อน ๆ ที่ทำให้ผิดหวัง รับทำธุรกิจเกินตัวจนคุมไม่ได้

เรียกได้ว่าเป็นการออกมาอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดดราม่า ดารา น. ชักชวน-ยืมเงินเพื่อนไปลงทุน เสียหายกว่า 400 ล้านบาท ล่าสุด 22 พ.ย. 68 นานา ไรบีนา ขึ้นไลฟ์ในช่องติ๊กต็อก @nanarybena เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา โดยมีเจตนาเพื่อชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด

นานา อธิบายเรื่องราวทั้งหมดทั้งน้ำตา ระบุว่า “ยืนยันว่าเงินที่เอามาไม่ได้นำไปใช้ในทางที่ไม่ดี แต่ปัญหานี้มันเกิดมาจากการที่ตัวเองทำธุรกิจที่มันเกินตัวจนไม่สามารถที่จะควบคุมได้ พอมีปัญหาเข้าตาจน ตนก็พยายามหาทางออก นำเงินจากคนนั้นมาโปะตรงนี้ นำเงินตรงนี้ไปใช้ตรงนู้น จนมันเกิดเป็นวิกฤตงูกินหาง พันกันมั่วไปหมด

เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นตนเองที่ทำเองทั้งหมด ต. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ สามี “เวย์ ไทยเทเนียม” ก็ไม่รู้เห็นเรื่องนี้ เขาก็เพิ่งมารู้ก่อนทุกคนได้ไม่นาน เพราะตนเป็นคนจัดการเรื่องการเงินทั้งหมด เวย์เป็นผู้คิดโปรเจ็กใหม่ ๆ และเป็นคนลงมือเท่านั้น ซึ่งหลังจากที่เขารู้ว่าเกิดปัญหานนี้ขึ้น ก็ได้มีการขอดูรายการเดินบัญชีต้นเหตุ เขาก็เข้าใจว่าเรานำเงินที่ได้มาไปหมุนเวียนในจุดที่มีปัญหา ไม่ได้เอาไปใช้เล่นพนัน หรือลงทุนทำอะไรที่ไม่ดี

ในส่วนของธุรกิจร้านตัดผม และลีกบาสเกตบอลรุ่นเล็ก YBL Thailand (วายบีแอล ไทยแลนด์) ยังคงดำเนินกิจการอยู่เหมือนเดิม ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้น ขอยอมรับผิดคนเดียว เพราะเกิดจากฝีมือของเราเองคนเดียว หลังจากนี้ก็ขอโอกาสและขอพื้นที่จากทุกคนในการให้ตนได้ทำงานเพื่อหาเงินมาทยอยใช้หนี้เพื่อน ๆ จะช้าจะเร็วก็จะทำ”

นานา ร่ำไห้แจงทุกข้อสงสัย ยันไม่หนี ขอโทษครอบครัว-เพื่อนๆ ที่ทำให้ผิดหวัง-4

สาเหตุที่ต้องโกหกแม้แต่เพื่อนสนิทในแก๊ง นานา ไรบีนา กล่าวว่า “ยอมรับเลยว่าตอนนี้เกลียดและขยะแขยงตัวเองมากที่โกหกเพื่อน แต่ในตอนนั้นก็ไม่กล้าบอก เพราะกลัวเพื่อนจะไม่โอเค กลัวเพื่อนไม่คบ เราก็เลยตัดสินใจและมีความคิดแบบผิด ๆ จนเกิดเป็นปัญหางูกินหางขนาดนี้ แต่ก็ได้มีการโทรศัพท์และนัดเจอเพื่อนเพื่อขอโทษ รวมถึงเล่าความจริงที่เกิดขึ้นให้เพื่อน ๆ ได้ฟังหมดแล้ว ส่วนจำนวนเงินที่ข่าวบอกว่า 400 ล้าน ตรงนี้ขอยังไม่พูดถึงเพราะต้องการจะบอกในตัวเลขที่ชัดเจนจริง ๆ”

นานา ร่ำไห้ขอโทษเพื่อน ๆ รวมถึงสามี และลูก ๆ ว่า “ก่อนอื่นต้องขอโทษวุ้นเส้นที่ทำให้เขาต้องมาถูกโยง ต้องมาซวยเพราะตน ก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้วุ้นเส้นจะยังไงต่อ แต่ตอนนี้ขอโทษจริง ๆ (นานา ยกมือไหว้ทั้งน้ำตา) ต่อมาขอโทษ ดาด้า ที่ออกมาปกป้องตั้งแต่แรกโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย เพราะตนไม่ได้พูดความจริงให้ดีเจดาด้าฟัง จนได้รับผลกระทบโดนคนมาต่อว่าเสียหาย

ขอโทษเพื่อนสนิททุกคน น้อง ๆ ที่รู้จักที่เคยไว้ใจและศรัทธากัน ขอโทษที่วันนี้ทำให้ทุกคนต้องผิดหวัง กับสิ่งที่เราคิดและตัดสินใจเองคนเดียวแบบผิด ๆ

ขอโทษ คุณเวย์ ที่ทำให้ต้องมีปัญหากับเพื่อนก็เพราะการกระทำของตน หลังจากนี้เพื่อน ๆ หลายคนคงจะมองเขาไม่เหมือนเดิมแล้ว แต่ยืนยันว่าปัญหาที่เกิดขึ้น เวย์ ไทยเทเนียม ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ เลย และเพิ่งรู้เรื่องก่อนจะเป็นประเด็นดังได้ไม่นาน

ที่สำคัญ (ร้องไห้) บรู๊คลิน-บีน่า ตอนนี้หม่าม้ากำลังทำผิดให้เป็นถูกอยู่”

นานา ร่ำไห้แจงทุกข้อสงสัย ยันไม่หนี ขอโทษครอบครัว-เพื่อนๆ ที่ทำให้ผิดหวัง-5

ก่อนปิดไลฟ์ นานา ไรบีนา ก็ได้ขอโอกาสจากทุก ๆ คนให้ได้ทำงาน หรือขายของ เพื่อให้หาเงินมาใช้หนี้เพื่อน ๆ ให้ได้โดยเร็ว แต่ถ้าหากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะทำให้สปอนเซอร์ หรือพาร์ทเนอร์เกิดความไม่สบายใจตนก็พร้อมเข้าใจทั้งหมด และหลังจากจบไลฟ์วันนี้ ถ้าจะมีคนนำเอกสาร หรืองัดหลักฐานอะไรออกมาเปิดโปงเพิ่มอีก ตนก็พร้อมยอมรับทุก ๆ การกระทำที่จะเกิดขึ้น เพราะสุดท้ายแล้วความจริงก็คือความจริง หากจะต้องดำเนินคดีอะไรก็ต้องให้เป็นไปตามนั้น แต่ยืนยันว่ายังอยู่ตรงนี้ ไม่ได้หนีออกนอกประเทศ และจะทำทุกวิถีทางหาเงินมาคืนให้ทุกคน

นานา ร่ำไห้แจงทุกข้อสงสัย ยันไม่หนี ขอโทษครอบครัว-เพื่อนๆ ที่ทำให้ผิดหวัง-6

นานา ร่ำไห้แจงทุกข้อสงสัย ยันไม่หนี ขอโทษครอบครัว-เพื่อนๆ ที่ทำให้ผิดหวัง-7

นานา ร่ำไห้แจงทุกข้อสงสัย ยันไม่หนี ขอโทษครอบครัว-เพื่อนๆ ที่ทำให้ผิดหวัง-8

 

อ้างอิงจาก : TikTok @nanarybena

