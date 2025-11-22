เจาะ 6 ราศี มีเกณฑ์ได้ของใหญ่ ซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือรับมรดก
หมอดูเปิดดวง 6 ราศี (กรกฏ, พฤษภ, กันย์, มังกร, สิงห์, มีน) ดวงการเงินและการลงทุนโดดเด่น มีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่เข้าบ้าน
ช่วงนี้ดวงดาวหลายดวงกำลังโคจรในตำแหน่งที่ส่งผลดีอย่างมากต่อเรื่อง “ทรัพย์สิน” และ “ความมั่นคง” โดยเฉพาะดาวที่เกี่ยวกับการเงินและอสังหาริมทรัพย์
หมอดูชื่อดังได้วิเคราะห์ดวงชะตา พบว่ามี 6 ราศี ที่ดวงชะตาโดดเด่นมาก มีเกณฑ์จะได้ครอบครองทรัพย์สินชิ้นใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจซื้อบ้าน ซื้อรถยนต์คันใหม่ หรือบางคนอาจมีโชค ได้รับมรดกตกทอดจากครอบครัว
สำหรับ 6 ราศี ที่ดวงการเงินและการลงทุนปัง มีเกณฑ์ได้ของใหญ่ ได้แก่
1. ราศีกรกฏ
ดวงเรื่องบ้านและครอบครัวโดดเด่นที่สุด ชาวราศีกรกฏมีเกณฑ์ขยับขยายที่อยู่อาศัย ซื้อบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม หรือลงทุนรีโนเวทบ้านครั้งใหญ่ บางคนที่มีครอบครัวทำธุรกิจ อาจมีการโอนย้ายทรัพย์สิน หรือมีเกณฑ์ได้รับมรดก ที่ดิน จากญาติผู้ใหญ่
2. ราศีพฤษภ
เป็นราศีที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงและทรัพย์สินอยู่แล้ว ช่วงนี้สิ่งที่ลงทุนลงแรงไปก่อนหน้าจะเริ่มออกดอกผล การเงินคล่องตัวมาก มีกำลังมากพอที่จะซื้อของชิ้นใหญ่เป็นรางวัลให้ชีวิต เช่น รถยนต์คันใหม่ หรือซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนในอนาคต
3. ราศีกันย์
ชาวราศีกันย์เป็นนักวางแผนการเงินตัวยง หากคุณได้วางแผนกู้ยืมเพื่อซื้อบ้านหรือรถไว้ก่อนหน้านี้ ช่วงนี้คือจังหวะที่ดีที่สุด การเจรจาเรื่องสินเชื่อจะผ่านฉลุย ได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็ว ได้ของที่ตั้งใจไว้สมความปรารถนา
4. ราศีมังกร
ดวงการงานนำพาการเงินโดยแท้ ชาวราศีมังกรที่ทุ่มเททำงานหนักมาตลอด จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า อาจมาในรูปแบบโบนัสก้อนโต หรือเงินปันผล ทำให้มีเงินเก็บเพียงพอที่จะตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ หรือซื้อยานพาหนะใหม่เพื่อต่อยอดความสำเร็จ
5. ราศีสิงห์
ชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ได้ของชิ้นใหญ่เพื่อเสริมบารมี หรือสะท้อนสถานะทางสังคม อาจเป็นการตัดสินใจซื้อรถหรูป้ายแดง หรือซื้อบ้านหลังใหญ่ที่ตรงกับความต้องการ ผู้ใหญ่ในสายงาน หรือครอบครัว อาจให้การสนับสนุนด้านการเงินเป็นอย่างดี
6. ราศีมีน
เป็นราศีที่มีเกณฑ์ได้โชคลาภ หรือได้ทรัพย์สินมาแบบไม่คาดฝัน อาจมาในรูปแบบมรดกที่ดินจากบรรพบุรุษที่ถูกลืม หรือมีผู้ใหญ่นำทรัพย์สินมีค่ามาให้ บางคนอาจตัดสินใจซื้อบ้านหรือรถด้วยเงินก้อนที่ได้มาแบบฟลุคๆ
คำแนะนำส่งท้าย
การได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ถือเป็นเรื่องน่ายินดี อย่างไรก็ตาม ทั้ง 6 ราศี ควรวางแผนการเงินหลังการซื้อให้รอบคอบ เพื่อให้ทรัพย์สินนั้นสร้างความสุข ไม่สร้างภาระในอนาคต
