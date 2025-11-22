ข่าว

น้ำท่วมหาดใหญ่ ! ปภ.แจ้ง SMS เตือนภัยขั้นรุนแรง 6 โมงเย็นวันนี้-ขนของขึ้นที่สูง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 22 พ.ย. 2568 15:51 น.| อัปเดต: 22 พ.ย. 2568 16:13 น.
82
แจ้งเตือนฉุกฌแิน น้ำท่วมหาดใหญ่ สงขลาวันนี้
แฟ้มภาพ

แจ้งเตือนน้ำท่วมหาดใหญ่ ล่าสุด เทศบาลนครหาดใหญ่ ยืนยันเวลา 18.00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ปภ.ส่งระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉิน Cell Broadcast ส่งเข้ามือถือ เตือนน้ำคลองอู่ตะเภาจากด้านเหนือจะไหลลงมาเพิ่ม ทำให้น้ำที่ท่วมอยู่แล้วในเทศบาลนครหาดใหญ่ จะเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 18.00 น. ของวันนี้ ให้เตรียมยกของขึ้นที่สูง

วันนี้ (22 พ.ย.2568) จากรณีที่เพจ “Drama-addict” เปิดเผยภาพข้อความขงอระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อช่วงเวลาประมาณ 14.50 น.ที่ผ่านมา เนื้อหาระบุว่า “ข้อความเตือนภัย วันนี้ระวังตอนหกโมงเย็น
แจ้งเตือน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา น้ำคลองอู่ตะเภาจากด้านเหนือจะไหลลงมาเพิ่ม ทำให้น้ำที่ท่วมอยู่แล้วในเทศบาลนครหาดใหญ่ จะเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 18.00 น. ของวันนี้ ให้เตรียมยกของขึ้นที่สูง”

อัปเดตล่าสุด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM หรือ “ปภ.” ได้ทำการส่งระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉิน “Cell Broadcast” แจ้งเตือน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา น้ำคลองอู่ตะเภาจากด้านเหนือจะไหลลงมาเพิ่ม ทำให้น้ำที่ท่วมอยู่แล้วในเทศบาลนครหาดใหญ่ จะเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 18.00 น. ของวันนี้ ให้เตรียมยกของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายรถไปที่สูง เก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญ ระวังไฟฟ้าดูด ดูแลกลุ่มเปราะบาง หากจำเป็นให้อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวใกล้บ้าน

แจ้งเตือนฉุกเฉินน้ำท่วมหาดใหญ่ 15.00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568
แฟ้มภาพ

ทั้งนี้ เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดศูนย์อพยพ 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี), โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์), โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน), โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) และโรงเรียนนานาชาติเซาท์เทิร์นหาดใหญ่ พร้อมจัดเตรียมสถานที่จอดรถในสภาวะฉุกเฉิน 21 จุด, บริการกระสอบทราย 2 จุด คือ หลังสนามกีฬากลางจิระนคร และเรือนเพาะชำสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

เทศบาลเมืองบ้านพรุ เปิดโรงครัว ที่อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.2568 พร้อมเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว 4 แห่ง ได้แก่ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ, อาคารภาษีเจริญ, วัดเทพชุมนุม และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ, บริการกระสอบทราย 5 จุด ได้แก่ ดับเพลิง ทม.บ้านพรุ, ลานกีฬาอาคารภาษีเจริญ, ชุมชนเขต 9 ถนนเมืองบ้านพรุ 53, ศาลากลางบ้านโปะหมอ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 4

เทศบาลเมืองควนลัง แจกจ่ายข้าวกล่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ พร้อมเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว 2 แห่ง ได้แก่ สำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง อาคารป้องกันฯ ชั้น 2 และสนามกีฬาเนินขุมทอง พร้อมบริการกระสอบทราย 1 จุด ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ทม.ควนลัง และจัดเตรียมสถานที่จอดรถในสภาวะฉุกเฉิน 3 จุด

เทศบาลเมืองคอหงส์ แจกชุดยาสามัญประจำบ้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมจัดสถานที่จอดรถในสภาวะฉุกเฉิน 5 จุด รวมทั้งเปิดศูนย์อพยพรวม 7 แห่ง ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 42, อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองเตย, สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์, ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี, สำนักสงฆ์สัจธรรมบ้านไร่, อาคารอเนกประสงค์ศาลาต้นโพธิ์บ้านทุ่งโดน และอาคารอเนกประสงค์บ้านคลองหวะ อีกทั้งให้บริการกระสอบทรายใน 8 ชุมชน รวม 37 จุด รวมถึงที่ทำการเทศบาลเมืองคอหงส์และอาคารศูนย์ย่อยงานป้องกันฯ

เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา เปิดโรงครัว ณ เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา เพื่อประกอบอาหารช่วยผู้ประสบภัย พร้อมจัดเรือท้องแบน 2 ลำ สนับสนุนการเคลื่อนย้ายและการปฏิบัติงานในพื้นที่น้ำท่วม และเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 3 จุด ได้แก่ รพ.สต.ทุ่งตำเสา (รับผิดชอบหมู่ 1, 2 และ 10), โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา (รับผิดชอบหมู่ 3, 4 และ 6) และศูนย์เทศบาลเมืองบ้านพรุ (รับผิดชอบหมู่ 5, 6 บางส่วน และหมู่ 7) รวมทั้งบริการกระสอบทราย ณ เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

เทศบาลนครหาดใหญ่ ติดต่อ
ภาพ @เทศบาลนครหาดใหญ่
สถานการณ์ล่าสุด ณ NBT สงขลา เวลา 07.13 น. วันที่ 22 พ.ย.68
สถานการณ์ล่าสุด ณ NBT สงขลา เวลา 07.13 น. วันที่ 22 พ.ย.68 (แฟ้มภาพ)
แฟ้มภาพ @NBTsongKhlateam
แฟ้มภาพ @NBTsongKhlateam
น้ำท่วมหาดใหญ่ สงขลา เมื่อนคืนนี้ 21 พ.ย.
แฟ้มภาพ @NBTsongKhlateam

