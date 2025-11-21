สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง
อัยการสั่งฟ้องคดี ม.112 “เจ๊จวง-เจ๊เทียม” แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ติดป้ายเรียกร้องยกเลิก ม.112-ปล่อยเพื่อนเรา เหตุเกิด ม.ค. 66 ค้านประกันเนื่องจากอัตราโทษสูง แต่ศาลอนุญาตให้ประกันตัวคนละ 2 แสนบาท
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานว่า เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 เวลา 11.00 น. พนักงานอัยการได้ยื่นคำสั่งฟ้องคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 (หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์) ต่อ “เจ๊จวง” (อายุ 54 ปี) กับ “เจ๊เทียม” (อายุ 59 ปี) สองแม่ค้าขายบะหมี่-ก๋วยเตี๋ยว ที่ศาลอาญาพระโขนง ผลมาจากการที่จำเลยทั้งสองคนได้ติดป้ายจำนวน 2 ป้าย ไว้บริเวณหน้าร้านก๋วยเตี๋ยว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566
นายทรงชัย เนียมหอม สมาชิกกลุ่มประชาภักดิ์พิทักษ์สถาบัน (ปภส.) เป็นผู้กล่าวโทษ อ้างว่า ถ้อยคำบนป้ายเป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์
อัยการระบุในคำฟ้องว่า ป้ายที่ 1 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ ยกเลิกมาตรา 112 ส่วนป้ายที่ 2 มีข้อความเรียกร้องให้ ปล่อยตัวผู้ต้องขังทางการเมือง พร้อมกับมีข้อความว่า “ไปไหนก็เป็นภาระ”
อัยการมีความเห็นว่า ข้อความดังกล่าวทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่า พระมหากษัตริย์ พระราชินี ทรงใช้พระราชอำนาจโดยมิชอบ แสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้แก่พระองค์เอง ทรงใช้เงินงบประมาณแผ่นดินจำนวนมากอย่างไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และทรงเสด็จไป ณ ที่ใด ก็เป็นภาระให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เป็นการจงใจเสียดสี จาบจ้วง ล่วงเกินพระมหากษัตริย์และพระราชินี ทำให้เกิดการเสื่อมเสียพระเกียรติยศ เสื่อมเสียชื่อเสียง และถูกดูหมิ่นเกลียดชังอย่างร้ายแรง
ทั้งนี้ “เจ๊จวง” กับ “เจ๊เทียม” ได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ชี้แจงว่า เฟซบุ๊กที่ผู้กล่าวหาอ้างว่าพบภาพและข้อความนั้น ไม่ได้เป็นของพวกตนแต่อย่างใด
อัยการได้คัดค้านการประกันตัวจำเลย ให้เหตุผลว่า คดีมีอัตราโทษสูงและเป็นภัยต่อสังคม เกรงว่าจำเลยทั้งสองจะหลบหนี แต่ศาลอาญาพระโขนงได้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ให้วางหลักประกัน คนละ 200,000 บาท ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนราษฎรประสงค์
ศาลกำหนดวันนัดพร้อมและตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 22 มกราคม 2569 เวลา 08.30 น.
