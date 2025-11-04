Miss Universe Mexico ออกแถลงป้อง “ฟาติมา” รับไม่ได้ปมถูก “ณวัฒน์” จี้ถามกลางห้องประชุม
Miss Universe Mexico ออกแถลงกรณี “ฟาติมา” หลังถูก “ณวัฒน์” จี้ถามกลางห้องประชุม ปมไม่ให้ความร่วมมือในการโปรโมตสปอนเซอร์ ลั่นรับไม่ได้ และไม่สมควรถูกเหยียดหยาม
เวทีการประกวด Miss Universe 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ กำลังลุกเป็นไฟ เมื่อเกิดการปะทะคารมกันอย่างดุเดือดระหว่าง บอส ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 และ ฟาติมา บอสช์ (Fatima Bosch) มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก จนเธอกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่และเดินออกจากห้องประชุม
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรง ล่าสุดองค์กร Miss Universe Mexico ได้ออกแถลงการณ์ เพื่อปกป้องนางงามของตน โดยระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
ชนวนเหตุของดราม่าครั้งนี้ เกิดขึ้นระหว่างการประชุมและทำพิธีมอบสายสะพาย เมื่อณวัฒน์ อิสรไกรศีล ได้สอบถามในที่ประชุมถึงกรณีที่นางงามบางประเทศไม่ให้ความร่วมมือกับทีมคอนเทนต์ของเจ้าภาพในการโปรโมตสปอนเซอร์ โดยได้เน้นย้ำไปที่นางงามเม็กซิโกว่าปฏิเสธที่จะโปรโมตจริงหรือไม่
ขณะที่ ฟาติมา บอสช์ พยายามอธิบาย ก็ได้เกิดการโต้เถียงที่รุนแรงขึ้น จนเธอน้ำตาไหลและเดินออกจากห้องประชุมไป โดยมีรายงานว่าเธออ้างว่าตนเองถูกไม่ให้เกียรติ และถูกเรียกว่า คนโง่
หลังจากเกิดเหตุไม่นาน องค์กร Miss Universe Mexico ได้ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนทันที โดยระบุว่า “Miss Universe Mexico ขอแสดงจุดยืน สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้กับ ฟาติมา บอสช์ ในประเทศไทย เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ไม่มีผู้หญิงคนใดสมควรถูกดูหมิ่นหรือเหยียดหยาม ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดก็ตาม
เราเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ในคุณค่าที่องค์กร Miss Universe ส่งเสริม นั่นคือ ความเคารพ ศักดิ์ศรี และการเสริมพลังให้กับผู้หญิง เรารู้ดีว่าเวทีนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างความแตกแยกหรือลดทอนคุณค่าของใคร แต่เพื่อยกย่องสตรี และมอบเสียงกับสิทธิ์ให้พวกเธอในเวทีโลก
พฤติกรรมของบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Miss Universe ไม่ได้เป็นตัวแทนขององค์กร Miss Universe อันเป็นที่รักของเรา และไม่ได้สะท้อนถึงเจตนารมณ์แห่งความสามัคคีและการเคารพซึ่งกันและกันที่เรายึดมั่น
เม็กซิโกขอยืนเคียงข้างคุณ ฟาติมา ความแข็งแกร่ง ความสง่างาม และเสียงของคุณ คือตัวแทนของสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศเรา วันนี้และตลอดไป”
