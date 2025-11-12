บันเทิง

มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก ยืนข้างนางงามกัมพูชา ปมอ้างถูกสื่อไทยเหยียด เหตุให้ถอดรองเท้า

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 16:12 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 16:12 น.
83
มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก 2025 โพสต์ปกป้องเพื่อนนางงามกัมพูชา

มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก 2025 ออกโรงป้อง ‘ฟิยาตา’ นางงามกัมพูชา ลั่น รักมาก-ขอให้เปล่าประกายตลอดไป หลังเจอดราม่ารู้สึกถูกสื่อไทยเหยียด เหตุให้ถอดรองเท้าขึ้นบ้านเรือนไทย

หลังจากเกิดกระแสดราม่ารอบใหม่ในเวทีนางงามจักรวาล กรณีของ ฟิยาตา หรือ ไท เนียรี โสเจียตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอร้องไห้ระหว่างการทำกิจกรรมที่จังหวัดภูเก็ต อ้างว่าถูกสื่อมวลชนไทยเดินเข้ามาใช้กล้องเปิดแฟลชใส่ และพูดเชิงหัวเราเยาะใส่เป็นภาษาไทย เพราะคิดว่าไม่เข้าใจภาษา ทั้งยังขอให้หยุดกุเรื่องที่ว่าเธอไม่ยอมถอดรองเท้าเพื่อขึ้นบ้านเรือนไทยเพราะตนให้เกียรติทุกคน

ล่าสุด ฟาติมา บอสช์ (Fatima Bosch) มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก 2025 ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอิสตาแกรม fatimaboschfdz โพสต์ภาพคู่ฟิยาตา ขณะทำกิจกรรมที่ คาร์นิวัล เมจิก พร้อมแคปชั่นภาษาอังกฤษ ระบุว่า “LOVE YOU SO MUCH! YOU’RE A QUEEN IN EVERY SENSE KEEP SHINING ALWAYS!” แปลเป็นไทยได้ว่า “รักคุณมาก! คุณคือราชินีในทุก ๆ ความหมาย ขอให้เปล่งประกายแบบนี้ตลอดไป!”

ฝั่ง มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 ตอบกลับ “ขอบคุณนะน้องพี่สาวที่รักของฉันที่ยืนหยัดเพื่อฉัน..”

ฟาติมา บอสช์ มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก ให้กำลังใจนางงามกัมพูชา
ภาพจาก Instagram : fi.yata

ต่อมา เธอออกมาอัปเดตความคืบหน้าหลังจากออกมาแชร์ประสบการณ์ถูกสื่อคุกคาม เผยว่า “ในฐานะแอดมินตัวแทนทีมของควีน (ราชินีของเรา) ฉันได้พูดคุยกันแล้วว่า เราจะยังคงทำงานของเราต่อไปเพื่อสนับสนุนเส้นทางของควีน นี่คือชุดที่เธอจะใส่ในวันนี้ แต่แอดมินไม่รู้ว่าเธอจะรู้สึกโอเคที่จะถ่ายรูปในภายหลังหรือไม่.. ดังนั้น ฉันจึงขอโพสต์ Look Book (การเตรียมความพร้อมเรื่องชุดให้นางงาม) เข้มแข็งไว้นะคะควีน”

ภาพจาก Instagram : fi.yata

ไม่เพียงเท่านั้น แอนนิก้า เซวีย ซาเกอร์ มิสยูนิเวิร์สสิงคโปร์ 2025 โพสต์คลิปของ ไท เนียรี โสเจียตา พร้อมร่ายยาวความรู้สึกต่อเพื่อนนางงาม ผ่านอินสตาแกรม annikasager ระบุว่า “ผู้เข้าประกวด @missuniverse ทุกคนไม่ได้เป็นเพียงตัวแทนของประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวแทนของคุณค่าที่เรายึดถือร่วมกัน นั่นคือ ศักดิ์ศรี ความเมตตา และความเป็นพี่น้องสตรีทั่วโลก

ฉันรับทราบสถานการณ์ที่ มิสกัมพูชา (@fi.yata) ได้พูดถึงแล้ว ไม่มีใครสมควรต้องรู้สึกว่าถูกดูหมิ่นหรือไม่ได้รับเกียรติ หรือตกเป็นเป้าโจมตีในพื้นที่ใด ๆ โดยเฉพาะในการประกวดที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความหลากหลายและความเข้มแข็ง

ฉันขอยืนหยัดเคียงข้างเธอและเคียงข้างผู้หญิงทุกคนที่เลือกจะเปล่งเสียงต่อต้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เธอเป็นคนที่ใจดี ให้เกียรติ และมีเมตตาต่อทุกคนเสมอมา และสมควรได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพแบบเดียวกันกับที่เธอมอบให้ผู้อื่น

ในโลกปัจจุบัน โซเชียลมีเดียมีพลังอย่างมหาศาล มันสามารถเป็นเครื่องมือที่สวยงามเพื่อเผยแพร่แรงบันดาลใจ การรับรู้ และพลังบวก แต่ก็สามารถขยายความรู้สึกด้านลบและความเข้าใจผิดได้เช่นกัน หากใช้อย่างขาดความรับผิดชอบ คำพูด วิดีโอ และความคิดเห็นที่แชร์ทางออนไลน์สามารถเข้าถึงคนนับพันได้ในไม่กี่วินาที ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของผู้คน และบางครั้งก็ก่อให้เกิดความเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจ

ฉันยังได้เห็นวิดีโออื่น ๆ ที่เผยแพร่เกี่ยวกับพี่น้องมิสยูนิเวิร์สของฉัน รวมถึงตัวฉันเองที่ไม่เป็นความจริงเลยหรือบิดเบือนไปจากความเป็นจริง มันน่าท้อใจที่ต้องเห็นข้อมูลที่ผิด ๆ ถูกเผยแพร่ทางออนไลน์ เพราะมันสามารถทำลายชื่อเสียง และบดบังจิตวิญญาณที่แท้จริงของมิตรภาพและความสามัคคีที่เรามีร่วมกัน

ในฐานะบุคคลสาธารณะ เราทุกคนต่างมีความรับผิดชอบในการใช้แพลตฟอร์มของเราอย่างระมัดระวัง สิ่งที่เราโพสต์หรือพูดสามารถยกระดับจิตใจหรือสร้างความแตกแยกได้ ฉันหวังว่าทุกคน ทั้งผู้เข้าประกวด สื่อมวลชน และแฟน ๆ จะเลือกใช้โซเชียลมีเดียเพื่อ สร้างสะพาน ไม่ใช่สร้างกำแพง เพื่อเผยแพร่ความเคารพ ไม่ใช่ความขุ่นเคืองใจ

ประสบการณ์ Miss Universe คือการเดินทางครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อการเติบโต เรียนรู้ และเชื่อมโยงถึงกัน ขอให้พวกเราทุกคนยึดมั่นในคุณค่าของความเห็นอกเห็นใจและความสง่างาม ซึ่งเป็นนิยามของความเป็นพี่น้องสตรีนี้ต่อไป

ด้วยรัก,

แอนนิก้า เซวีย ซาเกอร์ มิสยูนิเวิร์สสิงคโปร์ @missuniversesingapore.official”

นางงามสิงคโปร์ให้กำลังใจนางงามกัมพูชา
ภาพจาก Instagram : fi.yata
นางงามมิสยูนิเวิร์ส 2025
ภาพจาก Instagram : annikasager
ไท เนียรี โสเจียตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025
ภาพจาก Instagram : fi.yata
ไท เนียรี โสเจียตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 - 2
ภาพจาก Instagram : fi.yata
ไท เนียรี โสเจียตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025-5
ภาพจาก Instagram : fi.yata
ไท เนียรี โสเจียตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025-2
ภาพจาก Instagram : fi.yata
ไท เนียรี โสเจียตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025-3
ภาพจาก Instagram : fi.yata

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คลิปแสดงเครื่องบินทหารตุรกี C-130 ตกลงสู่พื้นอย่างรุนแรง ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีระทึก เครื่องบินทหารตุรกี C-130 หมุนเกลียวโหม่งโลก ไร้ผู้รอดชีวิต

11 นาที ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 12/11/68 เช็กทุกรางวัล ส่องสถิติ 10 งวดล่าสุด

25 นาที ที่แล้ว
คนละครึ่งเฟส 2 ลงทะเบียน ธ.ค. นี้ เริ่มใช้ ม.ค. 69 เศรษฐกิจ

ชัดเจน! คนละครึ่งพลัส ใครตกหล่นรอเฟส 2 ทีเดียว อาจได้เงินน้อยเท่าเดิม

25 นาที ที่แล้ว
จบด้วยดี ครูขอโทษผู้ปกครอง ปมตำหนิเด็ก ป.6 ใช้เหรียญ 50 สตางค์ ยันไร้เจตนาด้อยค่า ข่าว

จบด้วยดี ครูขอโทษผู้ปกครอง ปมตำหนิเด็ก ป.6 ใช้เหรียญ 50 สตางค์ ยันไร้เจตนาด้อยค่า

32 นาที ที่แล้ว
สาวไทย ดับปริศนาในกัมพูชา คาดถูกทำร้าย แฟนหนุ่ม ติดต่อไม่ได้-ไร้ร่องรอย ข่าว

สาวไทย ดับปริศนาในกัมพูชา คาดถูกทำร้าย แฟนหนุ่ม ติดต่อไม่ได้-ไร้ร่องรอย

51 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! กัมพูชา อ้างทหารไทยยิงชาวบ้านเปรยจัน ตรงข้ามบ้านหนองหญ้าแก้ว บาดเจ็บ 5 ราย

55 นาที ที่แล้ว
ประวัติ หมอมุกกินเค้ก อินฟลูฯ ดัง เจ้าของรางวัล Rising star จากเวที TikTok Awards บันเทิง

ประวัติ หมอมุกกินเค้ก อินฟลูฯ ดัง เจ้าของรางวัล Rising star จากเวที TikTok Awards

57 นาที ที่แล้ว
ยอดเงินที่จะต้องส่งคืนรัฐ จากคนที่ยังไม่ใช้คนละครึ่งพลัสครั้งแรก เศรษฐกิจ

ยอดเงินรัฐต้องส่งคืน เหตุใช้คนละครึ่งพลัสครั้งแรกไม่ทัน เคลียร์ข่าวแจกเงิน 4 พัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีเฮง งวด 16/11/68 เด่น 7 ฟันเม็ดเดียว สองตัวท้าย คอหวยจดด่วน Line News

เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีเฮง งวด 16/11/68 เด่น 7 ฟันเม็ดเดียว สองตัวท้าย คอหวยจดด่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสั่งจำคุก เน วัดดาว 6 เดือน ไม่รอลงอาญา แปะลิงก์เว็บพนัน กวาดเงินรายปี 7 หลัก ข่าว

ศาลสั่งจำคุก เน วัดดาว 6 เดือน ไม่รอลงอาญา แปะลิงก์เว็บพนัน ทำเงินปีละล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก 2025 โพสต์ปกป้องเพื่อนนางงามกัมพูชา บันเทิง

มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก ยืนข้างนางงามกัมพูชา ปมอ้างถูกสื่อไทยเหยียด เหตุให้ถอดรองเท้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนอ่านจดหมายรัก เป๊ก เศรณี เขียนถึง เพลง ชนม์ทิดา เอ่ยคำสัญญา &quot;จะดูแลตลอดไป&quot; บันเทิง

ย้อนอ่านจดหมายรัก เป๊ก เศรณี เขียนถึง เพลง ชนม์ทิดา เอ่ยคำสัญญา “จะดูแลตลอดไป”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ช็อก “ออสการ์” อดีตกองกลางเชลซี ถูกหามส่งรพ. หลังล้มหมดสติระหว่างตรวจร่างกาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ อนุทิน เผยกลุ่มตกหล่นจากเฟสแรกเตรียมรับ 4,000 บาท แต่ปลัดคลังย้ำ เป็นเพียงสมมติฐานเท่านั้น ยังไม่เคาะวงเงินจริง เศรษฐกิจ

นายกฯ แจ้งข่าวดี คนละครึ่ง เฟส 2 เล็งอัดฉีด 4,000 กลุ่มตกหล่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
F-16 พร้อม! ผบ.คปอ. บินตรวจความพร้อม 24 ชั่วโมง พิทักษ์อธิปไตยชาติ ข่าว

F-16 พร้อม! ผบ.คปอ. บินตรวจความพร้อม 24 ชั่วโมง พิทักษ์อธิปไตยชาติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฌอน POEM เผยหลักฐานใหม่เกี่ยวกับพฤติกรรมของครอบครัวหมออินฟลูฯ ข่าว

ฌอน POEM งัดหลักฐานใหม่ ครอบครัวหมออินฟลูฯ ลวงโรงเรียน-ขอขนมซื้อเสียง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจก Prompt สร้างภาพหิมะ ซีรีส์เกาหลี ด้วย Gemini เทคโนโลยี

แจก Prompt สร้างภาพหิมะซีรีส์เกาหลี ด้วย Gemini ต้อนรับหน้าหนาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

สุดยอดของเห็ด! เห็ดหูหนูดำ ยาอายุวัฒนะ ประโยชน์-สรรพคุณเพียบ ดีต่อร่างกาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเขมร พาดหัวจี้ไทย ทวงสัญญาส่งคืน 18 เชลยศึก อ้างจัดคนรอรับหน้าด่านปอยเปต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ส่งกำลังใจ มอบกระติกน้ำร้อน รูป &quot;ฮุนเซน-บุน รานี&quot; ให้ทหารตามแนวชายแดน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา มอบกระติกน้ำร้อน รูป “ฮุนเซน” สลักข้อความปลุกใจ ให้ทหารตามแนวชายแดน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เครื่องบินขนส่ง C-130 ตุรกี ตกในจอร์เจียหลังทะยานขึ้นจากอาเซอร์ไบจาน ข่าวต่างประเทศ

ตุรกียืนยัน 20 ทหารดับสลดยกลำ เครื่องบินพุ่งชนพื้น ก่อนระเบิดในจอร์เจีย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สุชัชวีร์ ลุยน้ำท่วมอยุธยา ถามงบฯ “ล้านล้านบาท” 10 ปีทำไมไม่ช่วยอะไรเลย?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วมอยุธยา รอเจออนุทิน ข่าว

น้ำท่วมอยุธยา-อ่างทอง คนพื้นที่รอเจอ “อนุทิน” เหตุคลานออกบ้านทุกวัน-ลั่นมาเอาน้ำไปบ้าง!

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ของน้องการ์ตูนโพสต์ข้อความเกี่ยวกับกฎหมายที่ไม่ยุติธรรม ข่าว

เกิดอะไรขึ้น? แม่ น้องการ์ตูน โพสต์ตัดพ้อ “กฎหมายห่วยแตก ต่อจากนี้ขอใช้กฎแม่”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คืบหน้า คนละครึ่งพลัส เฟส 2 กลุ่มไหนลงทะเบียนก่อน-หลัง เช็กขั้นตอนและเงื่อนไขการรับสิทธิ์ เศรษฐกิจ

คืบหน้า คนละครึ่งพลัส เฟส 2 กลุ่มไหนลงทะเบียนก่อน-หลัง เช็กขั้นตอนรับสิทธิ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 16:12 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 16:12 น.
83
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลิปแสดงเครื่องบินทหารตุรกี C-130 ตกลงสู่พื้นอย่างรุนแรง

คลิปนาทีระทึก เครื่องบินทหารตุรกี C-130 หมุนเกลียวโหม่งโลก ไร้ผู้รอดชีวิต

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568

หวยลาววันนี้ 12/11/68 เช็กทุกรางวัล ส่องสถิติ 10 งวดล่าสุด

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568
คนละครึ่งเฟส 2 ลงทะเบียน ธ.ค. นี้ เริ่มใช้ ม.ค. 69

ชัดเจน! คนละครึ่งพลัส ใครตกหล่นรอเฟส 2 ทีเดียว อาจได้เงินน้อยเท่าเดิม

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568
จบด้วยดี ครูขอโทษผู้ปกครอง ปมตำหนิเด็ก ป.6 ใช้เหรียญ 50 สตางค์ ยันไร้เจตนาด้อยค่า

จบด้วยดี ครูขอโทษผู้ปกครอง ปมตำหนิเด็ก ป.6 ใช้เหรียญ 50 สตางค์ ยันไร้เจตนาด้อยค่า

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568
Back to top button