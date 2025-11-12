มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก ยืนข้างนางงามกัมพูชา ปมอ้างถูกสื่อไทยเหยียด เหตุให้ถอดรองเท้า
มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก 2025 ออกโรงป้อง ‘ฟิยาตา’ นางงามกัมพูชา ลั่น รักมาก-ขอให้เปล่าประกายตลอดไป หลังเจอดราม่ารู้สึกถูกสื่อไทยเหยียด เหตุให้ถอดรองเท้าขึ้นบ้านเรือนไทย
หลังจากเกิดกระแสดราม่ารอบใหม่ในเวทีนางงามจักรวาล กรณีของ ฟิยาตา หรือ ไท เนียรี โสเจียตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอร้องไห้ระหว่างการทำกิจกรรมที่จังหวัดภูเก็ต อ้างว่าถูกสื่อมวลชนไทยเดินเข้ามาใช้กล้องเปิดแฟลชใส่ และพูดเชิงหัวเราเยาะใส่เป็นภาษาไทย เพราะคิดว่าไม่เข้าใจภาษา ทั้งยังขอให้หยุดกุเรื่องที่ว่าเธอไม่ยอมถอดรองเท้าเพื่อขึ้นบ้านเรือนไทยเพราะตนให้เกียรติทุกคน
ล่าสุด ฟาติมา บอสช์ (Fatima Bosch) มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก 2025 ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอิสตาแกรม fatimaboschfdz โพสต์ภาพคู่ฟิยาตา ขณะทำกิจกรรมที่ คาร์นิวัล เมจิก พร้อมแคปชั่นภาษาอังกฤษ ระบุว่า “LOVE YOU SO MUCH! YOU’RE A QUEEN IN EVERY SENSE KEEP SHINING ALWAYS!” แปลเป็นไทยได้ว่า “รักคุณมาก! คุณคือราชินีในทุก ๆ ความหมาย ขอให้เปล่งประกายแบบนี้ตลอดไป!”
ฝั่ง มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 ตอบกลับ “ขอบคุณนะน้องพี่สาวที่รักของฉันที่ยืนหยัดเพื่อฉัน..”
ต่อมา เธอออกมาอัปเดตความคืบหน้าหลังจากออกมาแชร์ประสบการณ์ถูกสื่อคุกคาม เผยว่า “ในฐานะแอดมินตัวแทนทีมของควีน (ราชินีของเรา) ฉันได้พูดคุยกันแล้วว่า เราจะยังคงทำงานของเราต่อไปเพื่อสนับสนุนเส้นทางของควีน นี่คือชุดที่เธอจะใส่ในวันนี้ แต่แอดมินไม่รู้ว่าเธอจะรู้สึกโอเคที่จะถ่ายรูปในภายหลังหรือไม่.. ดังนั้น ฉันจึงขอโพสต์ Look Book (การเตรียมความพร้อมเรื่องชุดให้นางงาม) เข้มแข็งไว้นะคะควีน”
ไม่เพียงเท่านั้น แอนนิก้า เซวีย ซาเกอร์ มิสยูนิเวิร์สสิงคโปร์ 2025 โพสต์คลิปของ ไท เนียรี โสเจียตา พร้อมร่ายยาวความรู้สึกต่อเพื่อนนางงาม ผ่านอินสตาแกรม annikasager ระบุว่า “ผู้เข้าประกวด @missuniverse ทุกคนไม่ได้เป็นเพียงตัวแทนของประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวแทนของคุณค่าที่เรายึดถือร่วมกัน นั่นคือ ศักดิ์ศรี ความเมตตา และความเป็นพี่น้องสตรีทั่วโลก
ฉันรับทราบสถานการณ์ที่ มิสกัมพูชา (@fi.yata) ได้พูดถึงแล้ว ไม่มีใครสมควรต้องรู้สึกว่าถูกดูหมิ่นหรือไม่ได้รับเกียรติ หรือตกเป็นเป้าโจมตีในพื้นที่ใด ๆ โดยเฉพาะในการประกวดที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความหลากหลายและความเข้มแข็ง
ฉันขอยืนหยัดเคียงข้างเธอและเคียงข้างผู้หญิงทุกคนที่เลือกจะเปล่งเสียงต่อต้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เธอเป็นคนที่ใจดี ให้เกียรติ และมีเมตตาต่อทุกคนเสมอมา และสมควรได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพแบบเดียวกันกับที่เธอมอบให้ผู้อื่น
ในโลกปัจจุบัน โซเชียลมีเดียมีพลังอย่างมหาศาล มันสามารถเป็นเครื่องมือที่สวยงามเพื่อเผยแพร่แรงบันดาลใจ การรับรู้ และพลังบวก แต่ก็สามารถขยายความรู้สึกด้านลบและความเข้าใจผิดได้เช่นกัน หากใช้อย่างขาดความรับผิดชอบ คำพูด วิดีโอ และความคิดเห็นที่แชร์ทางออนไลน์สามารถเข้าถึงคนนับพันได้ในไม่กี่วินาที ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของผู้คน และบางครั้งก็ก่อให้เกิดความเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจ
ฉันยังได้เห็นวิดีโออื่น ๆ ที่เผยแพร่เกี่ยวกับพี่น้องมิสยูนิเวิร์สของฉัน รวมถึงตัวฉันเองที่ไม่เป็นความจริงเลยหรือบิดเบือนไปจากความเป็นจริง มันน่าท้อใจที่ต้องเห็นข้อมูลที่ผิด ๆ ถูกเผยแพร่ทางออนไลน์ เพราะมันสามารถทำลายชื่อเสียง และบดบังจิตวิญญาณที่แท้จริงของมิตรภาพและความสามัคคีที่เรามีร่วมกัน
ในฐานะบุคคลสาธารณะ เราทุกคนต่างมีความรับผิดชอบในการใช้แพลตฟอร์มของเราอย่างระมัดระวัง สิ่งที่เราโพสต์หรือพูดสามารถยกระดับจิตใจหรือสร้างความแตกแยกได้ ฉันหวังว่าทุกคน ทั้งผู้เข้าประกวด สื่อมวลชน และแฟน ๆ จะเลือกใช้โซเชียลมีเดียเพื่อ สร้างสะพาน ไม่ใช่สร้างกำแพง เพื่อเผยแพร่ความเคารพ ไม่ใช่ความขุ่นเคืองใจ
ประสบการณ์ Miss Universe คือการเดินทางครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อการเติบโต เรียนรู้ และเชื่อมโยงถึงกัน ขอให้พวกเราทุกคนยึดมั่นในคุณค่าของความเห็นอกเห็นใจและความสง่างาม ซึ่งเป็นนิยามของความเป็นพี่น้องสตรีนี้ต่อไป
ด้วยรัก,
แอนนิก้า เซวีย ซาเกอร์ มิสยูนิเวิร์สสิงคโปร์ @missuniversesingapore.official”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นางงามกัมพูชา ร้องไห้ อ้างถูกไทยเหยียด เหตุให้ถอดรองเท้าขึ้นบ้านเรือนไทย
- นางงามเดือด แห่ลุกออกจากห้อง หลังปะทะ ณวัฒน์ เผย ถูกตะคอก-ไม่ให้เกียรติ : Miss Universe 2025
- ราอูล แถลงประณาม ณวัฒน์ ไม่เป็นเจ้าบ้านที่ดี-สั่งลดอำนาจ ไม่ทนนางงามถูกลดศักดิ์ศรี
- สรุปดราม่า Miss Universe 2025 วุ่นวายไม่หยุด ณวัฒน์ ฟาดรัวๆ จนนางงามแห่ลุกหนี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: