ส่องตัวเลขเงินเดือน สส. ได้เดือนละเท่าไหร่ และมีสวัสดิการอะไรบ้าง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 พ.ย. 2568 17:56 น.| อัปเดต: 20 พ.ย. 2568 17:56 น.
184
ส่องตัวเลขเงินเดือน สส. ได้เดือนละเท่าไหร่ และมีสวัสดิการอะไรบ้าง

รู้หรือไม่? สส. ได้เงินเดือนเท่าไหร่ เปิดข้อมูลค่าตอบแทนปี 2568 ทั้งแบบแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อได้เท่ากันไหม พร้อมสวัสดิการ

หลายคนอาจเคยสงสัยว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สส. ผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในสภานั้น ได้รับค่าตอบแทนหรือเงินเดือนเท่าไหร่ และมีความแตกต่างกันหรือไม่ระหว่าง สส. แบบแบ่งเขต กับ สส. แบบบัญชีรายชื่อ วันนี้เรามีข้อมูลที่ชัดเจนมาเปิดเผยให้ทราบกัน

สำหรับเงินเดือนของ สส. ทั้งแบบแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อ ล้วนได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

  • เงินเดือนประจำตำแหน่ง: 71,230 บาท/เดือน
  • เงินเพิ่ม: 42,330 บาท/เดือน
  • รวมทั้งสิ้น: 113,560 บาท/เดือน

ทั้งนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วย เมื่อได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งในฐานะรัฐมนตรีแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีก

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร / แฟ้มภาพ

นอกเหนือจากเงินเดือนแล้ว สส. ยังได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น

  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • เงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของ สส. ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
  • เบี้ยประชุมกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการ
    • เบี้ยประชุมกรรมาธิการ ครั้งละ 1,500 บาท/วัน
    • เบี้ยประชุมอนุกรรมาธิการ ครั้งละ 800 บาท/วัน
    • หากมีการประชุมกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการ คณะอื่นด้วยในวันเดียวกัน จะได้เบี้ยประชุมไม่เกิน 2 ครั้ง/วัน

ที่มา: สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

