ส่องตัวเลขเงินเดือน สส. ได้เดือนละเท่าไหร่ และมีสวัสดิการอะไรบ้าง
รู้หรือไม่? สส. ได้เงินเดือนเท่าไหร่ เปิดข้อมูลค่าตอบแทนปี 2568 ทั้งแบบแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อได้เท่ากันไหม พร้อมสวัสดิการ
หลายคนอาจเคยสงสัยว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สส. ผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในสภานั้น ได้รับค่าตอบแทนหรือเงินเดือนเท่าไหร่ และมีความแตกต่างกันหรือไม่ระหว่าง สส. แบบแบ่งเขต กับ สส. แบบบัญชีรายชื่อ วันนี้เรามีข้อมูลที่ชัดเจนมาเปิดเผยให้ทราบกัน
สำหรับเงินเดือนของ สส. ทั้งแบบแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อ ล้วนได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้
- เงินเดือนประจำตำแหน่ง: 71,230 บาท/เดือน
- เงินเพิ่ม: 42,330 บาท/เดือน
- รวมทั้งสิ้น: 113,560 บาท/เดือน
ทั้งนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วย เมื่อได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งในฐานะรัฐมนตรีแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีก
นอกเหนือจากเงินเดือนแล้ว สส. ยังได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- เงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของ สส. ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
- เบี้ยประชุมกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการ
- เบี้ยประชุมกรรมาธิการ ครั้งละ 1,500 บาท/วัน
- เบี้ยประชุมอนุกรรมาธิการ ครั้งละ 800 บาท/วัน
- หากมีการประชุมกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการ คณะอื่นด้วยในวันเดียวกัน จะได้เบี้ยประชุมไม่เกิน 2 ครั้ง/วัน
ที่มา: สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
