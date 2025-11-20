สุดเฟล! ป๊อบ ปองกูล ตัดพ้อ เจอคนไร้มารยาทตะโกนใส่หน้า ทำเหมือนไม่มีตัวตน

ป๊อบ ปองกูล โพสต์ระบาย เจอคนไร้มารยาทตะโกนถามลั่นร้าน “นี่ใครวะ” ก่อนเรียกคนมามุงดู ทำเหมือนไม่มีตัวตน เจ้าตัวชี้ จำไม่ได้ไม่ผิด แต่ควรปฏิบัติให้เหมือนมนุษย์
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องหนุ่มหุ่นหมีอารมณ์ดีเลย สำหรับ ป๊อบ ปองกูล สืบซึ้ง เจ้าของเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ ทำให้ผลงานเพลงของเขาได้รับความนิยมอย่างมากทั้งเพลงเก่าและเพลงใหม่
และด้วยลุคที่เฮฮา อบอุ่น ทำให้แฟนคลับทั่วประเทศหลงรักพ่อหนุ่มหุ่นหมีคนนี้อย่างมาก แต่ความที่ถูกเข้าใจว่าเป็นคนในวงการเข้าถึงง่ายนั้น ทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น โดย ป๊อบ ปองกูล ได้เล่าเรื่องราวเชิงตัดพ้อที่เพิ่งจะประสบพบเจอมาเมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว (20 พ.ย. 68) ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ทำให้นักร้องดังรู้สึกไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ เขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กว่า
“พี่เดินมามองหน้า แล้วพูดเสียงดังว่า ‘นี่ใครนะ เฮ้ยๆ มึงมาดู นี่ใครวะ นึกไม่ออก’ ยืนมองหน้าแล้วก็ย้ำคำเดิมซ้ำ ๆ ‘ใครอ่ะ ๆ มึงว่าเป็นใครอะ’ เรียกคนในร้านให้มาดู เหมือนผมเป็นอะไรก็ไม่รู้…เหมือนผมเป็นอากาศธาตุตรงนั้น
มันไม่ใช่เรื่องผิดเลยถ้าพี่ไม่รู้จัก หรือจำผมไม่ได้ แต่ที่พี่พูดเสียงดังแบบนั้น โดยไม่คิดจะหันมาถามผมสักคำ มันทำให้รู้สึกเหมือนผมไม่มีตัวตน เหมือนผมเป็นแค่ของเล่นให้หัวเราะกัน
มันเจ็บนะพี่—ไม่ใช่เพราะพี่จำผมไม่ได้ แต่เพราะพี่ปฏิบัติกับผม…ราวกับว่าผมไม่ใช่มนุษย์คนนึงด้วยซ้ำ”
โพสต์ดังกล่าวมีแฟนคลับและชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่มองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไร้มารยาทและขาดการเคารพสิทธิส่วนบุคคลอย่างรุนแรง
