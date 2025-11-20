ข่าวดาราบันเทิง

หนุ่ม กรรชัย รู้เรื่องดาราตัวแม่ 400 ล้าน ทิ้งคำใบ้ อาจมีเหตุพลิกผัน ทำให้เกิดเรื่อง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 พ.ย. 2568 15:41 น.| อัปเดต: 20 พ.ย. 2568 16:03 น.
หนุ่ม กรรชัย ยอมรับรู้ข่าวดาราตัวแม่ ปมเงิน 400 ล้าน รอเจ้าตัวพูดเอง

หนุ่ม กรรชัย ถอนหายใจ รู้ข่าวดาราตัวแม่ปมเงิน 400 ล้าน ชี้ข่าวแบบนี้มีมูล แต่ยังตอบอะไรมากไม่ได้ รอเจ้าตัวชี้แจงเอง หลังคนโยงนานา-วุ้นเส้น ดีเจดาด้าเผยเพื่อนไม่เคยขอยืมเงิน

มีเรื่องให้ต้องใส่ใจกันอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรคนดัง กลับมาจัดรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้ 4 วัน หลังหยุดพักไปนานกว่าสัปดาห์ เพราะป่วยนิ่วอุดตันท่อน้ำดี มีข่าวลือจากเพจดังที่ทำเอาวงการบันเทิงสะเทือน กรณีเพจ ท่านเปา ออกมาเปิดโปงพฤติกรรมของดาราระดับตัวแม่ถูกกล่าวหาว่าชักชวนเพื่อน ๆ ร่วมลงทุน แต่สุดท้ายกลับผิดนัดชำระ มีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 400 ล้านบาท

ต่อมาหลาย ๆ เพจมุ่งเป้าไปที่ดาราอักษรย่อ ‘น.’ กระทั่ง ดีเจดาด้า เคลื่อนไหวผ่านรายการแฉว่าไม่ใช่ นานา ไรบีนา นอกจากนี้ดาราสาวอีกคนที่ถูกพูดถึงในประเด็นคือ วุ้นเส้น วิริฒิพา ออกมาเคลียร์ชัด้จนว่าบุคคลที่เป็นข่าวอยู่ ณ ขณะนี้ไม่ใช่เธอแน่นอน 100%

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2568) ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ หนุ่ม กรรชัย พูดถึงกรณีที่เกิดขึ้น ระบุว่า “ผมมีโอกาสคุยกับมดดำและดาด้า ซึ่ง ดาด้า บอกผมให้ฝากบอกคุณผู้ชมว่า สิ่งที่ดาด้าพูดออกไปมันเป็นมุมของดาด้ากับนานา ที่เล่าให้คนดูฟังว่านานาไม่เคยมายืมเงิน แต่ดาด้าบอกกับผมมาคำหนึ่งว่าแต่ส่วนอื่น ๆ ต้องให้นานาพูดเองนะ ดาด้าก็ไม่ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดของนานา ต้องให้นานาออกมาชี้แจงเองว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร”

หนุ่ม กรรชัย พูดถึงประเด็นดาราตัวแม่ชวนลงทุน เสียหาย 400 ล้าน
ภาพจาก Youtube : 3PlusNews

ด้าน หมวย อริสรา ผู้ประกาศข่าวสาวสอบถาม หนุ่ม กรรชัยว่าทราบเรื่องดารา 400 ล้านมานานหรือยัง ฝั่ง พิธีกรคนดัง ถอนหายใจก่อนจะตอบว่า “พอได้ยิน ถามพี่หมวยดีกว่ารู้หรือป่าว คือเรื่องนี้เดี๋ยวให้เขาออกมาดีกว่า เราคงตอบอะไรไม่ได้มาก ให้เขามาพูดเองว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร แต่มันก็มีหลายเพจออกมาพูดว่าเป็นคนนั้นคนนี้ เราก็ไม่รู้ แต่มันอาจมีบริบทในชีวิตของเขาที่มันเกิดขึ้น ผมไม่ได้พูดว่าเป็นใครนะ แต่มันอาจจะมีเหตุพลิกผัน เดือดร้อนอะไรก็แล้วแต่ สุดท้ายมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ก็ต้องรอเขามาชี้แจงกันเองทั้งฝั่งคนที่เป็นผู้เสียหายและคนที่ถูกกล่าวหา เดี๋ยวรอให้เขาออกมาพูด

แต่ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่า พอมีข่าวแบบนี้ออกมามันมีมูล แต่มูลนั้นมันจะจริงหรือรุนแรงหรือไปกล่าวหาเขาเกินไปหรือเปล่า อันนี้ตอบไม่ได้ก็ต้องรอเขาออกมาพูด”

พร้อมแจ้งเพิ่มเติมว่าวันนี้ในรายการโหนกระแสยังไม่ได้ทำเรื่องราวดารา 400 ล้าน แต่ผู้เสียหายหรือคนที่ถูกกล่าวหาอยากมาออกรายการก็สามารถมาได้ ทางเรายินดีเปิดรับเสมอ จะได้ฟังคำชี้แจงของแต่ละมุม แต่ไม่ใช่วันนี้หรอก

วุ้นเส้น และ นานา
ภาพจาก Instagram : nanarybena

เผยแพร่: 20 พ.ย. 2568 15:41 น.| อัปเดต: 20 พ.ย. 2568 16:03 น.
429
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

