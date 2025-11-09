ไผ่ ลิกค์ ประกาศเตรียมจัดแข่งกีฬาฟุตบอลเจ็ดคนกำแพงเพชร สนับสนุนเยาวชน
ไผ่ ลิกค์ ประกาศเตรียมจัดแข่งกีฬาฟุตบอลเจ็ดคนกำแพงเพชร ในเร็วๆนี้ เพื่อสนับสนุนเยาวชน ลั่นหลังพัฒนากีฬาทุกประเภท
นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เตรียมจัดแข่งกีฬาฟุตบอลเจ็ดคนกำแพงเพชรเร็วเร็วนี้เพื่อสนับสนุนเยาวชนจังหวัด”
ก่อนจะเขียนต่ออีกโพสต์ว่า “สนามกีฬาฟุตบอล กำแพงเพชร เป็นหน้าที่ของอบจ. ครับ อาจมีการเข้าใจผิดกัน เป็นสนามของอบจ. ที่จะดูแลและผมก็เชื่อว่าทางอบจ. ได้ดูแล ครับ และทีมฟุตบอลก็เป็นทีมของอบจ. จังหวัดกำแพงเพชรหลังจากนี้เราคงต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนากีฬาทุกประเภทซึ่งผมทำอยู่แล้วครับ”
ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ (8 พ.ย. 68) นายไผ่ ลิกค์ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ท่านรองนายกธรรมนัส สั่งการให้ไปดูแลปรับปรุง โรงเรียนหมอนทองวิทยา เพราะได้สร้างนักกีฬาดีๆ” ก่อนจะเขียนต่อว่า “เนื่องจากท่านธรรมนัสได้เล็งเห็นการสร้างนักกีฬาของโค้ชและโรงเรียนหมอนทองวิทยาจึงได้สั่งการให้ลงไปดูแลพัฒนาโรงเรียนเพื่อขวัญกำลังใจกับ น้องๆนักกีฬารวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานฤมล”
