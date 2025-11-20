เปิดคลิปนาทีช่วยเหลือ เหตุท้องเรือแตก ล่าสุดช่วยเหลือครบแล้ว 97 ชีวิต
เปิดคลิปนาทีช่วยเหลือ เหตุท้องเรือแตก ขณะเดินทางกลับจากเกาะกูด ล่าสุดช่วยเหลือครบแล้ว 97 ชีวิต เผยคลื่นลมแรงทำท้องเรือแตก
จากกรณีที่เกิดเหตุเรือโดยสารลำหนึ่งท้องเรือแตก ขณะนำผู้โดยสารเดินทางกลับจากเกาะกูด จังหวัดตราด โดยขณะเกิดเหตุนั้นมีผู้โดยสาร 97 คน
ก่อนที่ในเวลาต่อมา เพจ “ตราด ทีวี” แจ้งว่า “อัพเดท เวลา 14.50 น. 20 พ.ย.68 ปภ.ตราด รายงาน เหตุเรือเสือดำโกล์ถูกคลื่นซัดท้องแตก ระหว่างกลับจากเกาะกูด ศรชล. , ท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน ช่วยเหลือทั้งหมดปลอดภัย ผู้โดยสาร 92 คน ลูกเรือ 5 คน ไม่มีผู้สูญหาย ส่วนเรืออยู่ระหว่างกู้เรือ เนื่องจากมีน้ำเข้าประมาณ 50%”
ขณะที่เพจ ตราดโพสต์ นิวส์ ได้โพสต์คลิปวินาทีช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมอยู่ด้วย
ด้าน น.ส.วิภา (ขอสงวนนามสกุล) ผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่ง ให้สัมภาษณ์ว่า เรือโดยสารของบริษัทที่เดินทางจากท่าเรืออ่าวสลัด ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด ในเวลา 10.45 น. เพื่อเดินทางมาที่ท่าเรือแหลมศอก ท่ามกลางคลื่นลมที่แรง โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเดินทางมาด้วย
เมื่อออกเดินทางมาประมาณ 30 นาที ถึงบริเวณเกาะกระดาด ปรากฏว่า ตลอดเส้นทางมีคลื่นลมแรง ทำให้ท้องเรือแตก ทำให้น้ำทะลักเข้ามาที่ห้องโดยสาร กัปตันเรือได้โทรมาแจ้งเหตุและแจ้งพิกัด พร้อมขอความช่วยเหลือ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือครบแล้วในที่สุด
