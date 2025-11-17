พี่หนุ่ม คัมแบ็กแล้ว เผยนาทีปวดท้องลุกไม่ไหว นิ่วอุดตันท่อน้ำดี ค่าตับพุ่ง 900

อัปเดตล่าสุด ‘หนุ่ม กรรชัย’ คัมแบ็กรายการข่าวแล้ว แต่อาจขอพักเป็นช่วง ๆ หลังป่วยหนักนิ่วอุดตันท่อน้ำดี แอดมิดรพ. ต้องผ่าตัด เผยนาทีปวดท้องจนลุกไม่ไหว-ค่าตับพุ่ง 900
แฟนข่าวเฮลั่น วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2568) หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรคนดัง กลับมานั่งโต๊ะข่าวจัดรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ หลังจากที่ป่วยนิ่วในท่อน้ำดีต้องหยุดพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนาน 2 สัปดาห์ ล่าสุด เจ้าตัว ออกมาอัปเดตอาการ พร้อมเตือนภัยโรคร้ายใกล้ตัวที่หลายคนมองข้าม
หนุ่ม กรรชัย เผยว่า อยากกลับมาทำงานตั้งนานแล้ว แต่ปัญหาสุขภาพร่างกายทำให้ต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่ตลอด เนื่องจากนิ่วอุดตันที่ท่อน้ำดีทำให้ติดเชื้อ ทำให้มีไข้ ปวดหลัง และมีอาการแปลก ๆ มา 3 วัน ตอนแรกนึกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ ปรากฏว่าปวดท้องตรงลิ้นปี่ ปวดมากจนลุกยืนไม่ได้ หายใจแทบไม่ได้ หลังจากทานยาและอาการดีขึ้น จึงไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล หมอสงสัยว่าอาจจะมีนิ่วในถุงน้ำดีจึงไปอัลตร้าซาวด์แต่ไม่เจอ ท่อน้ำดี-ถุงน้ำดีปกติทุกอย่างและไม่มีสัญญาณเตือนใด ๆ
จากนั้นจึงส่งไปตรวจเลือดพบว่ามีค่าตับสูงขึ้นมาหน่อย เมื่อเห็นว่าไม่มีอาการใด ๆ เพิ่มเติม หนุ่ม กรรชัย จึงขอกลับบ้าน ขณะเดียวกันได้ส่งผลตรวจไปให้แพทย์อีกท่านตรวจสอบและได้รับคำแนะนำมาว่าให้ไปที่โรงพยาบาล ตนจึงไปที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ต่อมาส่งตรวจซ้ำอีกครั้งพบว่าค่าตับสูงถึง 900 มีอาการติดเชื้อในท่อน้ำ สุดท้ายผ่าตัดส่องกล้อง เจาะท่อน้ำดีและเอานิ่วออก หลังจากนี้พิธีกรหนุ่ม เผยว่า อาจจะต้องขอพักเป็นช่วง ๆ ยืนยันว่าจะกลับมาหายดีในเร็ววันนี้แน่นอน
ทั้งนี้ หนุ่ม กรรชัย อยากเตือนหลาย ๆ ท่านที่มีอาการเป็นไข้ อย่านิ่งนอนใจ เพราะอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มติดเชื้อก็ได้
