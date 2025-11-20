เพจดังเผย ชาวเน็ตญี่ปุ่นชื่นชมคนไทย รับมือข่าวอินฟลูฯ ประพฤติตัวไม่เหมาะสมในญี่ปุ่นได้ยอดเยี่ยม
เพจรวมข่าวสารญี่ปุ่นเผย ชาวเน็ตญี่ปุ่นชื่นชมคนไทย รับมือเหตุกาณ์ที่อินฟลูฯชาวไทยทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่ญี่ปุ่นได้ดีมากๆ
ในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา หนึ่งในประเด็นร้อนในสังคมไทยนั่นก็คือเหตุการณ์ที่อินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยรายหนึ่ง ถอดเสื้อต้นบนหลังคารถที่วิวภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น จนโดนทัวร์ลงแบบจัดหนักจัดเต็ม เนื่องจากชาวเน็ตมองว่าพฤติกรรมดังกล่าวจะทำให้คนญี่ปุ่นมองนักท่องเที่ยวบ้านเราไม่ดี บวกกับในช่วงหลัง ญี่ปุ่นเริ่มเกิดกระแสต่อต้านชาวต่างชาติมากขึ่นเรื่อยๆ
ล่าสุดวันนี้ (20 พฤศจิกายน) เพจเฟซบุ๊ก J-doradic ได้มีการโพสต์รูปที่มีข้อความว่า “ชาวเน็ตญี่ปุ่นชื่นชมคนไทย รับมือกับเหตุการณ์อินฟลูดังไปทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่ญี่ปุ่นได้ดีมากๆ” พร้อมกับข้อความเพิ่มเติมถึงประเด็นนี้ในมุมมองของคนญี่ปุ่นว่า
ผ่านเหตุการณ์ดราม่าอินฟูลดังคนไทยที่ไปทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่หน้า Lawsaon ประเทศญี่ปุ่นไปได้ 2 วันแล้ว มีหลายคนโพสข่าวนี้กันมากมาย แอดก็ตามอ่านทั้งคอมเม้นชาวไทย และชาวญี่ปุ่นไปหลายร้อยคอมเม้นแล้ว ขอสรุปว่าคนญี่ปุ่นบางส่วนด่าคนไทยจริง ๆ และด่าไม่ดีมากด้วย แต่ส่วนใหญ่ยังชื่นชมคนไทยกับการออกมารับมือกับดราม่าเรื่องนี้ได้ดีสุด ๆ
ชาวญี่ปุ่นมีธรรมเนียมปฏิบัติอย่างหนึ่งที่คนไทยมีไม่เท่าคือ วัฒนธรรม 反省 (Hansei) หรือ “วัฒนธรรมสำนึกผิด”
หลังเหตุการณ์อินฟูลดังถอดเสื้อเต้นบนรถ (ที่เช่ามา??) ในจุดท่องเที่ยวสำคัญของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และของประเทศญี่ปุ่น จนเกิดเป็นดราม่าดาเมจแรงมากในประเทศไทยขึ้น สิ่งที่คนไทยแทบทั้งประเทศแอคชั่นทันที คือ พยายามขอโทษชาวญี่ปุ่นเพราะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและไม่ใช่สิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่จะทำแน่นอน ตลอดจนถึงหลายคนพยายามเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งที่ญี่ปุ่นและไทยออกบทลงโทษทางกฎหมาย
สิ่งที่พวกเราพยายามทำกันตลอดสองสามวันนี้คนญี่ปุ่นจำนวนมากกกได้รับรู้แล้วครับ
ยกตัวอย่างเช่น อินฟูลดังชาวญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องคนไทยอย่าง ดับเบิ้ลเรียวตะ หรือ เรียวตะ โอมิ (IG แอค ryotamoisture) กับ เรียวตะ (IG แอค ryotainthailand) ก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ว่าคนญี่ปุ่นมองเหตุการณ์นี้แบบไหนอย่างไร และขอให้คนไทยสบายใจได้ว่าคนญี่ปุ่นไม่ได้มองไทยในแง่ลบแบบไร้เหตุผล และรับรู้ในความจริงใจของคนไทยยิ่งขึ้นเสียด้วยซ้ำ
ประกอบกับในโลกโซเชียลก็มีชาวญี่ปุ่นหลายคนนำเหตุการณ์นี้ไปพูดต่อ และเท่าที่แอดไล่อ่านคอมเม้นส่วนใหญ่ของชาวญี่ปุ่นเป็นไปในทิศทางชื่นชมคนไทยกับการรับมือเหตุการณ์นี้ได้อย่างสุภาพชน เช่น การไล่พิมพ์ขอโทษทั้งภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษต่อชาวญี่ปุ่นกับเหตุการณ์นี้แบบถึงลูกถึงคน อารมณ์ว่ามรึงโพสด่ากรูเมื่อไหร่กรูก็กล้าเข้าไปขอโทษ จนชาวญี่ปุ่นหลายคนเกรงใจบอกว่า “ไม่ต้องขอโทษแล้วก็ได้” กรูเข้าใจแล้ววว(*’ω’*)
แอดขอยกตัวอย่างอีกเหตุการณ์สำคัญ คือ โพสของชาวญี่ปุ่นใน X ชื่อแอคว่า kaolynn ที่โพสอิงกับเหตุการณ์อินฟูลดังไปเต้นรั่ว ๆ พร้อมแทกภาพ รมว.ท่องเที่ยวเตือนคนไทย จนโพสนี้มียอดรีชทะลุมากกว่า 2.3 ล้านแล้ว และมีคนญี่ปุ่นเข้ามาคอมเม้นเกิน 100 เม้นไปแล้ว เจ้าของโพสนี้โพสว่า
“เรื่องแบบนี้ปกติจะเป็นชาวญี่ปุ่นในประเทศที่ดราม่ากัน แต่คราวนี้กลับลุกเป็นไฟหนักในฝั่งไทย มีคนไทยถึงขั้นยื่นเรื่องไปยังสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ขอให้สั่งห้ามชายคนนี้เข้าญี่ปุ่นแบบถาวร และสุดท้ายก็ลามไปจนถึงขั้นที่รัฐมนตรีท่องเที่ยวต้องออกมาเรียกร้องเตือนประชาชนไม่ให้กระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมเวลาท่องเที่ยวต่างประเทศ”
โดยใต้โพสนี้มีชาวเน็ตญี่ปุ่นเข้ามาชื่นชมคนไทยถึงจิตสำนึกที่ดีมาก ๆ เช่น
「アレはタイ人だったのか……」
อ๋อ คนคนนั้นเป็นคนไทยเหรอเนี่ย….
「しかし、タイの大臣はマトモですなぁ」
แต่รัฐมนตรีของไทยนี่ทำตัวสมเหตุสมผลมากเลยนะ
「タイの民度の高さがわかる。こういう国と仲良くしたい。」
เห็นได้ชัดเลยว่าคนไทยมีวุฒิภาวะทางสังคมสูง เราอยากเป็นมิตรกับประเทศแบบนี้
「観光大国なのでそのリテラシーは誇りがあるんだと思う」
เพราะไทยเป็นประเทศท่องเที่ยวระดับโลก ไทยจึงภาคภูมิใจในมารยาทและความตระหนักรู้เรื่องนี้เป็นพิเศษ
「これはタイ人の一般的な行動様式ではありません。多くのタイ国民は、このような不適切な行為を容認しませんし、むしろ恥ずかしいと感じています!!」
นี่ไม่ใช่พฤติกรรมปกติของคนไทยเลย คนไทยส่วนมากไม่ยอมรับการกระทำแบบนี้ และรู้สึกอับอายมากด้วย!!
「タイは大好きなので、真摯に向き合ってくれてるから気にしなくて良いと思う。これからも、大好きなのでタイの方よろしくお願いしますね」
ผมชอบประเทศไทยมากนะ พอเห็นว่าคนไทยรับผิดชอบกับปัญหานี้อย่างจริงใจ จึงอยากให้คนไทยไม่ต้องคิดมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็ได้ ต่อไปก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ คนไทยทุกคน
「タイの政府と国民偉いな。。どっかの国なら見て見ぬふりなのに良識があるなタイ人。。」
รัฐบาลไทยกับประชาชนไทยน่ายกย่องจริง ๆ บางประเทศคงทำเป็นไม่เห็นไปแล้ว แต่คนไทยมีสามัญสำนึกดีมาก….
「こうして敬意を払ってくれる国には
敬意で返さなければとなる
これが国交…」
เมื่อประเทศหนึ่งให้ความเคารพเรา เราก็ต้องตอบแทนด้วยความเคารพเช่นกัน นี่แหละคือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ…
สิ่งที่อินฟูลดังทำเพียงเพราะความคึกคะนองก็ดี อยากได้เอนเกจเมนท์ก็ดี แต่คนไทยแทบทั้งประเทศที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลย และไม่ได้อะไรกับสิ่งที่คุณทำกลับต้องออกมาตามเช็ดขี้ที่แปดเปื้อนนี้ ก็น่าตั้งคำถามกลับถึงเหล่าอินฟูลที่ทำคอนเทนต์ไร้คุณภาพแบบนี้เช่นกันว่า เราจะปล่อยให้อินฟูลแบบนี้มาลดคุณภาพสังคมเราไปได้อีกถึงเมื่อไหร่? และมันจะผิดมากไหมที่เราเลือกที่จะไม่สนับสนุนเหล่าสปอนเซอร์ที่ยังสนับสนุนอินฟูลไร้ความรับผิดชอบต่อสังคมแบบนี้อีกต่อไป?? เพื่อน ๆ คิดว่าไงกัน คอมเม้นกันดูได้นะ
