ครม. นำร่องทดลองโครงการดาวเทียม Tomorrow.io ป้องกันภัยพิบัติ

เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 11:16 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 11:16 น.
58

ที่ประชุม ครม. นำร่องทดลองโครงการดาวเทียม Tomorrow.io เป็นระยะเวลา 3 เดือน ดูศักยภาพป้องกันภัยพิบัติและพยากรณ์อากาศ

นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบให้ กระทรวงดีอี โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ดำเนินความร่วมมือ กับบริษัท Tomorrow.io (TMR) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการพยากรณ์อากาศและการจัดการภัยพิบัติของประเทศ ภายใต้รูปแบบโครงการนำร่อง (Proof of Concept – POC) เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้โครงการนำร่องดังกล่าว Tomorrow.io จะให้บริการแพลตฟอร์มและข้อมูลที่ได้จาก ดาวเทียมจำนวน 11 ดวง โดยแบ่งเป็น ดาวเทียม Microwave Sounder จำนวน 9 ดวง และดาวเทียม Radar จำนวน 2 ดวง โดยการสแกนชั้นบรรยากาศโลก เพื่อเก็บข้อมูลสภาพอากาศด้วย Microwave Sounder ถือเป็นเทคโนโลยีที่มีเฉพาะ Tomorrow.io เพียงแห่งเดียวในโลก ณ ปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสูงสุดในการตรวจวัดสภาพอากาศแบบ 3 มิติ ที่มีความแม่นยำและทั่วโลกให้การยอมรับ และถือเป็นมาตรฐานสูงสุดของการพยากรณ์อากาศ ซึ่งจะยกระดับการแจ้งเตือนภัยพิบัติของประเทศ ช่วยให้หน่วยงานสามารถตัดสินใจในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงที

ขณะเดียวกันแพลตฟอร์มยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากดาวเทียม สร้างเป็น % ของความมั่นใจ ซึ่งหมายถึงโอกาสที่จะเกิดภัยพิบัติต่างๆ ที่สามารถระบุออกมาได้ชัดเจน และแม่นยำ โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาใช้เผยแพร่สู่ประชาชน เพื่อการรับรู้ เฝ้าระวัง และเตรียมพร้อมรับมือ ช่วยลดผลกระทบความเสียหาย และสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชน

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

