กู้ภัยวอน อย่ามีคู่ที่ 3 หลังคู่รักขับรถพุ่งชนราวสะพานสารสินเสียชีวิต
กู้ภัยวอน อย่ามีคู่ที่ 3 หลังจากที่มีคู่รักขับรถพุ่งชนราวสะพานสารสินเสียชีวิต เป็นคู่ที่ 2 แนะถ้ามีปัญหาขอให้ปรึกษาหรือโทรหาสายด่วน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยกุศลธรรมจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่จิตอาสา สารสิน และเจ้าหน้าที่กู้ภัยจังหวัดพังงา ได้เข้าดำเนินการนำบอลลูนเพื่อเข้ากู้รถยนต์กระบะวีโก้ 4 ประตู สีดำ ภายหลังจากที่ นายตรี อายุ 49 ปี ชาว อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมกับ น.ส.กัน อายุ 39 ปี ขับรถชนราวสะพานสารสิน เมื่อกลางดึกของคืนวันที่ 18 พ.ย.68 เสียชีวิตทั้งคู่
โดยทางเจ้าหน้าที่ต้องใช้บอลลูนเพื่อกู้รถคันดังกล่าว โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ดำน้ำ เพื่อนำเชือกไปผูกกับรถยนต์ที่จมน้ำความลึกประมาณ 25 เมตร ให้ลอยแล้วใช้เรือจำนวน 3 ลำ ลากจูงรถขึ้นมาบนฝั่งท่ามกลางประชาชนและญาติของผู้เสียชีวิตมายืนดูด้วยความโศกเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ โดยเมื่อรถลากขึ้นมาพบว่าสภาพด้านหน้าพังยับเยินกระจกหน้าแตก สิ่งของภายในรถกระจัดกระจาย ถุงลมนิรภัย เปิดทั้ง 2 ข้าง และในรถยังพบมือของรูปเจ้าแม่กวนไม้แกะสลัก 1 องค์
ส่วนการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากความเครียดเรื่องงาน และเรื่องความรักเรื่องครอบครัว ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โคกกลอย ได้ให้ญาติติดต่อมารับศพทั้งสองไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สิบเอกธนพล เอี่ยมบุญก่อ เจ้าหน้าที่จิตอาสากู้ภัย กล่าวว่า สะพานสารสินเดิมที เป็นสะพานเล็กด้านล่างเป็นสะพานที่มีตำนานเมื่อปี พ.ศ.2516 เดือนกุมภาพันธ์ ว่ามีตำนานเรื่องของ โก้ดำกับพี่อิ๋ว ได้สร้างตำนานนี้ขึ้นโดยทั้ง 2 คนได้นำผ้าขาวม้าผูกติดตัวกันแล้วโดดสะพานสารสินแห่งนี้และกลับได้ลอยไปติดที่หาดบางขวัญ และมาถึงเมื่อปีพ.ศ 2568 ใช้เวลา 52 ปีก็มีตำนานคู่รักคู่หนึ่งได้สร้างตำนานขึ้นมาอีกเป็นคู่ที่ 2 ที่ทั้งสองคนได้ตกลงร่วมใจกันที่ทั้งคู่ได้ร่วมสร้างตำนาน
ทั้งคู่เป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ขับรถมาเพื่อมาสร้างตำนานที่นี่ ที่คนที่รักกันทั้งสองได้มาสร้างความรักจากที่นี่ โดยการมาจบชีวิตกันที่นี่ โดยทางญาติได้นำศพทั้งสองมาบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งฝากถึงคู่รักที่อยู่ข้างหลัง ความรักเป็นเรื่องของคนทั้ง 2 คน ที่เป็นความรักบริสุทธิ์ จึงต้องให้โอกาสคู่รัก คู่ต่อไปที่มีปัญหาอยู่ ให้เป็นปัญหาของคู่รักที่ต้องคุยกัน พวกเราที่เป็นญาติพี่น้องก็ต้องดูและให้กำลังใจกันและไม่อยากให้มีตำนานรักในคู่ที่ 3
ซึ่งใครที่มีปัญหาเรื่องความรัก ก็อยากให้หาคนที่รู้ใจ หรือ ญาติพี่น้องที่เชื่อใจได้หรือสายด่วนโรงพยาบาลใกล้บ้านก็ได้ และจะให้คุยกันทางออกดีกว่า มิฉะนั้นถ้าหาทางออกไม่ได้ จะมาสร้างตำนานอีกเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ขับรถมากว่า 200 กิโลเมตร เพื่อมาจบชีวิตที่สะพานสารสิน
ส่วนรถยนต์คันดังกล่าว ได้นำมาไว้ที่ สภ.โคกกลอย จากการตรวจสอบภายในรถพบเอกสารสำคัญที่อยู่ในรถ เช่น ภาพถ่าย ผู้ตายทั้ง 2 ได้ทำบุญ ตามสถานที่วัดต่าง ๆ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เชื่อว่าสาเหตุนั้นมาจากปัญหาเรื่องความรัก ไม่สมหวัง ถูกผู้ใหญ่กีดกัน เป็นเหตุให้ก่อเหตุเศร้าในที่สุด
