ทัพภาค 2 ชี้เขมรวางทุ่นระเบิด เจตนาลวงเข้าไปในพื้นที่สังหาร หมายเอาชีวิต

กองทัพภาค 2 ชี้เขมรวางทุ่นระเบิด 3-6 ลูกแบบสลับฟันปลา เจตนาลวงเข้าไปในพื้นที่สังหาร หมายเอาชีวิตทหารไทย ผิดหลักสากล
กองทัพภาค 2 ได้โพสต์ข้อความให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง ทุ่นระเบิด PMN-2 และรูปแบบการวางทุ่นระเบิดแบบใหม่ที่ตรวจพบในพื้นที่ชายแดนไทย โดยระบุว่า “โดยจากหลักฐานที่รวบรวมมาจากในที่เกิดเหตุ ซึ่งในบางจุดทางเจ้าหน้าที่พบเป็นพัสดุที่ใส่ PMN-2 นำเข้ามาก่อนวาง ทำให้รู้ว่าทุกครั้งจะมีทุ่นระเบิดในจุดที่เกิดเหตุประมาณ 6 ทุ่น
ส่วนใหญ่มักพบทุ่นระเบิดใหม่ การวางทุ่นระเบิดของฝ่ายกัมพูชา จะวางลักษณะเป็นกลุ่มจำนวน 3-6 ลูก โดยการวางจะวางในรูปแบบดักซ้าย-ขวา-หน้า-หลัง แบบสลับฟันปลา ในเส้นทางที่คาดว่าฝ่ายไทยใช้ในการลาดตระเวนพื้นที่ หรือใช้การลวงให้เดินเข้าไปในเส้นทางพื้นที่สังหาร (Killing Zone) เช่น
– ตะโกนเรียกชวนให้เกิดการทะเลาะ แล้วเดินเข้าไปเหยียบ
– ทำการตัดลวดหีบเพลง เพื่อให้ทหารไทยเดินเข้าไปซ่อมแซมวางใหม่แล้วเหยียบ
– ใช้การวางก่อนถอนตัวในพื้นที่ที่ทางทหารไทยเข้ายึดครองได้
– กัมพูชาใช้การลาดตระเวนเข้ามาในเขตไทย เมื่อถูกให้ผลักดันออกไปนอกพื้นที่ ก็จะแอบมาวางในเวลากลางคืน เพราะรู้ว่าทหารไทยต้องเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ใหม่ในวันรุ่งขึ้น
ทั้งหมดนี้เป็นพฤติกรรมที่ล้วนแล้วแต่ส่อเจตนามุ่งหมายเอาชีวิตต่อทหารไทย อย่างไร้มนุษยธรรม และผิดหลักสากลตามอนุสัญญาออตาวา
