เปิดประวัติ จุฑาทิพย์ วิลาด เคยนั่งกรรมการหลายบริษัท

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 พ.ย. 2568 17:43 น.| อัปเดต: 20 พ.ย. 2568 17:45 น.
3,734
จุฑาทิพย์ วิลาด คือใคร

อ้างอิงข้อมูลจาก CredenData พบชื่อ ประวัติ ของ จุฑาทิพย์ วิลาด มีชื่อปรากฎอยู่ในกรรมการบริษัทหลายบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่ปิดกิจการไปแล้ว ดังนี้

นิวเจน แอร์เวย์ส จำกัด

(ชื่อเดิม : สบายดี แอร์เวย์ส จำกัด)

ชื่อนิติบุคคลภาษาอังกฤษ : NEWGEN AIRWAYS COMPANY LIMITED
วัตถุประสงค์ : การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศที่มีตารางเวลา
เลขนิติบุคคล : 0105555099818
ชื่่อประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
สถานะนิติบุคคล : ฟื้นฟู

หมายถึง นิติบุคคลที่ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินแต่ยังมีความเป็นไปได้ที่จะดำเนินกิจการต่อไปได้ จึงอยู่ระหว่างกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และองค์กรเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินงานได้ตามปก

ทั้งนี้ สายการบินนิวเจนแอร์เวย์ เป็นสายการบินนานาชาติของไทย ดำเนินการโดยบริษัท นิวเจน แอร์เวย์ส จำกัด เน้นเที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน มีการให้บริการทั้งแบบปกติและแบบเช่าเหมาลำ มีท่าอากาศยานหลัก 6 แห่งคือ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง, ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่, ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี, ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา-พัทยา ระยอง, ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และ ท่าอากาศยานนครราชสีมา รวมกับ จุดหมายปลายทาง 30 เมืองในประเทศจีน

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 นิวเจนแอร์เวย์สได้แจ้งขอหยุดทำการบินต่อสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่ง กพท. ตรวจสอบไม่พบว่ามีผู้โดยสารตกค้างหรือได้รับผลกระทบ จึงอนุมัติให้หยุดทำการบินได้

ในปีเดียวกันทางสายการบินก็ได้ปลดประจำการเครื่องบินทุกลำ โดยทยอยคืนเครื่องบินให้กับบริษัทผู้ให้เช่าเครื่องบิน และได้ส่งคืนไปครบทั้งหมดในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

สกาย เคเทอริ่ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคลภาษาอังกฤษ : SKY CATERING COMPANY LIMITED
วัตถุประสงค์ : การบริการด้านการจัดเลี้ยง
เลขนิติบุคคล : 0105560171823
ชื่่อประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
สถานะนิติบุคคล : เสร็จการชำระบัญชี

หมายถึง เลิกบริษัทแล้ว จัดการกับทรัพย์สินหนี้สิน คืนทุนแล้ว

อะโกร โกลบอล จำกัด

ชื่อนิติบุคคลภาษาอังกฤษ : AGRO GLOBAL COMPANY LIMITED
วัตถุประสงค์ : การปลูกพืชล้มลุกที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ (ยกเว้นข้าวโพด เลี้ยงสัตว์)
เลขนิติบุคคล : 0105556111901
ชื่่อประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
สถานะนิติบุคคล : เสร็จการชำระบัญชี

เจ.พี คอร์ท จำกัด

ชื่อนิติบุคคลภาษาอังกฤษ : J.P. COURT CO.,LTD.
วัตถุประสงค์ : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย
เลขนิติบุคคล : 0105551063487
ชื่่อประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
สถานะนิติบุคคล : เสร็จการชำระบัญชี

ไทย-อาฟริกา เฟรนชิฟ เทรดดิ้ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคลภาษาอังกฤษ : THAI-AFRICA FRIENDSHIP TRADING CO.,LTD.
วัตถุประสงค์ : การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน
เลขนิติบุคคล : 0105548161562
ชื่่อประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
สถานะนิติบุคคล : ร้าง

หมายถึง ไม่มีการดำเนินการธุรกิจมาเป็นเวลานาน และ/หรือ ไม่ยื่นงบการเงินประจำปีติดต่อกันเกิน 3 ปี ทำให้ สิ้นสภาพทางกฎหมาย ไม่สามารถทำนิติกรรมใดๆ ได้ แต่ยังคงมี ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้ถือหุ้น อยู่.

ล่าสุด (19 พ.ย. 68) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญรัตนาภรณ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้น จตุตถจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 3

เนื่องจาก นางสาวจุฑาทิพย์ วิลาด มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในการที่จะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญรัตนาภรณ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้น จตุตถจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 3 ของนางสาวจุฑาทิพย์ วิลาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2568

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน

