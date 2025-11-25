ดูดวง

งานเข้า! 4 ราศี ดวงเจ้านายเพ่งเล็ง ทำดีเสมอตัว ทำพลาดโดนขยี้

เผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 05:00 น.
53
ดูดวงวันนี้ 26 11 68

หมอดูเตือน 4 ราศี (มังกร, กันย์, เมษ, กรกฎ) ดวงการงานเข้าสู่โหมดตึงเครียด ถูกจับตามองเป็นพิเศษ ทำพลาดเล็กน้อยอาจเป็นเรื่องใหญ่

บรรยากาศในที่ทำงานของบางราศีอาจเริ่มไม่ปกติ ช่วงนี้ดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับการงานและความกดดันกำลังโคจรมาเล็งดวงชะตา ส่งผลให้คุณกลายเป็น “เป้าสายตา” ของเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาโดยไม่รู้ตัว

หมอดูได้ออกมาเตือน 4 ราศี ที่ดวงการงานกำลังเข้าสู่ช่วงตึงเครียด อยู่ในสภาวะ “ทำดีเสมอตัว” แต่หาก “ทำพลาด” แม้เพียงเล็กน้อย ก็อาจถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นใหญ่โต หรือโดนขยี้จนเสียความมั่นใจได้

สำหรับ 4 ราศี ที่ต้องทำงานด้วยความรอบคอบเป็นสองเท่า ได้แก่

1. ราศีมังกร

โดยธรรมชาติชาวราศีมังกรเป็นคนจริงจังกับงานและมีความทะเยอทะยานสูง ทำให้คุณมักอยู่ในสายตาของหัวหน้าอยู่แล้ว แต่ในช่วงนี้ ความคาดหวังจากเจ้านายจะสูงขึ้นเป็นทวีคูณ พวกเขาจะจับตามองทุกฝีก้าวของคุณ งานที่เคยผ่านง่ายๆ อาจถูกตรวจสอบละเอียดขึ้น ขอให้คุณอดทนและรักษามาตรฐานไว้

2. ราศีกันย์

ชาวราศีกันย์เป็นคนทำงานละเอียด รอบคอบ แต่ช่วงนี้ความละเอียดของคุณอาจถูกมองว่า “ช้า” หรือ “ย้ำคิดย้ำทำ” เจ้านายอาจเริ่มเข้ามาจ้ำจี้จ้ำไช หรือตั้งคำถามกับการทำงานของคุณมากขึ้น หากคุณทำพลาดในจุดที่คนอื่นมองว่าคุณน่าจะเก่งที่สุด คุณจะโดนตำหนิหนักกว่าคนอื่น

3. ราศีเมษ

ด้วยพลังงานที่ล้นเหลือและความเป็นผู้นำ ชาวราศีเมษมักชอบทำงานเชิงรุก แต่ช่วงนี้การตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวของคุณ อาจถูกเจ้านายมองว่าเป็นการข้ามหน้าข้ามตา หรือก้าวร้าวเกินไป พวกเขาจะคอยเพ่งเล็งว่าคุณทำอะไรที่ “นอกกรอบ” หรือไม่ ต้องระวังการสื่อสารให้มาก

4. ราศีกรกฎ

ชาวราศีกรกฎเป็นคนทุ่มเทกับงานและใส่ใจคนรอบข้าง แต่ช่วงนี้ความรู้สึกอ่อนไหวของคุณอาจถูกทดสอบ เจ้านายอาจโยนงานหนัก หรือกดดันคุณมากกว่าปกติ เพื่อดูปฏิกิริยา หากคุณแสดงความอ่อนแอ หรือทำงานพลาดเพราะความเครียด อาจถูกมองว่าไม่พร้อมสำหรับงานชิ้นใหญ่

คำแนะนำส่งท้าย

สำหรับ 4 ราศีนี้ ขอให้ “อดทน” และ “รอบคอบ” เป็นคาถาประจำใจ พยายามทำงานทุกอย่างให้มีหลักฐานชัดเจน ตรวจสอบซ้ำก่อนส่งงาน และพยายามอย่าสร้างศัตรูในที่ทำงาน ช่วงนี้อยู่แบบเงียบๆ ทำงานของตัวเองให้ดีที่สุด แล้วพายุลูกนี้จะผ่านไป

sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

