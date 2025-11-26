เพจดัง จี้ สาธารณสุขฯ ยอมรับความจริง รพ.หาดใหญ่ ขาดอาหาร
Drama Addict จี้ กระทรวงสาธารณสุข ยอมรับความจริง โรงพยาบาลหาดใหญ่ขาดแคลนอาหาร ล่าสุดประสานเอกชนเข้าช่วยแล้ว
เพจ กระทรวงสาธารณสุข ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กโต้กระแสข่าวเรื่องผู้ป่วยและบุคลากรแพทย์ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ขาดแคลนอาหาร โดยระบุว่า “ข้อมูล รพ.หาดใหญ่ ไม่มีอาหาร สำหรับผู้ป่วยและญาติตั้งแต่ เย็นวันนี้ (25 พ.ย. 68) ไม่เป็นความจริง รพ.หาดใหญ่ ทำอาหารเองส่วนหนึ่ง และ รพ.สงขลา จัดส่งไปให้มื้อละ 1000 กล่อง ตั้งแต่เย็นวันนี้ (25 พ.ย. 68) เป็นต้นไป”
อย่างไรก็ตามเพจ Drama Addict ก็ได้เข้ามาเขียนข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “แต่คุณหมอของทางโรงบาลหาดใหญ่ติดต่อมาบอกว่ามีข้าวกินวันนี้เป็นวันสุดท้ายพรุ่งนี้ไม่มีข้าวกินแล้วนะครับ เค้าประสานมาขอข้าวจากภาคเอกชน ตอนนี้ซีพีเอฟกำลังจะเอาข้าวกล่องไปให้ 500 ชุดครับ”
ก่อนจะทางเพจ Drama Addict โพสต์แชตพูดคุยกับบุคลากรทางแพทย์ที่ประสบปัญหา พร้อมเขียนข้อความอีกด้วยว่า “เรียนกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ขั้นแรกของการแก้ไขปัญหาคือการยอมรับความจริงครับ”
