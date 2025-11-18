ข่าว

Thai Vietjet จัดโปรฯ บินในประเทศ เริ่มต้นเที่ยวละ 223 บาท สู่ 9 เส้นทางทั่วไทย

sukanlaya s.เผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 14:00 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 14:57 น.
61
Thai Vietjet บินในประเทศเริ่มต้นแค่ 332 บาท รวมภาษีแล้ว

Thai Vietjet จัดโปรท้ายปี บินในประเทศเริ่มต้นแค่ 223 บาท สู่ 9 เส้นทางยอดนิยม ทั้งภูเก็ต-กระบี่ -เชียงใหม่-อุดรฯ รีบจองก่อนพลาด เช็กเวลา-ราคาผ่านเว็บไซต์

คอเที่ยวและนักเดินทางเตรียมเฮ! สำหรับใครที่กำลังวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศช่วงปลายปี ไทยเวียตเจ็ท (Thai Vietjet) ออกมาจุดพลุโปรโมชั่นสุดร้อนแรง ด้วยการเสนอราคาบัตรโดยสารราคาสุดคุ้ม เตรียมแพ็คกระเป๋าเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศจังหวัดต่าง ๆ ทั่วไทยเป็นเรื่องง่ายและประหยัดกว่าเดิม

ไทยเวียตเจ็ทประกาศจัดโปรโมชั่นเที่ยวบินในประเทศ ด้วยราคาเริ่มต้นที่ถูกที่สุดเพียง 223 บาทเท่านั้น ครอบคลุมเส้นทางบินไปยังจังหวัดหลัก ๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่, ภูเก็ต, กระบี่, สุราษฎร์ธานี, อุดรธานี, ขอนแก่น อุบลราชธานี, เชียงราย และ หาดใหญ่ เช็กเวลาเดินทางและราคาได้ที่เว็บไซต์ www.vietjetair.com

สรุปราคาบัตรโดยสารทุกเส้นทาง

  • กรุงเทพ – เชียงใหม่ เริ่มต้นเที่ยวละ 306 บาท
  • เชียงใหม่ – กรุงเทพ เริ่มต้นเที่ยวละ 290 บาท
  • กรุงเทพ – เชียงราย เริ่มต้นเที่ยวละ 309 บาท
  • เชียงราย – กรุงเทพ เริ่มต้นเที่ยวละ 312 บาท
  • กรุงเทพ – กระบี่ เริ่มต้นเที่ยวละ 290 บาท
  • กระบี่ – กรุงเทพ เริ่มต้นเที่ยวละ 254 บาท
  • กรุงเทพ – ภูเก็ต เริ่มต้นเที่ยวละ 280 บาท
  • ภูเก็ต – กรุงเทพ เริ่มต้นเที่ยวละ 311 บาท
  • กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี เริ่มต้นเที่ยวละ 304 บาท
  • สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ เริ่มต้นเที่ยวละ 247 บาท
  • กรุงเทพ – หาดใหญ่ เริ่มต้นเที่ยวละ 304 บาท
  • หาดใหญ่ – กรุงเทพ เริ่มต้นเที่ยวละ 304 บาท
  • กรุงเทพ – ขอนแก่น เริ่มต้นเที่ยวละ 307 บาท
  • ขอนแก่น – กรุงเทพ เริ่มต้นเที่ยวละ 249 บาท
  • กรุงเทพ – อุบลราชธานี เริ่มต้นเที่ยวละ 300 บาท
  • อุบลราชธานี – กรุงเทพ เริ่มต้นเที่ยวละ 247 บาท
  • กรุงเทพ – อุดรธานี เริ่มต้นเที่ยวละ 304 บาท
  • อุดรธานี – กรุงเทพ เริ่มต้นเที่ยวละ 223 บาท
Thai Vietjet
ภาพจาก Facebook : Vietjet

sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

