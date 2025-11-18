Thai Vietjet จัดโปรฯ บินในประเทศ เริ่มต้นเที่ยวละ 223 บาท สู่ 9 เส้นทางทั่วไทย
Thai Vietjet จัดโปรท้ายปี บินในประเทศเริ่มต้นแค่ 223 บาท สู่ 9 เส้นทางยอดนิยม ทั้งภูเก็ต-กระบี่ -เชียงใหม่-อุดรฯ รีบจองก่อนพลาด เช็กเวลา-ราคาผ่านเว็บไซต์
คอเที่ยวและนักเดินทางเตรียมเฮ! สำหรับใครที่กำลังวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศช่วงปลายปี ไทยเวียตเจ็ท (Thai Vietjet) ออกมาจุดพลุโปรโมชั่นสุดร้อนแรง ด้วยการเสนอราคาบัตรโดยสารราคาสุดคุ้ม เตรียมแพ็คกระเป๋าเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศจังหวัดต่าง ๆ ทั่วไทยเป็นเรื่องง่ายและประหยัดกว่าเดิม
ไทยเวียตเจ็ทประกาศจัดโปรโมชั่นเที่ยวบินในประเทศ ด้วยราคาเริ่มต้นที่ถูกที่สุดเพียง 223 บาทเท่านั้น ครอบคลุมเส้นทางบินไปยังจังหวัดหลัก ๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่, ภูเก็ต, กระบี่, สุราษฎร์ธานี, อุดรธานี, ขอนแก่น อุบลราชธานี, เชียงราย และ หาดใหญ่ เช็กเวลาเดินทางและราคาได้ที่เว็บไซต์ www.vietjetair.com
สรุปราคาบัตรโดยสารทุกเส้นทาง
- กรุงเทพ – เชียงใหม่ เริ่มต้นเที่ยวละ 306 บาท
- เชียงใหม่ – กรุงเทพ เริ่มต้นเที่ยวละ 290 บาท
- กรุงเทพ – เชียงราย เริ่มต้นเที่ยวละ 309 บาท
- เชียงราย – กรุงเทพ เริ่มต้นเที่ยวละ 312 บาท
- กรุงเทพ – กระบี่ เริ่มต้นเที่ยวละ 290 บาท
- กระบี่ – กรุงเทพ เริ่มต้นเที่ยวละ 254 บาท
- กรุงเทพ – ภูเก็ต เริ่มต้นเที่ยวละ 280 บาท
- ภูเก็ต – กรุงเทพ เริ่มต้นเที่ยวละ 311 บาท
- กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี เริ่มต้นเที่ยวละ 304 บาท
- สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ เริ่มต้นเที่ยวละ 247 บาท
- กรุงเทพ – หาดใหญ่ เริ่มต้นเที่ยวละ 304 บาท
- หาดใหญ่ – กรุงเทพ เริ่มต้นเที่ยวละ 304 บาท
- กรุงเทพ – ขอนแก่น เริ่มต้นเที่ยวละ 307 บาท
- ขอนแก่น – กรุงเทพ เริ่มต้นเที่ยวละ 249 บาท
- กรุงเทพ – อุบลราชธานี เริ่มต้นเที่ยวละ 300 บาท
- อุบลราชธานี – กรุงเทพ เริ่มต้นเที่ยวละ 247 บาท
- กรุงเทพ – อุดรธานี เริ่มต้นเที่ยวละ 304 บาท
- อุดรธานี – กรุงเทพ เริ่มต้นเที่ยวละ 223 บาท
