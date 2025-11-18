ต๊ะ นารากร ขอโทษคนญี่ปุ่น หลังคลิปดราม่า แจ็กแปปโฮ ทำประเทศไทยเสียชื่อ

ต๊ะ นารากร เคลื่อนไหวแล้ว ปมดราม่าคลิป แจ็กแปปโฮ ถอดเสื้อเต้นหน้าลอว์สันวิวภูเขาไฟฟูจิ ลั่น ขอโทษคนญี่ปุ่น คนไทยไม่ได้ไร้มารยาทแบบนั้นทุกคน
ยังคงเป็นประเด็นที่ร้อนแรงที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่สองแล้ว สำหรับกรณี แจ็กแปปโฮ ทำคอนเทนต์ถอดเสื้อเส้นบนหลังคารถหน้าลอว์สันวิวฟูจิ ที่ประเทศญี่ปุ่น ทำทัวร์ไทยและสื่อญี่ปุ่นจวกยับพฤติกรรมไม่เหมาะสมของยูทูบเบอร์รายนี้ทำให้คนไทย รวมถึงนักท่องเที่ยวเอเชียโดนหางเลขไปด้วย
ล่าสุดช่วงเช้าวันนี้ (18 พ.ย. 68) ทางด้าน ต๊ะ นารากร ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรชื่อดัง ก็ได้เคลื่อนไหวถึงประเด็นดราม่าระดับประเทศในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดยโพสต์ภาพที่ระบุข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่น และภาษาไทยว่า “ในฐานะคนไทย ฉันขอโทษต่อความเดือดร้อนที่อินฟลูคนนั้นได้ก่อขึ้นค่ะ”
พร้อมแคปชั่นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุว่า “ฉันอยากบอกว่าคนไทยไม่ได้หยาบคายและไร้มารยาทแบบคนนั้นทุกคน คนไทยส่วนใหญ่เป็นคนดี I want to say that not all Thai people are rude and impolite like that person. Most Thai people are kind and well-mannered.”
