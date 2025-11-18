สั่งคุก 9 วัน หนุ่มออสซี่ คว้าตัว ‘อาริอาน่า แกรนเด’ อัยการร้องโทษหนัก ก่อเหตุซ้ำซาก
ศาลสิงคโปร์สั่งจำคุก 9 วัน ชายออสซี่บุกคว้าตัว ‘อาริอาน่า แกรนเด’ กลางงานพรีเมียร์ Wicked ขุดพบประวัติ ก่อเหตุมาแล้วต่อเนื่องบุกคอนเสิร์ต-สนามกีฬา หวังปั่นยอดวิว
ข่าวใหญ่ในวงการบันเทิง ศาลสิงคโปร์ได้ตัดสินลงโทษ จอห์นสัน เหวิน หรือ Pyjama Man อินฟลูเอนเซอร์ชาวออสเตรเลีย จำคุกเป็นเวลา 9 วัน ข้อหาบุกลวนลามและก่อความรำคาญในที่สาธารณะกับ อาริอาน่า แกรนเด ซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูด กลางงานพรีเมียร์ภาพยนตร์ Wicked: For Good
นายจอห์นสัน เหวิน (Johnson Wen) อินฟลูเอนเซอร์วัย 26 ปี เป็นที่รู้จักในฐานะสเตจครัชเชอร์ หรือผู้ที่ชอบบุกรุกเวทีและงานอีเวนต์ ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานก่อความรำคาญในที่สาธารณะ (Public Nuisance) จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานเอเชียพรีเมียร์ภาพยนตร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
คลิปวิดีโอจากโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็น นายจอห์นสัน เหวิน กระโดดข้ามแผงกั้น พุ่งเข้าหา อาริอาน่า แกรนเด ซึ่งแสดงอาการตกใจอย่างเห็นได้ชัดและคว้าไหล่ของเธอไว้จากนั้นก็กระโดดโลดเต้นอย่างมีความสุข ขณะที่ ซินเธีย เอริโว่ (Cynthia Erivo) เพื่อนนักแสดงรีบเข้ามากระชากตัวเขาออกไปทันที
ต่อมา อินฟลูฯ หนุ่มพยายามจะกระโดดข้ามเครื่องกั้นเป็นครั้งที่สอง แต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหยุดเขาไว้ได้และจับตัวเขาไว้กับพื้น
เหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดกระแสวิจารณ์อย่างรุนแรง เพราะหลายคนชี้ว่าพฤติกรรมนี้เป็นการสร้างบาดแผลซ้ำ (re-traumatizing) ให้กับ อาริอาน่า แกรนเด เคยเผชิญเหตุระเบิดฆ่าตัวตายในคอนเสิร์ตที่แมนเชสเตอร์เมื่อปี 2017 มีผู้เสียชีวิต 22 ราย และบาดเจ็บหลายร้อยคน
อัยการระบุว่า เหวินเป็นนักบุกรุกต่อเนื่อง เขามักจะเผยแพร่พฤติกรรมของตนเพื่อสร้างชื่อเสียงบนโลกออนไลน์ ก่อนหน้านี้เคยโพสต์วิดีโอขณะบุกรุกคอนเสิร์ตของ เคที เพอร์รี และ เดอะ วีคเอนด์ นอกจากนี้ยังบุกรุกสนามแข่งขันกีฬาต่าง ๆ มาแล้วหลายครั้ง สื่อออสเตรเลียรายงานว่า เขาถูกห้ามเข้าสนามกีฬาบางแห่งและถูกปรับเงินจำนวนมากมาแล้ว
ตำรวจสิงคโปร์จับกุม จอห์นสัน เหวิน ในวันรุ่งขึ้นและตั้งข้อหาก่อความรำคาญในที่สาธารณะ สั่งจำคุก 9 วัน ซึ่งเจ้าตัวยอมรับสารภาพ อัยการเรียกร้องให้จำคุก 1 สัปดาห์ อ้างว่าเขาเผยแพร่พฤติกรรมเพื่อสร้างความนิยมทางออนไลน์ ขณะที่ผู้ก่อเหตุแจ้งต่อศาลเพื่อบรรเทาโทษว่าเขาจะไม่ทำอีก
อย่างไรก็ดี ตามกฎหมายสิงคโปร์ เขาอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด 3 เดือน ปรับสูงสุด $2,000 (ประมาณ 64,000 บาท) หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อมูลจาก : bbc
