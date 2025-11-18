ไทย-กัมพูชา เริ่มถกแล้ว เตรียมปักหมุดชั่วคราว หนองหญ้าแก้ว-หนองจาน
ไทย-กัมพูชา เริ่มประชุมเตรียมปักหมุดชั่วคราว ระหว่างหลักเขตแดนที่ 42-47 “บ้านหนองจาน” หลังกัมพูชาเลื่อนประชุม 1 วัน เหตุเขมรอ้างส่งข้อมูลไม่ทัน
18 พฤศจิกายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณหน้าด่านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ว่าในวันนี้ ฝ่ายไทยมีกำหนดประชุมร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อเตรียมการปักหมุดชั่วคราวบริเวณแนวชายแดน หลังจากที่การประชุมต้องเลื่อนออกไป 1 วัน เนื่องจากฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าไม่สามารถส่งข้อมูลได้ทัน
ล่าสุด ตัวแทนฝ่ายกัมพูชา นำโดย นายสลวย โบรา หัวหน้าคณะ ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายไทยแล้ว ณ ห้องประชุมกองร้อยทหารพรานที่ 1201 ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12
สำหรับคณะตัวแทนฝ่ายไทย นำโดย พ.อ.เกรียงไกร บุญเติม หัวหน้าคณะปฏิบัติการ OG ฝ่ายไทย และผู้อำนวยการกองภูมิศาสตร์ กรมแผนที่ทหาร พร้อมด้วย พ.อ.ยุทธพล สุจริต แม่กองสนามฯ กรมแผนที่ทหาร คาดว่าจะใช้เวลาในการประชุมประมาณ 3 ชั่วโมง
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการปักหมุดชั่วคราว บริเวณแนวชายแดนระหว่างหลักเขตแดนที่ 42 ถึง 47 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว และบ้านหนองจาน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การปักหมุดเขตแดนดังกล่าว เป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) และคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขปัญหาแนวพื้นที่ชายแดน โดยจังหวัดสระแก้วเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่กำหนดให้ดำเนินการปักหมุดชั่วคราว
