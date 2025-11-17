บันเทิง

มิสทีนกัมพูชา หลุดสุนทรพจน์ “ไทยเริ่มสงครามก่อน” เล่นบทเหยื่อจนมงฯ ลง (คลิป)

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 15:13 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 15:26 น.
95
มิสทีนกัมพูชา 2025
แฟ้มภาพ

ชูรี (Chouri Laorhours) ผู้เข้าประกวดมิสทีนกัมพูชา กล่าวสุนทรพจน์บนเวที Miss Teen Cambodia 2025 จนคว้ามงกุฏ สื่อตามขุดวีกรรมนางงามขแมร์ ไม่ใช่รายแรกเคลื่อนไหวเล่นบทเหยื่อต่อหน้าสื่อโลก

กลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อ ชูรี ลอร์เฮิร์ส (Chouri Laorhours) ผู้เข้าประกวดมิสทีนกัมพูชา อายุ 17 ปี ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์บนเวที Miss Teen Cambodia 2025 โดยเธอพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thailand start the War” หรือประเทศไทยเป็นผู้เริ่มสงคราม

เธอพูดอีกว่า “กัมพูชาและไทยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมาโดยตลอด แต่ตอนนี้ไม่ เพราะประเทศไทยเริ่มสงครามอย่างที่เราไม่เคยขอ เราไม่ต้องการต่อสู้ เราแค่ต้องการความสงบสุข เราไม่ใช่ศัตรู เราเป็นเพื่อนบ้าน มนุษย์ผู้สมควรได้รับความปลอดภัยและอนาคตที่ปราศจากความเกลียดชังและสงคราม ขอบคุณค่ะ”

มิสทีนกัมพูชา เล่นบทเหยื่อ
แฟ้มภาพ

จากนั้นเธอได้เริ่มกะพริบตาเหมือนกำลังจะร้องไห้ ก่อนจะพูดต่อว่า “หมู่บ้านเปรยจันท์ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2025” แล้วเช็ดที่บริเวณดวงตา แล้วกล่าวอีกว่า “สงครามไม่ใช่ทางออก การเจรจา และสันติภาพต่างหาก คือทางออกที่ดีที่สุด”

นอกจากนี้ ชูรี ยังกล่าวเป็นภาษาบ้านเกิดโดยทวงคืนทหารเชลย 18 นาย บนเวทีด้วยเช่นเดียวกัน

มิสทีนกัมพูชากล่าวสุนทรพจน์
แฟ้มภาพ
มิสทีนกัมพูชา ไทยเป็นผู้เริ่มสงคราม
แฟ้มภาพ

ทั้งนี้หลังกล่าวสุนทรพจน์ เธอได้รับเสียงปรบมือจากผู้ชมขาวกัมพูชา ก่อนที่เวลาต่อมาจะฝ่าด่านกระทั่งคว้ามงกุฏนางงามเขมรในตำแหน่งชนะเลิศบนเวที “มิสทีนกัมพูชา 2025 (Miss Teen Cambodia 2025)”

มิสทีนกัมพูชา
แฟ้มภาพ

อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นางงามเขมรอ้างตัวเป็นเหยื่อ เพราะไม่กี่วันก่อนหน้านี้ พิชชี่ สาวที่เคยคว้าตำแหน่งมิสแกรนด์กัมพูชา 2022 ได้โพสต์คลิปกล่าวว่า “ในฐานะชาวกัมพูชาเรียกร้องให้มีการสอบสวน ระหว่างประเทศเพื่อค้นหาความจริงและความยุติธรรม ขอให้นานาชาติแสวงหาความจริง”

เช่นเดียวกับ นาโน อดีตมิสแกรนด์กัมพูชา หรือแม้แต่ “ไท เนียรี โสเจียตา” หรือ “ฟิยาตา” มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 ที่ประกวดอยู่ในเมืองไทยในตอนนี้ต่างเคยโพสต์คลิปกล่าวหาว่า ไทยเริ่มสงครามก่อนทั้งที่ข้อเท็จจริงสวนทางกับรายงานของสำนักข่าวทั้งในไทยและทั่วโลก.

Laor Hours เฟซบุ๊กมิสทีน กัมพูชา
ภาพ Facebook @laorhours.yaya
ภาพ Facebook @visal.single.16
มิสทีนกัมพุชา 2025
ภาพ Facebook @benniemusicpage
ผู้เข้าประกวดมิสทีนกัมพูชา MCT28
ภาพ Facebook @Miss Teen Cambodia

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

