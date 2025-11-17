เชลยศึกเขมร หลังไทยปล่อยตัว ฉีกสัญญากลับไปรบ สื่อกัมพูชา ยกย่องเป็นวีรบุรุษ
ทหารกัมพูชาที่ไทยปล่อยตัวเพราะป่วยหนัก กลับถูกส่งไปรบที่แนวหน้าอีกครั้ง แม้เซ็นสัญญาแล้วว่าจะไม่กลับไปรบอีก ด้านสื่อเขมรยกย่องเป็นวีรบุรุษ
เพจเฟซบุ๊ก “กองทัพบก ทันกระแส” ได้โพสต์ข้อความและรูปภาพของ นายลิม ซัมเอ็ง ทหารกัมพูชาที่เคยถูกฝ่ายไทยจับกุมเป็นเชลยศึกจากเหตุสู้รบครั้งที่ผ่านมา และล่าสุดได้กลับไปประจำการที่แนวหน้าอีกครั้ง
โดยเพจ กองทัพบก ทันกระแส ระบุข้อความว่า “เขมรไม่สนสัญญาอะไรทั้งนั้น เชลยศึกที่ไทยปล่อยตัว (ส.ค. 68) เซ็นสัญญา ไม่กลับมารบไว้ ล่าสุด ออกข่าวเป็นฮีโร่ กลับเข้าสู่หน้าแนว “ลายเซ็นต์ก็แค่น้ำหมึก” #สันติภาพไม่มีอยู่จริง”
นายลิม ซัมเอ็ง เป็นหนึ่งในเชลยศึกกัมพูชา 20 นาย ที่ถูกควบคุมตัวไว้หลังจากที่ทหารกัมพูชายอมจำนนจากการสู้รบ โดยเขาเป็น 1 ใน 2 นาย ที่ฝ่ายไทยตัดสินใจปล่อยตัวกลับประเทศก่อนกำหนดเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2568 ที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เนื่องจากทั้งคู่มีอาการป่วยหนักและสติฟั่นเฟือน ซึ่งการปล่อยตัวครั้งนั้นอยู่บนพื้นฐานของหลักมนุษยธรรม
ด้านสื่อของกัมพูชา Fresh News Daily ได้โพสต์รูปภาพนายลิม ซัมเอ็ง พร้อมระบุข้อความว่า “พี่น้องยังจำวีรบุรุษทหารของเราที่ชื่อ “ลิม ซัมเอ็ง” กันได้ไหม เขาคือคนที่เคยถูกทหารไทยจับกุมตัวไปแล้วเพิ่งถูกปล่อยกลับมา ตอนนี้เขาหายดีเป็นปกติ และได้กลับไปประจำการที่แนวหน้าอีกครั้งแล้ว นี่คือจิตวิญญาณอันองอาจกล้าหาญและแน่วแน่ที่สุดของวีรบุรุษแห่งกองทัพกัมพูชา ผู้ไม่เคยยอมถอยไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ”
