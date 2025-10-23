“เทพมนตรี” ปูด ประชุม JBC หลอกชาวบ้าน ปมหลักเขต บ้านหนองจาน อ้างตกลงกันไม่ได้
“เทพมนตรี” แฉ JBC หลอกชาวบ้าน ชี้ที่อ้างว่าตกลงหลักเขต 43-45 ได้แล้วไม่จริง ที่แท้แค่ตกลงหาหมุดชั่วคราวใหม่ในพื้นที่ 42-47 เท่านั้น
23 ตุลาคม 2568 นายเทพมนตรี ลิมปพยอม นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว วิพากษ์วิจารณ์ผลการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย-กัมพูชา กรณีปัญหาพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว โดยมองว่าเป็นการหลอกชาวบ้าน และชี้ว่าข้อตกลงที่เคยระบุว่าตกลงกันได้แล้วนั้น ไม่เป็นความจริง
นายเทพมนตรี ระบุว่า “การประชุม JBC กรณีบ้านหนองจานและบ้านหนองจาน หลอกชาวบ้าน จากข้อ 6 . ด้านล่าง ที่เคยบอกว่าตกลงกันได้แล้ว 45 หลักเขตในการประชุม JBC ครั้งที่แล้ว มันมีหลักเขตที่ 43 44 45 ที่เคยบอกว่าตกลงกันได้ บัดนี้โดยสรุปก็คือตกลงกันไม่ได้ เลยต้องไปหาหมุดชั่วคราวใหม่ หลักเขตที่ 42-47
ชาวบ้านหนองจาน หนองหญ้าแก้วรอไปอีกครับ นี่คือปัญหาที่ไม่พูดความจริง รายงานการประชุม JBC ข้อ 6 .เกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน ระหว่างหลักเขตแดนที่ 42 ถึง 47 บริเวณบ้านหนองจาน และบ้านหนองหญ้าแก้ว
ก. ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคำแนะนำทางเทคนิค (Technical Instruction: TI) สำหรับการสำรวจและวางหมุดชั่วคราวในพื้นที่ภูมิประเทศที่มีความเร่งด่วนในบริเวณหลักเขตแดนที่ 42 ถึง 47
ข. เมื่อทั้งสองฝ่ายดำเนินการสำรวจและวางหมุดชั่วคราวเสร็จสิ้นแล้ว จะนำผลการสำรวจดังกล่าวเสนอต่อรัฐบาลเพื่อขอความเห็นชอบ เพื่อกำหนดกลไกที่เหมาะสมสำหรับการปรับการถือครองที่ดินของทั้งสองฝ่ายต่อไป
ค. การวางหมุดชั่วคราวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรวจเท่านั้นและจะไม่กระทบต่อสิทธิของไทยและกัมพูชาในเรื่องเขตแดนทางบกตามกฎหมายระหว่างประเทศ และ
ง. ทั้งสองฝ่ายตกลงจะกำชับให้หน่วยงานท้องถิ่น ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน รับประกันความปลอดภัยให้กับชุดสำรวจจากทุ่นระเบิด ตามข้อ 3 ของ MOU 2543 และเพื่อให้ชุดสำรวจสามารถปฏิบัติงานได้โดยปราศจากการขัดขวางและการยั่วยุที่อาจส่งผลให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มเติมในบริเวณดังกล่าว”
ในเวลาต่อมา นายเทพมนตรี ได้โพสต์เพิ่มเติมว่า “ประชุม JBC คราวที่แล้ว บอกตกลงกันได้ 45 หลัก มาคราวนี้บอกต้องเดินสำรวจปักหมุดชั่วคราวใหม่ระหว่างหลักเขต 42-47 พร้อมมีหน่วยลาดตระเวน2 ฝ่าย แล้วที่ตกลงกันได้แล้ว คือหลักเขตที่ 43-45 มันคืออะไร ยื้อเวลาชาวบ้านซวยเหมือนเดิม
MOU43 บังคับใช้กับเขมรไม่ได้แต่มีเอาไว้บังคับไทยใช้มันชัดขนาดนี้ สงสัยต้องปล่อยให้ชาวบ้านเขาใช้สิทธิ์ JBC เสนอนายกรัฐมนตรี ท่านนายกของผมก็ซวยซ้ำ มันเห็นเค้าลางอนาคต
1.ลาดตระเวนร่วมในพื้นที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ ในบริเวณที่ไทยยึดมา 11 จุด
2. เปิดด่าน เมื่อลงนามข้อตกลงสันติเพียบ
3. เอาเงินฟาดหัวทหาร พลเรือนที่ตาย แต่เรียกว่าเยียวยา
4.ธุรกิจสีเทา คาสิโน อยู่ต่อ
5.MOU43 คือพระเจ้าจอร์จ ซุกปัญหาใต้พรมกันต่อ
เอวัง เดี๋ยวเรื่อง LiDAR ถกกันอีกยาว”
