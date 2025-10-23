ข่าว

“เทพมนตรี” ปูด ประชุม JBC หลอกชาวบ้าน ปมหลักเขต บ้านหนองจาน อ้างตกลงกันไม่ได้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 13:46 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 13:46 น.
“เทพมนตรี” แฉ JBC หลอกชาวบ้าน ชี้ที่อ้างว่าตกลงหลักเขต 43-45 ได้แล้วไม่จริง ที่แท้แค่ตกลงหาหมุดชั่วคราวใหม่ในพื้นที่ 42-47 เท่านั้น

23 ตุลาคม 2568 นายเทพมนตรี ลิมปพยอม นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว วิพากษ์วิจารณ์ผลการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย-กัมพูชา กรณีปัญหาพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว โดยมองว่าเป็นการหลอกชาวบ้าน และชี้ว่าข้อตกลงที่เคยระบุว่าตกลงกันได้แล้วนั้น ไม่เป็นความจริง

นายเทพมนตรี ระบุว่า “การประชุม JBC กรณีบ้านหนองจานและบ้านหนองจาน หลอกชาวบ้าน จากข้อ 6 . ด้านล่าง ที่เคยบอกว่าตกลงกันได้แล้ว 45 หลักเขตในการประชุม JBC ครั้งที่แล้ว มันมีหลักเขตที่ 43 44 45 ที่เคยบอกว่าตกลงกันได้ บัดนี้โดยสรุปก็คือตกลงกันไม่ได้ เลยต้องไปหาหมุดชั่วคราวใหม่ หลักเขตที่ 42-47

ชาวบ้านหนองจาน หนองหญ้าแก้วรอไปอีกครับ นี่คือปัญหาที่ไม่พูดความจริง รายงานการประชุม JBC ข้อ 6 .เกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน ระหว่างหลักเขตแดนที่ 42 ถึง 47 บริเวณบ้านหนองจาน และบ้านหนองหญ้าแก้ว

ก. ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคำแนะนำทางเทคนิค (Technical Instruction: TI) สำหรับการสำรวจและวางหมุดชั่วคราวในพื้นที่ภูมิประเทศที่มีความเร่งด่วนในบริเวณหลักเขตแดนที่ 42 ถึง 47

โพสต์ของ นายเทพมนตรี ลิมปพยอม
FB/ Thepmontri Limpaphayorm

ข. เมื่อทั้งสองฝ่ายดำเนินการสำรวจและวางหมุดชั่วคราวเสร็จสิ้นแล้ว จะนำผลการสำรวจดังกล่าวเสนอต่อรัฐบาลเพื่อขอความเห็นชอบ เพื่อกำหนดกลไกที่เหมาะสมสำหรับการปรับการถือครองที่ดินของทั้งสองฝ่ายต่อไป

ค. การวางหมุดชั่วคราวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรวจเท่านั้นและจะไม่กระทบต่อสิทธิของไทยและกัมพูชาในเรื่องเขตแดนทางบกตามกฎหมายระหว่างประเทศ และ

ง. ทั้งสองฝ่ายตกลงจะกำชับให้หน่วยงานท้องถิ่น ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน รับประกันความปลอดภัยให้กับชุดสำรวจจากทุ่นระเบิด ตามข้อ 3 ของ MOU 2543 และเพื่อให้ชุดสำรวจสามารถปฏิบัติงานได้โดยปราศจากการขัดขวางและการยั่วยุที่อาจส่งผลให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มเติมในบริเวณดังกล่าว”

ในเวลาต่อมา นายเทพมนตรี ได้โพสต์เพิ่มเติมว่า “ประชุม JBC คราวที่แล้ว บอกตกลงกันได้ 45 หลัก มาคราวนี้บอกต้องเดินสำรวจปักหมุดชั่วคราวใหม่ระหว่างหลักเขต 42-47 พร้อมมีหน่วยลาดตระเวน2 ฝ่าย แล้วที่ตกลงกันได้แล้ว คือหลักเขตที่ 43-45 มันคืออะไร ยื้อเวลาชาวบ้านซวยเหมือนเดิม

MOU43 บังคับใช้กับเขมรไม่ได้แต่มีเอาไว้บังคับไทยใช้มันชัดขนาดนี้ สงสัยต้องปล่อยให้ชาวบ้านเขาใช้สิทธิ์ JBC เสนอนายกรัฐมนตรี ท่านนายกของผมก็ซวยซ้ำ มันเห็นเค้าลางอนาคต

FB/ Thepmontri Limpaphayorm

1.ลาดตระเวนร่วมในพื้นที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ ในบริเวณที่ไทยยึดมา 11 จุด

2. เปิดด่าน เมื่อลงนามข้อตกลงสันติเพียบ

3. เอาเงินฟาดหัวทหาร พลเรือนที่ตาย แต่เรียกว่าเยียวยา

4.ธุรกิจสีเทา คาสิโน อยู่ต่อ

5.MOU43 คือพระเจ้าจอร์จ ซุกปัญหาใต้พรมกันต่อ

เอวัง เดี๋ยวเรื่อง LiDAR ถกกันอีกยาว”

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

