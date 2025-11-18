ข่าวต่างประเทศ

3 แม่ลูกเยอรมันดับปริศนาในโรงแรม คาด “ยาพ่นฆ่าตัวเรือด” รั่ว ตร.จับ 11 คน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 09:59 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 10:19 น.
69

โรงแรมดังในอิสตันบูลถูกสั่งปิด-อพยพแขก หลัง 3 แม่ลูกเยอรมันดับปริศนา ป่วยเพิ่มอีก 2 ตำรวจคุมเจ้าของโรงแรม, พนักงาน, บริษัทกำจัดแมลง และคนขายอาหาร

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน เหตุสลดที่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี หลังนักท่องเที่ยวแม่ลูก 3 คน จากฮัมบูร์ก เยอรมนี เสียชีวิตปริศนาระหว่างการพักผ่อน ล่าสุด ตำรวจตุรกีได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยแล้ว 11 คน เพื่อสืบสวนหาสาเหตุ

เดิมทีคาดว่าเป็นการอาหารเป็นพิษ แต่หลักฐานใหม่ชี้ว่าอาจเกิดจาก “ยาฆ่าแมลง” สื่อท้องถิ่นตุรกี รายงานอ้างผู้สืบสวนว่า โรงแรมได้ฉีดพ่นสารเคมีในห้องพักชั้นล่าง เพื่อกำจัดตัวเรือด และสันนิษฐานว่าสารเคมีอาจลอยขึ้นไปถึงห้องพักของครอบครัวชาวเยอรมันที่อยู่ชั้นบน ผ่านทางช่องระบายอากาศในห้องน้ำ

เหตุการณ์บานปลายเมื่อวันเสาร์ (15 พ.ย.) โรงแรมดังกล่าวซึ่งอยู่ในย่านฟาติห์ ใกล้แหล่งประวัติศาสตร์ของอิสตันบูล ต้องอพยพแขกออกจากโรงแรม หลังพบแขกอีก 2 คน ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการคล้ายคลึงกัน สำนักข่าวอนาโดลูรายงานว่า โรงแรมถูกเจ้าหน้าที่สั่งปิดตายในวันอาทิตย์

รายงานระบุว่า ผู้ถูกควบคุมตัว 11 คน ประกอบด้วย คนขายอาหาร 5 คน, เจ้าของโรงแรม 1 คน, พนักงานโรงแรม 2 คน และพนักงานบริษัทกำจัดแมลง 3 คน โดย 8 คนในกลุ่มนี้มีกำหนดขึ้นศาลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

ขณะนี้กำลังรอรายงานพิษวิทยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวช และผลการตรวจสอบตัวอย่างอาหาร ประธานาธิบดี เรเจป ไตยิป แอร์โดอัน แถลงหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่า “กองกำลังความมั่นคงและอัยการของเราจะสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตครั้งนี้”

รายงานข่าวระบุว่า ร่างของแม่และลูกทั้งสองคนได้ถูกนำไปประกอบพิธีฝังแล้วเมื่อวันเสาร์ ที่หมู่บ้านของครอบครัวในภาคกลางของตุรกี

ทริปสยอง อินฟลูสาว เที่ยวศรีลังกา ตายคาโรงแรม คาดจากยาฆ่าแมลงห้องข้างๆ

เราควรกังวลแค่ไหนเมื่อไปพักในโรงแรม จะไม่ป่วยหรืออันตรายจากยาฆ่าแมลง

มาตรฐานสากลในการกำจัดสัตว์รบกวนในโรงแรม หรือที่เรียกว่า “การจัดการสัตว์รบกวนแบบบูรณาการ” (IPM) มีขั้นตอนที่เข้มงวดอย่างยิ่ง ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของแขกเป็นอันดับ 1 ซึ่งแตกต่างจากโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในอิสตันบูลโดยสิ้นเชิง

ขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดคือ เมื่อพบการระบาด (ช่น ตัวเรือด หรือจำเป็นต้องใช้สารเคมีรุนแรง ห้องพักนั้นจะต้องถูกนำออกจากระบบการขายทันที โรงแรมมีหน้าที่ต้องแจ้งเตือนแขกในห้องข้างเคียง หรือในกรณีร้ายแรง อาจต้องย้ายแขกออกจากโซนนั้นทั้งหมด เพื่อป้องกันการสัมผัสสารเคมี

ส่วนที่บกพร่องจนอาจเป็นสาเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ คือการจัดการ “พื้นที่กันชน” มาตรฐานสากลกำหนดชัดเจนว่า ห้ามบำบัดเพียงห้องเดียว แต่จะต้องตรวจสอบห้องที่อยู่ติดกันทั้งหมด ทั้งซ้าย, ขวา, ตรงข้าม, ชั้นบน และชั้นล่าง เนื่องจากทั้งตัวแมลงและไอระเหยของสารเคมี สามารถเดินทางผ่านรอยแตกของผนัง, ท่อร้อยสายไฟ หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบระบายอากาศได้ ดังนั้น การที่สารเคมีรั่วจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนผ่านช่องระบายอากาศ จึงถือเป็นความล้มเหลวร้ายแรง

ระยะเวลาห้ามเข้าพักหลังจากพ่นสารเคมี อย่างน้อย 2-4 ชั่วโมง หรือจนกว่าสารเคมีจะแห้งสนิท จากนั้น พนักงานจะต้องเข้าไปเปิดหน้าต่างและพัดลมระบายอากาศในห้องนั้นทิ้งไว้อย่างน้อย 30 นาที เพื่อให้ไอระเหยที่ตกค้างถูกระบายออกไปจนหมด หากเป็นการบำบัดที่รุนแรง เช่น การรมควัน ระยะเวลาห้ามเข้าพื้นที่อาจยาวนานถึง 12 หรือ 24 ชั่วโมง

ดังนั้น การที่โรงแรมปล่อยให้มีแขกพักอยู่ในห้องที่ติดกับพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงรุนแรง จนถึงขั้นเสียชีวิต จึงถือเป็นการละเมิดขั้นตอนปฏิบัติสากลในทุกมิติ ตั้งแต่การไม่แจ้งเตือนและอพยพแขก, การไม่ตรวจสอบห้องกันชนที่เชื่อมต่อกันผ่านระบบระบายอากาศ และการไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาห้ามเข้าพื้นที่อย่างเคร่งครัด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
&quot;สีหศักดิ์&quot; ติง &quot;แจ็กแปปโฮ&quot; ยืนถอดเสื้อเต้นบนรถที่ญี่ปุ่น หวั่นกระทบภาพลักษณ์ไทย ข่าว

“สีหศักดิ์” ติง “แจ็กแปปโฮ” ยืนถอดเสื้อเต้นบนรถที่ญี่ปุ่น หวั่นกระทบภาพลักษณ์ไทย

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รมว.ท่องเที่ยว ฝากถึง แจ็กแปปโฮ ย้ำทุกกระทำเชิงลบ กระทบภาพลักษณ์

4 นาที ที่แล้ว
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรายงาน เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 3.2 ลึก 1 กม. ที่ อ.สามเงา จ.ตาก เมื่อเช้าวันนี้ เขื่อนภูมิพลตรวจวัดค่าอัตราเร่งได้ 0.00277 g กฟผ. ยืนยันไม่กระทบความมั่นคงของเขื่อน ข่าว

ด่วน! แผ่นดินไหวขนาด 3.2 ศูนย์กลางที่ตาก ห่างเขื่อนภูมิพลเพียง 48 กม.

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เกาหลีใต้ พบ กานา ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 18 พ.ย. 68

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” ยันไม่มีระงับเจรจาภาษีสหรัฐฯ “อนุทิน” เดินหน้าคุย “ทรัมป์”

14 นาที ที่แล้ว
หนุ่มวัย 22 ดับสยอง ทำระเบิดเถื่อน บึ้มใส่ตัวเองคาแคร่ มือขาด อีกรายสาหัสปางตาย ข่าว

หนุ่มวัย 22 ดับสยอง ทำระเบิดเถื่อน บึ้มใส่ตัวเองคาแคร่ มือขาด อีกรายสาหัสปางตาย

15 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จุลพันธ์ เตือน อนุทิน ท่าทีการทูตคลาดเคลื่อน ทำไทยเสียเปรียบกัมพูชา

25 นาที ที่แล้ว
ย้อนรอยดราม่าปี 2565 กรณี แจ็ก แปปโฮ เหยียบโต๊ะเสิร์ฟอาหารร้านโอมากาเสะ ก่อนปิดดราม่าเหยียบโต๊ะ จับมือเจ้าของร้านเลี้ยงโอมากาเสะทำซูชิเลี้ยงเด็กพิการทางสายตา ข่าว

ชาวเน็ตขุดวีรกรรมเก่า แจ็ก แปปโฮ ยืนบนโต๊ะโอมากาเสะ จนร้านต้องเปลี่ยนโต๊ะทั้งแผง

25 นาที ที่แล้ว
อ.เฉลิมชัย เดือดจัด แจ็ก แปปโฮ ถอดเสื้อเต้นบนรถ ชี้ทำลายชื่อเสียงประเทศ ข่าว

รุ่นใหญ่มาเอง อ.เฉลิมชัย ซัด แจ็ก แปบโฮ ถ่อยสถุล-รสนิยมต่ำ ทำคนไทยเสียชื่อ

26 นาที ที่แล้ว
โหนกระแส ทนายแก้ว บันเทิง

กรรชัย คัมแบ็ก ปล่อยไก่ทนายแก้วหรา ไวรัลแค่ไหน? เช็กสีหน้าแขกรับเชิญ

27 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีนสั่งระงับฉายหนังญี่ปุ่นทั่งประเทศ ท่ามกลางความตึงเครียดทางการทูต

31 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ครูไพบูลย์ แจ้งจับมิจฉาชีพ หลังประกาศขายบ้าน ถูกหลอกโอนเงินกว่า 5 พัน

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ปัญหาปิดหนึ่งในห้องจัดแสดง พบโครงสร้างมีปัญหา

41 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทัวร์ไทยร้อง สถานทูตญี่ปุ่น ขึ้นบัญชีดำ แจ็กแปปโฮ ห้ามเข้าญี่ปุ่นถาวร ทำภาพลักษณ์นทท.เสื่อมเสีย

42 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ญี่ปุ่น พบ โบลิเวีย ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 18 พ.ย. 68

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็กมะกัน 10 ขวบขับรถกลับบ้านคนเดียว โมโหแม่ ซวยทำพ่อโดนจับไปด้วย

59 นาที ที่แล้ว
ทราย สก็อต น้องชาย พาย สุนิษฐ์ โพสต์แท็ก มายด์ ลภัสลัล กลาง IG ข่าวดารา

แห่สงสัย? ทราย สก็อต ส่งข้อความถึง ‘มายด์ ลภัสลัล’ พี่สะใภ้ กลางโซเชียล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนรอย &quot;ลอว์สันหน้าฟูจิ&quot; จุดเช็กอินมหาชน ปัญหานทท.ไร้มารยาท จนคนญี่ปุ่นเอือม ข่าว

ย้อนรอย “ลอว์สันหน้าฟูจิ” จุดเช็กอินยอดฮิต ปัญหานทท.ไร้มารยาท จนคนญี่ปุ่นเอือม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

3 แม่ลูกเยอรมันดับปริศนาในโรงแรม คาด “ยาพ่นฆ่าตัวเรือด” รั่ว ตร.จับ 11 คน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ศรีลังกา พบ ไทย ดูบอลสด ฟุตบอลเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก วันที่ 18 พ.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็กแปปโฮ ปีนรถเต้นหน้าร้าน Lawson วิวฟูจิ เสี่ยงถูกดำเนินคดีตามกฎหมายญี่ปุ่น ข่าว

เปิดกฎหมายญี่ปุ่น แจ็กแปปโฮ ปีนรถเต้น Lawson วิวฟูจิ เสี่ยงคุก 3 ปี ปรับ 5 แสนเยน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แจ็ก แปปโฮ งานเข้า เพจดังแจ้งตำรวจญี่ปุ่นเอาผิดแล้ว ปมเต้น โทษหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบ ดาว X ถ่ายคลิปโป๊แบบเอาต์ดอร์กับคนแปลกหน้า ขายกลุ่มลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิป แจ็กแปปโฮ ถอดเสื้อเต้นที่ญี่ปุ่น หายจากหน้าเพจ ทำคนสงสัยซ่อนหรือลบ? บันเทิง

คลิป แจ็กแปปโฮ ถอดเสื้อเต้นที่ญี่ปุ่นหายจากหน้าเพจ ทำคนสงสัยซ่อนหรือลบ?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปวิน ซัด แจ็ก แปปโฮ เต้นบนรถวิวฟูจิ ทำคนไทยเสียชื่อ บันเทิง

ปวิน ซัด ‘แจ็ก แปปโฮ’ ถอดเสื้อเต้นบนรถ ทำคนไทยเสียชื่อ แลกยอดไลก์กับชื่อเสียง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 09:59 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 10:19 น.
69
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

&quot;สีหศักดิ์&quot; ติง &quot;แจ็กแปปโฮ&quot; ยืนถอดเสื้อเต้นบนรถที่ญี่ปุ่น หวั่นกระทบภาพลักษณ์ไทย

“สีหศักดิ์” ติง “แจ็กแปปโฮ” ยืนถอดเสื้อเต้นบนรถที่ญี่ปุ่น หวั่นกระทบภาพลักษณ์ไทย

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568

รมว.ท่องเที่ยว ฝากถึง แจ็กแปปโฮ ย้ำทุกกระทำเชิงลบ กระทบภาพลักษณ์

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรายงาน เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 3.2 ลึก 1 กม. ที่ อ.สามเงา จ.ตาก เมื่อเช้าวันนี้ เขื่อนภูมิพลตรวจวัดค่าอัตราเร่งได้ 0.00277 g กฟผ. ยืนยันไม่กระทบความมั่นคงของเขื่อน

ด่วน! แผ่นดินไหวขนาด 3.2 ศูนย์กลางที่ตาก ห่างเขื่อนภูมิพลเพียง 48 กม.

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568

เกาหลีใต้ พบ กานา ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 18 พ.ย. 68

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
Back to top button