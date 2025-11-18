ย้อนรอย “ลอว์สันหน้าฟูจิ” จุดเช็กอินยอดฮิต ปัญหานทท.ไร้มารยาท จนคนญี่ปุ่นเอือม

ข่าว

ย้อนรอย “ลอว์สันหน้าฟูจิ” จุดเช็กอินยอดฮิตที่ญี่ปุ่นต้องขึงผ้าดำบังวิว หลังเจอปัญหานักท่องเที่ยวไร้มารยาท ทิ้งขยะ-ยืนขวางถนน สะท้อนวิกฤต “Overtourism”

จากกรณีที่ แจ็กแปปโฮ ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ยืนถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง หน้าวิวภูเขาไฟฟูจิ ในประเทศญี่ปุ่น จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยมองว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อน พร้อมทั้งกังวลต่อภาพลักษณ์ของชาวไทยในสายตาคนญี่ปุ่นที่อาจมองในด้านลบได้

จนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมา แจ็กแปปโฮ ได้โพสต์ขอโทษผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า เหตุที่ไม่ลบคลิปวิดีโอดังกล่าวออก เนื่องจากไม่อยากหนีปัญหา และเป็นความผิดพลาด พร้อมทั้งขออภัยทุกคนที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

สำหรับบริเวณที่ แจ็กแปปโฮ ยืนถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถนั้น เป็นที่จอดรถของร้านสะดวกซื้อลอว์สัน (Lawson) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟคาวากุจิโกะ จ.ยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น โดยจุดเด่นของลอว์สันสาขานี้เป็นร้านสะดวกซื้อที่มีวิวของภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง สวยงามราวกับภาพวาด โดยที่ไม่มีสิ่งใดบดบัง กลายเป็นจุดเช็กอินยอดฮิตของนักท่องเที่ยวหลายคน

นักท่องเที่ยวจำนวนมากกำลังถ่ายรูปบริเวณหน้าร้านลอว์สัน
ภาพจาก: The Japan Times

จนกระทั่ง เมื่อมีนักท่องเที่ยวเริ่มมาถ่ายรูปบริเวณดังกล่าวมากขึ้นเรื่อย ๆ กลายเป็นว่า นักท่องเที่ยวบางส่วนไม่เคารพพื้นที่ส่วนบุคคล เริ่มมีการยืนขวางบริเวณทางเท้าฝั่งตรงข้ามร้านสะดวกซื้อ ทิ้งบุหรี่เกลื่อนพื้น รวมไปถึงยืนถ่ายรูปกลางถนน ซึ่งสร้างความเดือดร้อนต่อคนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

ทางการญี่ปุ่นจึงได้มีการนำที่กั้นสีดำขนาด 2.5 เมตร ยาว 20 เมตร มาขึงบังทิวทัศน์ภูเขาไฟฟูจิไว้ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 พร้อมทั้ง ติดป้ายประกาศหลายภาษาทั้งภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอื่น ๆ ที่หน้าร้านสะดวกซื้อ เพื่อเตือนไม่ให้นักท่องเที่ยวข้ามถนนบริเวณดังกล่าว แต่สุดท้ายนักท่องเที่ยวบางส่วนก็ยังแอบเจาะรูที่กั้นเพื่อที่จะถ่ายรูปให้ได้อยู่ดี ทั้งนี้ ทางการได้ปลดที่กั้นออกเมื่อกันยายน 2567 หลังจากสถานการณ์กลับมาดีขึ้น

เจ้าหน้าที่ของเมืองคาวากุจิโกะ เผยกับสื่อต่างประเทศว่า พื้นที่ดังกล่าวเริ่มกลายเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2565 หลังจากอินฟลูเอนเซอร์ชาวต่างชาติรายหนึ่ง นำไปเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย ตอนแรกทางเมืองก็ดีใจที่มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ แต่เมื่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่แห่กันมามีมากเกินไปกลายเป็นว่าไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไป

ประเทศญี่ปุ่น คือหนึ่งในประเทศมีกำลังเผชิญกับปัญหานักท่องเที่ยวมากเกินไป (Overtourism) นอกจากร้านสะดวกซื้อดังกล่าวที่มีปัญหาแล้ว ในพื้นที่อื่น ๆ ของญี่ปุ่นก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน เช่น ในเมืองชิบูย่า ทางการต้องสั่งงดจัดงานฮาโลวัน เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมากเกินไป มีการทิ้งขยะ และการลวนลาม ในขณะที่เมืองเกียวโต ทางการต้องมีการเพิ่มเที่ยวรถเข้าแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวใช้บริการรถประจำทางมากเกินไป จนคนท้องถิ่นแทบไม่ได้ใช้บริการ

อ้างอิงจาก: ASIA NEWS NETWORK , Marketeer

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

